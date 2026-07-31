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World Ranger Day: जंगल अन् वन्यजीवांसाठी स्वतःच्या प्राणांची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांना सलाम; जाणून घ्या ‘या’ दिनाचे महत्त्व

Updated On: Jul 31, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

World Ranger Day : नैसर्गिक संसाधने आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालणाऱ्या वनरक्षकांचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी ३१ जुलै रोजी जागतिक वनरक्षक दिन साजरा केला जातो.

world ranger day 31 july history significance forest guards marathi news

जागतिक वनरक्षक दिन आपल्याला पर्यावरण संरक्षणात आपली भूमिका बजावण्यासाठी आणि या वीरांना योग्य तो आदर देण्यासाठी प्रेरित करतो. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ३१ जुलै रोजी ‘जागतिक वनरक्षक दिन’
  • हुतात्मा वनरक्षकांना आदरांजली
  • पर्यावरण व जैवविविधतेचे रक्षक

आपली पृथ्वी हिरवीगार ठेवणारी समृद्ध जंगले, नद्या, दुर्मिळ वनस्पती आणि हजारो वन्यजीव यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर असते, ते म्हणजे आपले ‘वनरक्षक’ (Forest Rangers). तीव्र ऊन, मुसळधार पाऊस, कडाक्याची थंडी, धोकादायक श्वापदं आणि सशस्त्र शिकाऱ्यांचा सामना करत हे वनरक्षक अहोरात्र जंगलांची राखण करत असतात. या खऱ्याखुऱ्या हिरोंच्या अद्वितीय धैर्याला, कर्तव्याप्रती असलेल्या निष्ठेला आणि बलिदानाला मानाचा मुजरा करण्यासाठी दरवर्षी ३१ जुलै रोजी ‘जागतिक वनरक्षक दिन’ (World Ranger Day) साजरा केला जातो.

जागतिक स्तरावर निसर्ग आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी प्राणाची आहुती देणाऱ्या हुतात्मा वनरक्षकांना आदरांजली वाहणे आणि जिवंतपणे निसर्गाची सेवा करणाऱ्या वनरक्षकांच्या कार्याचा गौरव करणे, हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे. आजच्या काळात हवामान बदल (Climate Change), वाढती जंगलतोड आणि शिकारींचे जाळे यांमुळे वनरक्षकांचे काम अधिकच आव्हानात्मक आणि धोक्याचे बनले आहे.

‘जागतिक वनरक्षक दिना’चा इतिहास आणि पार्श्वभूमी

जागतिक वनरक्षक दिन साजरा करण्याची सुरुवात ‘इंटरनॅशनल रेंजर फेडरेशन’ (International Ranger Federation – IRF) या संस्थेकडून करण्यात आली. ३१ जुलै १९९२ रोजी आयआरएफची स्थापना झाली होती. त्यानंतर, या संस्थेच्या १५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त म्हणजेच ३१ जुलै २००७ रोजी पहिला ‘जागतिक वनरक्षक दिन’ अधिकृतपणे साजरा करण्यात आला.

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आयआरएफ (IRF) ही संस्था जगातील विविध देशांमधील वनरक्षक संघटनांना एकत्रित आणून त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि हक्कांसाठी काम करते. दरवर्षी ३१ जुलै रोजी आयआरएफकडून एक ‘रोल ऑफ ऑनर’ (Roll of Honour) यादी प्रसिद्ध केली जाते, ज्यामध्ये वर्षभरात कर्तव्य बजावताना वीरमरण आलेल्या जगभरातील वनरक्षकांच्या नावांचा समावेश असतो.

वनरक्षकांची खडतर कर्तव्ये आणि दररोजची आव्हाने

सामान्य नागरिक शहरांमध्ये आणि सुरक्षित घरांमध्ये राहत असताना, वनरक्षक मात्र दुर्गम जंगलांमध्ये, जिथे मोबाईल नेटवर्कही नसते अशा ठिकाणी राहून आपले कर्तव्य बजावतात. त्यांची कर्तव्ये केवळ फिरणे किंवा पाळत ठेवण्यापुरती मर्यादित नसतात, तर खालील विविध क्षेत्रात ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात:

  • अवैध शिकारींविरुद्ध लढा: वाघ, हत्ती, गेंडा आणि इतर दुर्मिळ प्राण्यांची शिकार करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक तस्करांचा सामना करणे हे वनरक्षकांसाठी अत्यंत धोक्याचे काम असते. अनेकदा शिकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असतात, तरीही वनरक्षक अत्यंत तुटपुंज्या साधनांनिशी त्यांच्याशी दोन हात करतात.
  • मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखणे: लोकसंख्या वाढीमुळे जंगलांच्या सीमांशी मानवी वस्त्या भिडल्या आहेत. अशा वेळी बिबट्या, हत्ती किंवा वाघ मानवी वस्तीत घुसल्यास नागरिकांचे आणि प्राण्यांचे रक्षण करण्याचे कठीण काम वनरक्षकांनाच करावे लागते.
  • जंगलातील वणवे (Forest Fires): उन्हाळ्यात जंगलात लागणारे भयानक वणवे विझवण्यासाठी वनरक्षक स्वतःचा जीव धोक्यात घालून तासनतास काम करतात.
  • पर्यावरणीय गुन्हे आणि अतिक्रमण: बेकायदेशीर झाडे तोडणे, जंगलातील जमिनींवर अतिक्रमण करणे आणि खाणकाम रोखण्यासाठी वनरक्षक सदैव तत्पर असतात.

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भारतातील वनरक्षकांचे योगदान आणि त्याग

भारतासारख्या प्रचंड जैवविविधता असलेल्या देशात वनरक्षकांचे योगदान अमूल्य आहे. काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असो, सुंदरबन असो वा महाराष्ट्रातील ताडोबा, मेळघाट आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा असोत; भारतीय वनरक्षक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जंगलांचे रक्षण करत आहेत.

वाघ आणि हत्तींच्या संरक्षणासाठी भारतीय वनरक्षकांनी दिलेले बलिदान अतुलनीय आहे. भारतात वन्य प्राण्यांचे हल्ले, नक्षलग्रस्त भागातील धोके, उष्माघात आणि शिकारींचे हल्ले यांमुळे अनेक वनरक्षकांना दरवर्षी आपले प्राण गमवावे लागतात. म्हणूनच, भारतामध्ये या वीरांचा सन्मान करणे अधिक गरजेचे ठरते.

पर्यावरण संरक्षणात वनरक्षकांची भूमिका का महत्त्वाची आहे?

जंगले ही पृथ्वीची ‘फुफ्फुसे’ (Lungs of the Earth) मानली जातात. शुद्ध हवा, मुबलक पाणी आणि हवामानाचा समतोल राखण्यात जंगलांचा सर्वात मोठा वाटा असतो. जर वनरक्षक नसतील, तर जंगलांचा विनाश अटळ आहे.

वनरक्षक हे केवळ झाडांचे किंवा प्राण्यांचेच रक्षण करत नाहीत, तर ते संपूर्ण मानवी संस्कृतीचे आणि भविष्याचे रक्षण करतात. ते जंगलांमधील जैवविविधता टिकवून ठेवतात, ज्यामुळे नवीन वनस्पती, औषधी वनस्पती आणि परिसंस्था (Ecosystem) सुरक्षित राहतात.

आपण वनरक्षकांना कशी मदत करू शकतो?

जागतिक वनरक्षक दिन हा केवळ एका दिवसापुरता साजरा करण्याचा उत्सव नाही, तर तो एका मोठ्या जबाबदारीची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. आपण एक नागरिक म्हणून पुढील गोष्टी करू शकतो:

१. वनरक्षकांच्या पाठीशी उभे राहा: सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवर वनरक्षकांच्या समस्या मांडून त्यांच्यासाठी योग्य सुविधांची आणि सुरक्षेची मागणी करा.

२. पर्यावरणपूरक जीवनशैली आणा: लाकूड, प्लास्टिक आणि जंगल नष्ट करणाऱ्या उत्पादनांचा वापर कमी करा.

३. वन्यजीव गुन्ह्यांची माहिती द्या: जंगलाला हानी पोहोचवणारे कृत्य किंवा अवैध शिकार दिसून आल्यास तात्काळ वन विभागाला कळवा.

४. जनजागृती आणि वृक्षारोपण: आपल्या परिसरात वृक्षारोपण करा आणि जंगलांचे महत्त्व इतरांना पटवून द्या.

जंगलात तैनात असलेला प्रत्येक वनरक्षक हा आपल्या निसर्गाचा खरा रक्षक आहे. त्यांच्या त्यागामुळेच आज आपल्या ग्रहावरील निसर्गाचे सौंदर्य आणि संतुलन टिकून आहे. चला तर मग, या ‘जागतिक वनरक्षक दिना’निमित्त आपण सर्वजण या हिरव्या वीरांना आदराने प्रणाम करूया आणि निसर्ग संवर्धनाचा संकल्प करूया!

Web Title: World ranger day 31 july history significance forest guards marathi news

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Published On: Jul 31, 2026 | 10:30 AM

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