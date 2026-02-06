US-Iran Oman Talks: आखाती देशांचा श्वास रोखला! ओमानमध्ये आज अमेरिका-इराण आमनेसामने; चर्चा फिसकटल्यास मध्य पूर्वेत युद्ध अटळ

US-Iran nuclear talks Oman 2026 : जगभरातील शेअर बाजार आणि आखाती देशांच्या नजरा आज ओमानच्या मस्कट शहराकडे लागल्या आहेत. वर्षभरापासून सुरू असलेल्या टोकाच्या लष्करी तणावानंतर, आज अमेरिका (America) आणि इराण (Iran) यांच्यात अत्यंत महत्त्वाची अणू चर्चा (Nuclear Talks) पार पडत आहे. ओमानचे सुलतान मध्यस्थी करत असलेल्या या बैठकीकडे ‘शांततेची शेवटची संधी’ म्हणून पाहिले जात आहे. ही चर्चा यशस्वी झाली तर मध्य पूर्वेतील युद्धाचे ढग विरतील, पण जर ती फिस्कटली तर थेट लष्करी संघर्ष अटळ मानला जात आहे.
याआधी ही चर्चा तुर्कीतील इस्तंबूल येथे होणार होती. मात्र, शेवटच्या क्षणी इराणने इस्तंबूलऐवजी ओमानचा आग्रह धरला. इराणला ही चर्चा केवळ अणू प्रकल्पापुरती मर्यादित ठेवायची आहे, तर तुर्कीमध्ये इतर प्रादेशिक देशांच्या सहभागामुळे अजेंडा वाढण्याची भीती त्यांना होती. ओमानने यापूर्वीही अनेकदा या दोन्ही कट्टर शत्रूंमध्ये यशस्वी मध्यस्थी केली आहे. अमेरिकेच्या टीममध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि ज्येष्ठ सल्लागार जेरेड कुशनर यांचा समावेश आहे, तर इराणचे नेतृत्व परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची करत आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांना इराणची अणू क्षमता ‘शून्य’ हवी आहे. व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे राजनैतिक चर्चेव्यतिरिक्त “अनेक इतर पर्याय” तयार आहेत. सध्या अमेरिकेचा ‘अब्राहम लिंकन’ हा विमानवाहू युद्धनौकांचा ताफा इराणच्या सीमेराजवळ तैनात आहे. ट्रम्प यांनी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना इशारा दिला आहे की, जर त्यांनी तडजोड केली नाही, तर परिणाम अत्यंत वाईट होतील.
Iran and US agree to hold nuclear talks Friday in Oman as Trump delivers blunt warning to Khamenei – WRAL https://t.co/hApmpXzGl1 #IranNuclearTalks #USIranRelations #MiddleEastDiplomacy #Trump #Khamenei pic.twitter.com/sUQZrrjphF — Iranian Diaspora Cooperation & Development Council (@Irandiasporaa) February 5, 2026
इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसौद पेझेश्कियान यांनी सांगितले की, ते सन्मानजनक चर्चेसाठी तयार आहेत, परंतु त्यांच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर कोणताही करार करणार नाहीत. इराणने आपली ‘खोर्रमशहर-४’ ही बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे तैनात केली आहेत. दरम्यान, सौदी अरेबिया, कतार आणि यूएई सारख्या आखाती देशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. जर अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला, तर इराणचे प्रॉक्सी गट (हमास, हिजबुल्लाह) संपूर्ण आखातात आग लावू शकतात, ज्यामुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो.
Ans: ओमान हा देश अमेरिका आणि इराण या दोघांचाही मित्र असून तो एक निष्पक्ष मध्यस्थ म्हणून ओळखला जातो. इराणला ही चर्चा गुप्त आणि द्विपक्षीय ठेवायची असल्याने त्यांनी ओमानची निवड केली.
Ans: मुख्य मुद्दा इराणचा अणू कार्यक्रम हा आहे. मात्र, अमेरिका इराणचे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि हमास-हिजबुल्लाह सारख्या गटांना मिळणारी मदत थांबवण्याचीही मागणी करत आहे.
Ans: तज्ज्ञांच्या मते, चर्चा अयशस्वी झाल्यास अमेरिका इराणच्या अणू तळांवर लष्करी हल्ला करू शकते, ज्यामुळे संपूर्ण मध्य पूर्वेत मोठे युद्ध सुरू होण्याचा धोका आहे.