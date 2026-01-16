Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Shambhurajyabhishek 2026 : गागाभट्टांचा नकार, राजकीय डावपेच आणि बरंच काही; राज्याभिषेकापूर्वीचे ‘ते’ दिवस

शिवरायांचं महानिर्वाण झालं आणि भोसले कुळाला सत्तेच्या वाळवीने पोखरायला सुरुवात केली. राजांना राज्याभिषेकासाठी अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागलं होतं.

Updated On: Jan 18, 2026 | 07:56 PM
Shambhurajyabhishek 2026 : गागाभट्टांचा नकार, राजकीय डावपेच आणि बरंच काही; राज्याभिषेकापूर्वीचे ‘ते’ दिवस

फोटो सौजन्य: गुगल

Follow Us:
Follow Us:
  • गागाभट्टांचा नकार, राजकीय डावपेच आणि बरंच काही
  • राज्याभिषेकापूर्वीचे ते दिवस
क्षत्रियकुलावतंस, सिंहासनाधिश्वर ,महातेजस्वी, महापराक्रमी, रणनितीधुरंधर, शस्त्रशास्त्र पारंगत, ज्ञानगोविंद, मुघल साम्राज्य संहारक, स्वराज्यरक्षक, धर्मरक्षक महावीर शिवपुत्र श्री श्री छत्रपती संभाजी महाराज की जय… अशी गारद कानी पडली की, रक्त सळसळतं आणि डोळ्यांसमोर प्रतीमा उभी राहते ती सिंहासनावर बसलेल्या स्वराज्याच्या धाकल्या धन्याची म्हणजेच शंभूराजांlची.

शिवरायांचं महानिर्वाण झालं आणि भोसले कुळाला सत्तेच्या वाळवीने पोखरायला सुरुवात केली. थोरल्या धन्याच्या देहांतानंतर सोयराबाईंनी आपला पुत्र राजारामास सिंहासनावर बसवण्यासाठी खेळी रचली. इथं रायगडी शिवरायांनी देहत्याग केला त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार झाले. मात्र ही खबर राजाच्या पोटच्या गोळ्याला कोणी दिली देखील नाही. रायगडावरवरुन सैन्य आलं पन्हाळगडाच्या पायथ्याशी पण ते शंभूराजाचं मायेचं छत्र हरपलं हे सांगायला नाही तर राणीचं फरमान सांगायला. म्हणजेच सोयरा बाईंनी सैन्य पाठवलं पन्हाळ्याच्या वाटेला. बरोबर सरसेनापती हंबीरराव देखील होते. अष्टप्रधान मंडळातील जाणकार देखील बरोबर होते, हे सांगायला की, शंभूराजाला कैद करण्यात येत आहे. मात्र बहिणीचा आदेश झुगारुन सरसेनापतींनी स्वराज्याबाबतचं कर्तव्य पार पडलं. अष्टप्रधान मंडळाच्या आणि सोयराबाईंनी दिलेल्या आदेशाला झुगारुन सरसेनापतींनी शंभूराजाला साथ दिली.

शिवरायाच्या पश्चात सिंहासनावर बसण्याचा हक्क आणि अधिकार होते ते शंभूराजांचे आणि तो दिवस ठरला.  16 जानेवारी 1681 हा दिवस शंभूराज्याभिषेकाचा मुहुर्त ठरला. मात्र याआधी देखील धाकल्या धन्याला अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागलं. शिवरायांच्या महानिर्वाणानंतर, जवळपास 9 महिन्यांनी शंभूराजांचा राज्याभिषेक झाला. या दरम्यानच्या काळात स्वराज्याची विस्कटलेली घडी सुधारण्यासाठी आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे रयतेच्या कल्याणाच्या योजना राबवण्यात आणि युद्धाची तजवीज करण्यातच निघून गेला. .या सगळ्या माहितीवरुन हे लक्षात येतं की शंभूराजेंना छत्रपती होण्याची घाई नव्हती. मात्र तरीही रयतेच्या कल्याणासाठीची कर्तव्य नेटाने पार पडण्यात धाकल्या धन्याने कोणतीही उणीव ठेवली नाही.

राज्याभिषेकाचा दिवस निश्चित झाल्यावर राजांनी पुरोहित म्हणून गागाभट्टांची निवड केली. याच कारण म्हणजे काही समाजकंटकांनी राजांची प्रतीमा मलीन करण्यात यश मिळवलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणताही ब्राम्हण राज्याभिषेकाच्या सोहळ्याचं पौरोहित्य घेण्यास धजावत नव्हते. त्यामुळे काशीला असलेल्या गागाभट्ट यांच्या शिवाय मार्ग नव्हता. राजांनी खंडो बल्लाळ या विश्वासू सहकार्याला काशीला पाठवले. मात्र गागाभट्ट यांची भेट होण्याआधीच त्यांच्या मनात कोणीतरी राजांविषयी विष पेरलं. शिवाजीचा मुलगा संभाजी धर्माला अनुसरुन वागत नसल्याचा कागाळ्या उठवल्या होत्या. त्यामुळे गागाभट्ट यांनी पौरोहित्य घेण्यास नकार दिला. शंभूराजाची एकमेव आशा देखील धुळीला मिळाली.

Indian Army Day 2026: भारतीय सैन्य स्वातंत्र्याआधीच 52 वर्षांपूर्वीच झाले होते स्थापन? पाहा कसा ‘या’ एका घटनेने बदलला इतिहास

त्याचवेळी राजाने स्वराज्याचं नवं तोरण बांधण्याचा विडा हाती घेतला. आपला हा मनसुबा राजांनी विश्वासू सहकार्यांबरोबर मांडला. आणि राज्याभिषेकाकरिता शिलंगणाचे सोनं लुटण्यासाठी सुरतेची निवड केली. राजांच्या आदेशानुसार हंबीररावांनी आखणी केली. हा मनसूबा सगळ्या नेतेमंडळींसमोर मांडण्यात आला. ही खबर मोघलांना मिळाली. ती मिळावी हाच शंभूराजांचा गनिमी कावा होता. मुघलांचं सैन्य जेव्हा सुरतेच्या दिशेने रवाना झालं. तेव्हा राजांनी बुऱ्हाणपूर लुटलं. सुरतेला हंबीरराव तर बुऱ्हाणपुरात शंभूराजे इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी गती झाली औरंबजेबाच्या सैन्याची. पाच दिवस विश्रांती न घेता राजांनी रायगडावरुन बुऱ्हाणपूर कमी दिवसात गाठलं. स्वराज्याची मुघलांनी लुटलेली लक्ष्मी धाकल्या धन्यानं स्वराज्यात परत आणली आणि मगच स्वत:चा राज्याभिषेक करुन घेतला.

शिवरायांच्या महानिर्वाणानंतर, शंभूराजा रयतेचा बाप आणि माय दोन्ही झाला. अंगात दहा हत्तीचं बळ, वाघाचं काळीज असलं तरी रयतेसाठी अपार माया असलेल्या या थोर पराक्रमी राजाला नवराष्ट्रचा मानाचा मुजरा…

Chhatrapati Sambhaji Raje rajyabhishek : छत्रपती संभाजीराजांचा मोठ्या थाटात पार पडला राज्याभिषेक; जाणून घ्या 16 जानेवारीचा इतिहास

(सदर लेख हा नवराष्ट्रच्या तेजोत्सव स्वराज्याचा छावा या मासिकातल्या संदर्भावरुन लिहिला आहे.)

 

 

 

Web Title: Shambhurajyabhishek 2026 what problems were faced during the rajyabhishek of sambhaji raja

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 03:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhaji Raje rajyabhishek : छत्रपती संभाजीराजांचा मोठ्या थाटात पार पडला राज्याभिषेक; जाणून घ्या 16 जानेवारीचा इतिहास
1

Chhatrapati Sambhaji Raje rajyabhishek : छत्रपती संभाजीराजांचा मोठ्या थाटात पार पडला राज्याभिषेक; जाणून घ्या 16 जानेवारीचा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

Jan 18, 2026 | 07:42 PM
कला दिग्दर्शक नितीन बोरकर काळाच्या पडद्याआड! ब्रेन स्ट्रोकशी देत होते झुंज

कला दिग्दर्शक नितीन बोरकर काळाच्या पडद्याआड! ब्रेन स्ट्रोकशी देत होते झुंज

Jan 18, 2026 | 07:41 PM
Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

Jan 18, 2026 | 07:20 PM
शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

Jan 18, 2026 | 07:18 PM
Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Jan 18, 2026 | 07:05 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

Jan 18, 2026 | 06:58 PM
सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

Jan 18, 2026 | 06:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM