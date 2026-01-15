Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Indian Army Day 2026: भारतीय सैन्य स्वातंत्र्याआधीच 52 वर्षांपूर्वीच झाले होते स्थापन? पाहा कसा ‘या’ एका घटनेने बदलला इतिहास

दरवर्षी १५ जानेवारी रोजी भारतीय लष्कर दिन साजरा केला जातो. हा दिवस भारतीय लष्कराच्या शौर्य, समर्पण आणि इतिहासाचे स्मरण करतो. भारतीय लष्कराची स्थापना भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुमारे ५२ वर्षांपूर्वी झाली होती.

Updated On: Jan 15, 2026 | 11:25 AM
indian army day 2026 history significance field marshal cariappa jaipur parade

Indian Army Day 2026: भारतीय सैन्याची स्थापना स्वातंत्र्याच्या ५२ वर्षांपूर्वी झाली होती; प्रत्येक नागरिकाला या गोष्टी माहित असायला हव्यात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ७८ वा भारतीय लष्कर दि
  • २०२६ ची खास थीम
  • जयपूरमध्ये ऐतिहासिक परेड

Indian Army Day 2026 theme and significance : आज संपूर्ण भारत ‘७८ वा भारतीय लष्कर दिन’ (Indian Army Day 2026)(मोठ्या अभिमानाने साजरा करत आहे. सियाचीनच्या गोठवणाऱ्या थंडीपासून ते थरच्या रखरखत्या वाळवंटापर्यंत आपल्या देशाचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना सलाम करण्याचा हा दिवस. पण तुम्हाला माहिती आहे का, की भारतीय लष्कराचा अधिकृत इतिहास स्वातंत्र्याच्या अनेक दशकांपूर्वी सुरू झाला होता? आजच्या दिवशी केवळ लष्करी ताकदच दाखवली जात नाही, तर भारतीयत्वाच्या त्या स्वाभिमानाचा उत्सव साजरा केला जातो, जो १९४९ मध्ये सुरू झाला होता.

१८९५ ते १९४९: प्रेसिडेन्सी आर्मी ते भारतीय सेना

भारतीय लष्कराची मुळे ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात आहेत. १ एप्रिल १८९५ रोजी ब्रिटीशांनी ‘प्रेसिडेन्सी आर्मी’ (बंगाल, बॉम्बे आणि मद्रास) एकत्र करून अधिकृतपणे भारतीय लष्कराची स्थापना केली होती. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तरीही लष्कराचे नेतृत्व ब्रिटीश अधिकाऱ्यांच्याच हातात होते. अखेर १५ जानेवारी १९४९ रोजी जनरल सर फ्रान्सिस बुचर यांनी भारतीय लष्कराची धुरा लेफ्टनंट जनरल के.एम. करिअप्पा यांच्याकडे सोपवली आणि खऱ्या अर्थाने भारतीय लष्कर ‘भारतीय’ झाले. हाच ऐतिहासिक क्षण ‘लष्कर दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : VIRAL VIDEO: ‘हिंदूंची गळे कापूनच काश्मीर मिळेल…’ लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्याचा भारताविरुद्ध कट्टरतावादी विषारी प्रचार

२०२६ ची थीम: ‘नेटवर्किंग आणि डेटा सेंट्रिसिटी’

यंदाचा लष्कर दिन विशेष आहे, कारण भारतीय लष्कर आता ‘डिजिटल वॉरफेअर’च्या युगात प्रवेश करत आहे. २०२६ सालासाठी ‘Year of Networking and Data Centricity’ ही थीम निवडण्यात आली आहे. याचा अर्थ, आता युद्धभूमीवर केवळ बंदुका आणि रणगाडेच नाही, तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सायबर सुरक्षा आणि रिअल-टाइम डेटाचा वापर करून शत्रूला चारी मुंड्या चीत केले जाईल. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सारख्या मोहिमांतून लष्कराने आधीच आपली ताकद सिद्ध केली आहे.

credit – social media and Twitter

प्रथमच जयपूरमध्ये रणधुमाळी!

दरवर्षी दिल्लीत होणारी मुख्य परेड गेल्या काही वर्षांपासून देशाच्या वेगवेगळ्या भागात आयोजित केली जात आहे. यंदा राजस्थानची राजधानी जयपूर या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार बनली आहे. जयपूरच्या मातीतील शौर्याचा वारसा आणि आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान यांचा संगम आजच्या परेडमध्ये पाहायला मिळत आहे. या परेडमध्ये टी-९० भीष्म रणगाडे, पिनाक रॉकेट सिस्टम आणि स्वदेशी बनावटीच्या ध्रुव हेलिकॉप्टर्सचे थरारक प्रात्यक्षिक सादर केले जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BRICS2026 : ब्रिक्समध्ये मोठी फूट! ट्रम्पच्या भीतीमुळे दक्षिण आफ्रिकेने घेतली माघार; इराणबाबत घेतला ‘हा’ आश्चर्यकारक निर्णय

फील्ड मार्शल करिअप्पा: शौर्याचे दुसरे नाव

ज्यांना प्रेमाने ‘किप्पर’ म्हटले जायचे, त्या के.एम. करिअप्पा यांनी लष्कराला राजकारणापासून दूर ठेवण्याची आणि शिस्तीची महत्त्वाची शिकवण दिली. १९८३ मध्ये त्यांना ‘फील्ड मार्शल’ या सर्वोच्च मानाच्या पदाने गौरवण्यात आले. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून आज भारतीय लष्कर जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात शक्तिशाली सैन्य बनले आहे.

Web Title: Indian army day 2026 history significance field marshal cariappa jaipur parade

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 10:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…
1

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ
2

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे
3

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?
4

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM