World Day against Trafficking in Persons : आधुनिक गुलामगिरीविरुद्ध जगाचा एल्गार; जाणून घ्या 30 जुलैचे महत्त्व आणि भयावह वास्तव

आजचे आधुनिक युग तंत्रज्ञान आणि प्रगतीचे मानले जात असले, तरीही समाजाला लागलेली ‘मानवी तस्करी’ ही आधुनिक गुलामगिरीची एक भयंकर कीड अजूनही नष्ट झालेली नाही. निष्पाप माणसे, महिला आणि लहान मुलांची खरेदी-विक्री करून त्यांचे शोषण करणारी ही आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी सिंडिकेट जगभरात आपले जाळे पसरवून आहे. या अमानवी गुन्ह्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र जनजागृती निर्माण करण्यासाठी आणि पीडित व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी दरवर्षी ३० जुलै रोजी ‘जागतिक मानवी तस्करी विरोधी दिन’ (World Day Against Trafficking in Persons) साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) पुढाकाराने सुरू झालेला हा दिवस केवळ एक औपचारिक उपक्रम नसून, मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व देशांना एकत्र आणणारे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरले आहे.
मानवी तस्करी ही केवळ एखाद्या शहरापुरती किंवा देशापुरती मर्यादित समस्या राहिलेली नाही. आज जगातील जवळजवळ प्रत्येक देश या समस्येने कोणत्या ना कोणत्या रूपाने बाधित झाला आहे. गरिबी, बेरोजगारी, नैसर्गिक आपत्ती, राजकीय अस्थिरता, युद्ध आणि अशिक्षितपणा यांचा गैरफायदा घेऊन गुन्हेगार निष्पाप लोकांना चांगल्या नोकरीचे किंवा उज्ज्वल भविष्याचे आमिष दाखवतात आणि त्यांना तस्करीच्या जाळ्यात ओढतात. एकदा या जाळ्यात अडकल्यानंतर या पीडितांना शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक शोषणाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या गुन्ह्याची पाळेमुळे उखडून टाकण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदे मजबूत करणे आणि स्थानिक पातळीवर जनजागृती वाढवणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
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जागतिक पातळीवर मानवी तस्करीच्या वाढत्या प्रमाणाला आळा घालण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने (UN General Assembly) पुढाकार घेतला. २०१० मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी मानवी तस्करीविरुद्ध लढण्यासाठी ‘ग्लोबल प्लॅन ऑफ ॲक्शन’ स्वीकारला. त्यानंतर २०१३ मध्ये एका उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान संयुक्त राष्ट्रांनी अधिकृतपणे ३० जुलै हा दिवस ‘जागतिक मानवी तस्करी विरोधी दिन’ म्हणून घोषित केला. या घोषणेनंतर २०१४ सालापासून दरवर्षी ३० जुलै रोजी हा दिवस जागतिक स्तरावर पाळला जातो. पीडितांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे, त्यांना कायदेशीर मदत पुरवणे आणि समाजात पुनर्वसित करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
संयुक्त राष्ट्रांची विशेष संस्था ‘युनायटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्ज अँड क्राईम’ (UNODC) या मोहिमेचे नेतृत्व करते. या संस्थेच्या अहवालानुसार, दरवर्षी लाखो लोक तस्करीला बळी पडतात. या गुन्ह्याविरोधात कठोर पावले उचलण्यासाठी जागतिक स्तरावर ‘ब्लू हार्ट कॅम्पेन’ (Blue Heart Campaign) देखील चालवले जाते, जे पीडितांप्रती सहानुभूती आणि गुन्हेगारांविरुद्ध कडक भूमिकेचे प्रतीक मानले जाते.
मानवी तस्करीच्या बळींना अनेक प्रकारच्या अत्याचारांना सामोरे जावे लागते. यामध्ये मुख्यत्वे खालील प्रकारच्या शोषणाचा समावेश होतो: १. सक्तीचे श्रम (Forced Labour): लोकांना अत्यंत कमी किंवा शून्य वेतनावर धोकादायक कारखाने, वीटभट्ट्या, शेती किंवा घरकामात जबरदस्तीने जुंपले जाते. २. लैंगिक शोषण (Sexual Exploitation): विशेषतः महिला आणि अल्पवयीन मुलींना वेश्याव्यवसाय आणि बेकायदेशीर धंद्यांमध्ये ढकलले जाते. ३. सक्तीचे भिक्षाटन व अवयव तस्करी: लहान मुलांना पळवून नेऊन त्यांच्याकडून भीक मागून घेणे किंवा बेकायदेशीरपणे मानवी अवयवांची विक्री करणे, असे अमानुष प्रकार घडतात. ४. सायबर व डिजिटल घोटाळे: अलिकडच्या काळात ऑनलाईन नोकरीच्या खोट्या जाहिराती देऊन तरुण-तरुणींना परदेशात नेऊन बेकायदेशीर सायबर गुन्ह्यांमध्ये अडकवण्याचे प्रकारही वेगाने वाढले आहेत. या संपूर्ण साखळीमध्ये महिला आणि लहान मुले ही सर्वात जास्त असुरक्षित घटक ठरतात. एकट्या लैंगिक शोषणाचा विचार केल्यास, त्यातील सर्वाधिक बळी या महिला व अल्पवयीन मुली असतात.
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या वर्षीच्या जागतिक मानवी तस्करी विरोधी दिनाची मुख्य संकल्पना “बाल तस्करीविरुद्धच्या लढ्यात कोणालाही मागे सोडू नका” (Leave No Child Behind in the Fight Against Human Trafficking) ही निश्चित करण्यात आली आहे. ही संकल्पना या समस्येची भीषणता आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेची तातडीची गरज अधोरेखित करते. जागतिक आकडेवारीनुसार, एकूण तस्करीच्या बळींमध्ये लहान मुलांचे प्रमाण १/३ (एक तृतीयांश) पेक्षा जास्त आहे.
बालकांना बालमजुरी, बालवेश्याव्यवसाय, बेकायदेशीर दत्तक प्रकरणे, आणि बालसैन्य म्हणून वापरण्यासाठी पळवले जाते. इंटरनेटच्या वाढत्या प्रसारामुळे डिजिटल माध्यमांद्वारे बालकांची ऑनलाइन तस्करी आणि शोषण होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे लहान मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, शाळांमध्ये सुरक्षेचे धडे देणे आणि प्रत्येक बालकाला सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे ही या संकल्पनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
३० जुलै रोजी जगभरात सरकारी यंत्रणा, पोलीस प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि सामाजिक संघटनांच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी परिसंवाद, चर्चासत्रे, रॅली आणि मानवी साखळ्या उभारल्या जातात. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विविध मोहिमा (Social Media Campaigns) राबवून नागरिकांना या गुन्ह्याची लक्षणे ओळखण्याचे आणि संशयास्पद हालचालींची माहिती पोलिसांना देण्याचे आवाहन केले जाते.
याशिवाय, मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या पीडितांना (Survivors) समाजात सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी पुनर्वसन केंद्र, समुपदेशन, वैद्यकीय उपचार आणि कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाते. पीडितांना केवळ वाचवणे पुरेसे नसून त्यांना समाजात स्वाभिमानाने जगण्यासाठी सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे.
मानवी तस्करी रोखणे ही केवळ कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी नसून, नागरिक म्हणून आपलीही नैतिक जबाबदारी आहे.
हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, जोपर्यंत प्रत्येक माणसाला स्वातंत्र्य, सुरक्षा आणि सन्मान मिळत नाही, तोपर्यंत आपला लढा थांबणार नाही. चला, एकत्र येऊ या आणि या आधुनिक गुलामगिरीविरुद्ध सशक्त आवाज उठवू या!