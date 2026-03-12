Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

विरोधकांनी नक्की साधलं काय? अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर, पण संसदेच्या गरिमेला धक्का

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षाने अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. संसदेच्या इतिहासात, अध्यक्षांविरुद्ध असे प्रस्ताव यापूर्वी तीन वेळा आणले गेले आहेत, परंतु आतापर्यंत एकही मंजूर झालेला नाही.

Updated On: Mar 12, 2026 | 05:25 PM
opposition brought a no-confidence motion against Lok Sabha Speaker Om Birla, but it was rejected

विरोधी पक्षाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला, परंतु तो नामंजूर झाल (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध संसदेत अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ११८ विरोधी खासदारांच्या स्वाक्षरीने घेण्यात आला आणि ९ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो चर्चेसाठी सादर करण्यात आला तेव्हा ५० खासदारांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. लोकसभा अध्यक्षांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यासाठी संसदेत साधे बहुमत आवश्यक असल्याने आणि विरोधी पक्षाकडे हे बहुमत नसल्याने, विरोधी पक्ष ओम बिर्ला यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकू शकत नाही हे आधीच निश्चित आहे. तथापि, ज्या पद्धतीने हा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे आणि त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप केवळ लोकसभा अध्यक्षांचीच नव्हे तर सध्याच्या संसदेचीही प्रतिष्ठा कमी करतात.

त्यानंतर, १९६६ मध्ये तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंग, १९८७ मध्ये बलराम जाखड आणि आता २०२६ मध्ये ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला. तथापि, अद्याप कोणत्याही लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध असा कोणताही प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. एवढ्या प्रतिष्ठित पदावर पोहोचलेल्यांवर असे आरोप का केले जातात? कारण लोकसभा अध्यक्ष वेळोवेळी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांची बाजू घेतात. कारण ते सहसा सत्ताधारी पक्ष किंवा युतीचे असतात.

हे देखील वाचा : अविश्वास ठराव नामंजूर; ओम बिरला पुन्हा सन्मानाने परतले लोकसभेत, विरोधकांना सुनावले खडेबोल

अशा प्रकारे, त्यांना संसदेत त्यांच्याच खासदारांचे रक्षण करताना पाहिले जाते, जे लोकशाहीसाठी हानिकारक आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या बाबतीत, हे तीन कारणांमुळे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. ज्या पद्धतीने ११८ खासदारांनी त्यांच्याविरुद्धच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली ते थेट संसदेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. राजकीय पक्ष संपूर्ण भारतीय लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करतात, जेव्हा सभापतींवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला जातो, तेव्हा हा आरोप केवळ एका व्यक्तीपुरता, एका पक्षापुरता किंवा एकाच युतीपुरता मर्यादित नसतो. हा कलंक संपूर्ण भारतीय लोकशाहीवर लावला जातो. सभागृहात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष एकमेकांशी ज्या पद्धतीने वागतात ते कोणत्याही सामान्य लोकशाही प्रेमी आणि हितचिंतकाचे मन दुखावते.

आजकाल, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांचा एकमेकांवर विश्वास नाही. हा अविश्वास केवळ धोकादायकच नाही तर लोकशाहीच्या सारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. जर संसदेतील दोन्ही बाजू, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष, कोणत्याही मुद्द्यावर किंवा परिस्थितीवर एकमत होऊ शकत नसतील, तर लोकशाहीचा अर्थ काय? लोकशाही म्हणजे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ नाही, तर मतभेद असूनही तार्किक सहमतीने देश पुढे नेण्यासाठी एक राजकीय उपाय आहे.

हे देखील वाचा : अखिलेश यादवांनी घेतली शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची भेट; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

पण आता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष एकमेकांनी सांगितलेल्या कोणत्याही गोष्टीला महत्त्व देत नाहीत. विरोधी पक्ष कधीही सत्ताधारी पक्षाच्या कोणत्याही कृतीला मान्यता देत नाही, तर सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षाचे महत्त्व मान्य करण्यास नकार देतो.

विरोधी पक्षाचा आरोप आहे की सभापती ओम बिर्ला विविध चर्चेत विरोधी पक्षाला बोलण्याची संधी देत ​​नाहीत. जरी त्यांना संधी मिळाली तरी त्यांचे मायक्रोफोन बंद केले जातात.

प्रस्ताव मंजूर होणे अशक्य

सत्ताधारी पक्षाचा असा विश्वास आहे की विद्यमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव प्रत्यक्षात एक राजकीय स्टंट आहे. विरोधी पक्ष हे मान्य करत नाहीत आणि म्हणतात की सध्याचे सरकार संसदेत बळाचा वापर करून मतभेद दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणूनच लोकशाहीसाठीचा लढा इतका तीव्र आणि वैयक्तिक बनला आहे. सरकारच्या नैतिक भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि राजकीय वातावरण अधिकाधिक ध्रुवीकरण होत आहे.

लेख – लोकमित्र गौतम

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: Opposition brought a no confidence motion against lok sabha speaker om birla but it was rejected

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 05:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अविश्वास ठराव नामंजूर; ओम बिरला पुन्हा सन्मानाने परतले लोकसभेत, विरोधकांना सुनावले खडेबोल
1

अविश्वास ठराव नामंजूर; ओम बिरला पुन्हा सन्मानाने परतले लोकसभेत, विरोधकांना सुनावले खडेबोल

लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव दुर्दैवी! ‘सदन म्हणजे जत्रा नाही, नियमानेच….’; अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
2

लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव दुर्दैवी! ‘सदन म्हणजे जत्रा नाही, नियमानेच….’; अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

No-confidence motion : इंदिरा गांधींच्या नातवाचे काय हे ज्ञान…? रविशंकर यांनी लोकसभेत राहुल गांधींना धरले धारेवर
3

No-confidence motion : इंदिरा गांधींच्या नातवाचे काय हे ज्ञान…? रविशंकर यांनी लोकसभेत राहुल गांधींना धरले धारेवर

No-confidence motion : अविश्वास ठरावावर लोकसभेत जोरदार चर्चा; राहुल गांधींनी केले ‘हे’ गंभीर आरोप
4

No-confidence motion : अविश्वास ठरावावर लोकसभेत जोरदार चर्चा; राहुल गांधींनी केले ‘हे’ गंभीर आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विरोधकांनी नक्की साधलं काय? अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर, पण संसदेच्या गरिमेला धक्का

विरोधकांनी नक्की साधलं काय? अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर, पण संसदेच्या गरिमेला धक्का

Mar 12, 2026 | 05:25 PM
Telegram ला मोठा दणका! ताबडतोब ‘हा’ कंटेंट हटवा; केंद्र सरकारने दिले निर्देश

Telegram ला मोठा दणका! ताबडतोब ‘हा’ कंटेंट हटवा; केंद्र सरकारने दिले निर्देश

Mar 12, 2026 | 05:01 PM
अखिलेश यादवांनी घेतली शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची भेट; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

अखिलेश यादवांनी घेतली शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची भेट; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

Mar 12, 2026 | 05:01 PM
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर भर! वैद्यकीय मंत्र्यांचा निर्धार

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर भर! वैद्यकीय मंत्र्यांचा निर्धार

Mar 12, 2026 | 05:00 PM
Panvel Municipal Corporation: पनवेल पंचायत समितीवर भाजपचे कमळ; रंजना वास्कर सभापती, भूपेंद्र पाटील उपसभापती

Panvel Municipal Corporation: पनवेल पंचायत समितीवर भाजपचे कमळ; रंजना वास्कर सभापती, भूपेंद्र पाटील उपसभापती

Mar 12, 2026 | 04:57 PM
चाकणमध्ये भारत गॅस एजन्सीमोर गोंधळ; सिलिंडरचे दर वाढल्यामुळे नागरिक संतापले

चाकणमध्ये भारत गॅस एजन्सीमोर गोंधळ; सिलिंडरचे दर वाढल्यामुळे नागरिक संतापले

Mar 12, 2026 | 04:57 PM
Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ… सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?

Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ… सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?

Mar 12, 2026 | 04:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM