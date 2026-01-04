Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Dinvishesh : अनाथांची माय सिंधुताई सपकाळ यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 04 जानेवारीचा इतिहास

सिंधूताई सपकाळ यांनी त्यांच्या जीवनातील कठीण प्रसंगांना सामोरे जात अनाथांसाठी समाजकार्य केले. त्यांनी अनेक अनाथाश्रम सुरू केले आणि हजारो मुलांना आधार दिला

Updated On: Jan 04, 2026 | 10:42 AM
social Worker Sindhutai Sapkal death anniversary mother of orphans January 4th history

अनाथांची माय सिंधुताई सपकाळ यांची पुण्यतिथी आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

अनाथांची माय झालेल्या सिंधूताई सपकाळ यांची आज पुण्यतिथी आहे. हजारो अनाथ मुलांना प्रेम, शिक्षण आणि निवारा देऊन त्यांचे आयुष्य घडवले, त्यांच्या कार्यासाठी त्यांना २०२१ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले, आणि त्यांच्या प्रेरणादायी जीवनावर ‘मी सिंधुताई सपकाळ’ हा चित्रपटही आला आहे. सिंधूताई सपकाळ यांनी त्यांच्या जीवनातील कठीण प्रसंगांना सामोरे जात अनाथांसाठी समाजकार्य केले. त्यांनी अनेक अनाथाश्रम सुरू केले आणि हजारो मुलांना आधार दिला, ज्यामुळे त्या ‘अनाथांची माय’ म्हणून लोकप्रिय झाल्या. आजच्या दिवशी 2022 साली त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सिंधुताईंच्या जाण्याने अनेक लेकरे पोरकी झाली.

04 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1493 : ख्रिस्तोफर कोलंबस त्याच्या पहिल्या प्रवासाच्या शेवटी नवीन जगातून परतला.
  • 1885 : आंत्रपुच्छ Aappendix काढुन टाकण्याची पहिली यशस्वी शस्त्रक्रिया डॉ. विल्यम डब्ल्यू. ग्रांट यांनी मेरी गार्टसाईड या रुग्णावर केली.
  • 1881 : लोकमान्य टिळकांनी पुण्यात केसरी वृत्तपत्र सुरू केले.
  • 1896 : यूटा अमेरिकेचे 45 वे राज्य म्हणून दाखल झाले.
  • 1926 : लखनौमध्ये क्रांतिकारकांचा प्रसिद्ध काकोरी खटला सुरू झाला.
  • 1948 : ब्रम्हदेश (म्यानमार) ला इंग्लंडपासुन स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1952 : इंग्रजांनी सुएझ कालव्याची नाकेबंदी केली.
  • 1954 : मेहरचंद महाजन यांनी भारताचे तिसरे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.
  • 1958 : 1953 मध्ये एव्हरेस्टवर यशस्वी चढाई करणारे सर एडमंड हिलरी दक्षिण ध्रुवावर पोहोचले.
  • 1958 : 1957 मध्ये सोव्हिएत युनियनने प्रक्षेपित केलेला पहिला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1, कक्षेतून पृथ्वीवर पडला.
  • 1962 : पहिली ड्रायव्हरलेस ट्रेन अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमध्ये सुरू झाली.
  • 1996 : साहित्यिक चंद्रकांत खोत यांच्या बिंब प्रतिबिंब या कादंबरीला कोलकता येथील भारतीय भाषा परिषदेचा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मिळाला.
  • 2004 : नासाचे मानवरहित स्पिरिट रोव्हर मंगळावर उतरले.
  • 2010 : बुर्ज खलिफा या जगातील सर्वात उंच इमारतीचे उद्घाटन झाले.
04 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1643 : ‘सर आयझॅक न्यूटन’ – इंग्लिश शास्रज्ञ आणि तत्त्वज्ञानी यांचा जन्म.
  • 1809 : ‘लुई ब्रेल’ – आंधळ्या व्यक्तींसाठी ब्रेल लिपीतयार करणारे यांचा जन्म.(मृत्यू : 6 जानेवारी 1852)
  • 1813 : ‘आयझॅक पिट्समन’ – लघुलिपी म्हणजेच शॉर्टहँड तयार करणारे यांचा जन्म. (मृत्यू : 12 जानेवारी 1897)
  • 1889 : ‘मंडकोलातुर पतंजली शास्त्री’ – भारताचे दुसरे सरन्यायाधीश यांचा जन्म.
  • 1909 : ‘प्रभाकर पाध्ये’ – मराठी नवसाहित्यिकार यांचा जन्म.
  • 1914 : ‘इंदिरा संत’ – साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्या मराठी कवियत्री यांचा जन्म.(मृत्यू : 13 जुलै 2000)
  • 1923 : ‘लोटिका सरकार’ – भारतीय वकील (मृत्यू : 23 फेब्रुवारी 2013)
  • 1924 : ‘विद्याधर गोखले’ – खासदार, नाटककार, लेखक, उर्दू शायर आणि संपादक यांचा जन्म. (मृत्यू : 26 सप्टेंबर 1996)
  • 1925 : ‘प्रदीप कुमार’ – हिन्दी व बंगाली चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते यांचा जन्म. (मृत्यू : 27 आक्टोबर 2001)
  • 1937 : ‘सुरेंद्रनाथ’ – भारतीय क्रिकेटपटू (मृत्यू : 5 मे 2012)
  • 1940 : ‘श्रीकांत सिनकर’ – मराठी कादंबरीकार यांचा जन्म.
  • 1941 : ‘कल्पनाथ राय’ – केन्द्रीय मंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 ऑगस्ट 1999)
  • 1953 : ‘टी.एस. ठाकुर’ – भारताचे 43 वे सरन्यायाधीश यांचा जन्म.
04 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1752 : ‘गॅब्रिअल क्रॅमर’ – स्विस गणिती यांचे निधन. (जन्म : 31 जुलै 1704)
  • 1851 : ‘दुसरे बाजीराव पेशवे’ – यांचे निधन.
  • 1907 : ‘गोवर्धनराम त्रिपाठी’ – गुजराथी लेखक यांचे निधन (जन्म : 20 ऑक्टोबर 1855)
  • 1908 : ‘राजारामशास्त्री भागवत’ – विद्वान व समाजसुधारक यांचे निधन. (जन्म : 11 नोव्हेंबर 1851)
  • 1961 : ‘आयर्विन श्रॉडिंगर’ – नोबेल पारितोषिक विजेते ऑस्ट्रियन भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 12 ऑगस्ट 1887)
  • 1965 : ‘टी. एस. इलियट’ – नोबेल पारितोषिक विजेते अमेरिकन साहित्यिक यांचे निधन. (जन्म : 26 सप्टेंबर 1888)
  • 1994 : ‘आर. डी. बर्मन’ – सुप्रसिद्ध हिंदी चित्रपट संगीतकार यांचे निधन. (जन्म : 27 जून 1939)
  • 2022 : ‘सिंधुताई सपकाळ’ – पद्मश्री, मतिमंद मुलांच्या कामायनी संस्थेच्या संस्थापिका, भारतीय समाजसुधारक यांचे निधन. (जन्म : 11 नोव्हेंबर 1936)
  • 2016 : ‘एस. एच. कपाडिया’ – भारताचे 38वे सरन्यायाधीश (जन्म : 29 सप्टेंबर 1947)
  • 2015 : ‘चितेश दास’ – भारतीय कोरिओग्राफर (जन्म : 9 नोव्हेंबर 1944)

