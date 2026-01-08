Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अरे माझ्या शंभूराजाss! संभाजी महाराजांचे अंतिम संस्कार कोणी केले? अंगाचा थरकाप उडवणारी कथा एकदा वाचाच

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूबद्दल अनेकदा बोलले जाते. मात्र, आपल्या राजावर अंतिम संस्कार कोणी केले याबाबत आजही अनेकाना माहिती नाही.

Updated On: Jan 08, 2026 | 03:42 PM
संभाजी महाराजांचे अंतिम संस्कार कोणी केले?

संभाजी महाराजांचे अंतिम संस्कार कोणी केले?

  • संभाजी महाराज म्हणजे शिवप्रेमींचे प्रेरणास्थान
  • शंभूराजांचे अंतिम संस्कार कोणी केले?
  • जाणून घ्या त्या शूर मावळ्याचे नाव
जगावं कसं हे शिवरायांनी शिकवलं आणि मरावं कसं हे शंभूराजांनी शिकवलं. शिवाजी महाराजांप्रमाणेच संभाजी महाराजांचे आयुष्य एक वादळ होते. ज्या मातीत शिवराय औरंगजेबाच्या सरदारांसोबत लढले. त्याच मातीत शंभूराजांना खुद्द औरंगजेबासोबत लढावे लागले. 8 वर्षांच्या या लढ्यात संभाजी महाराजांनी स्वराज्यातील एकही महत्त्वाचा किल्ला मोगलांच्या हाती जाऊ दिला नाही. तसेच, या धामधुमीत त्यांनी फक्त मोगल नव्हे तर इंग्रज, पोर्तुगीज, जंजिऱ्याचा सिद्धी आणि स्वराज्यातील स्वकीयांविरुद्ध लढा दिला. अखेर, ‘काफिर बच्चा संभा’ ला जोपर्यंत जिवंत पकडत नाही तोपर्यंत मी किमाँश घालणार नाही, अशी प्रतिज्ञा औरंगजेबाने केली. विचार करा, काय दरारा असेल आपल्या राजाचा!

राजे पकडले गेले!

संगमेश्वर येथे सरदेसाईंच्या वाड्यात संभाजी महाराज यांना धोकाधडीने पकडण्यात आले. यावेळी स्वराज्याचे सरसेनापती मालोजी बाबा घोरपडे आणि अन्य मावळे धारातीर्थी पडले. विचार करा, ज्या राजाला ८ वर्ष लाखोंचे सैन्य पकडू शकले नाही. त्यांना आपल्याच गद्दारांनी पकडून दिले. पुढे जे झालं ते आपल्याला सर्वांना ठाऊक आहेच.

महायुतीच्याच मित्रपक्षांना निवडणुकीत पाजणार पाणी; CM देवेंद्र फडणवीसांची अजित पवारांना चेतावणी

राजे, कसे विसरू तुमचे बलिदान…

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पेडगावच्या बहादूरगडात संभाजी महाराज आणि औरंगजेब यांची नजरानजर झाली. यावेळी राजांचे मित्र कविकलश देखील होते. अखेर फर्मान निघाला, शंभूराजांच्या डोळ्यात जळत्या सळई फिरवून त्यांना नवीन दृष्टी देण्यात यावी आणि इथूनच पुढे राजे आणि कविकलशांच्या अमानवी अत्याचाराला सुरुवात झाली. शेवटी, ११ मार्च १६८९ रोजी संभाजी महाराज व कवीकलश यांना ठार मारण्यात आले. तसेच, संभाजी महाराजांच्या शरीराचे तुकडे तुकडे करून ते भीमा नदीत टाकण्यात आले.

संभाजीच्या शरीराला हात लावला तर याद राखा!

भीमा आणि इंद्रायणी नद्यांच्या संगमावर वसलेल्या तुळापूर नावाच्या गावात संभाजी महाराजांची हत्या करण्यात आली. त्यांच्या शरीराचे तुकडे नदी किनारी फेकण्यात आले. “जर कोणी या शरीराच्या तुकड्यांना हात लावेल तर त्यालाही ठार करण्यात येईल.” अशी तंबी औरंगजेबाच्या सरदारांनी तुळापूरच्या लोकांना दिली. संपूर्ण, गाव मोठ्या दहशतीत वावरत होतं. आपला राजाचा असा दुर्दैवी अंत पाहून गावकऱ्यांचे डोळे पाणावले. मात्र, राजांचा अंतिम संस्कार करावा तरी कुठे हा प्रश्न होता?

…आणि गोविंद महार पुढे सरसावले

अखेर, शंभूराजांवर प्रेम करणारे शूरवीर गोविंद महार पुढे सरसावले. त्यांनी आणि तुळापूरच्या लोकांनी राजांचे शरीर शिवले. गोविंद महार यांनी स्वतःच्या जमिनीवर राजांचे अंत्यसंस्कार केले. हीच जागा म्हणजे आजचे वढू बुद्रुक येथील संभाजी महाराजांची समाधी. काही इतिहासकारांचे म्हणणे आहे की गोविंद महार यांना संभाजी महाराजांच्या समाधीची जागा सांभाळण्याचा अधिकार शाहू महाराजांनी दिला होता. तुळापूर येथे आपल्याला गोविंद महारांची देखील समाधी पाहायला मिळते.

Earth Orbit Day 2026: पृथ्वीला इतकी घाई कशाची? दिवसाचे 24 तास आता अपुरे; शास्त्रज्ञांनी दिला ‘निगेटिव्ह लीप सेकंद’चा इशारा

असेही बोलले जाते

काही स्थानिक आणि मराठा समाजातील व्यक्तींचा दावा आहे की, बापूजी शिवले यांनी अंत्यसंस्कार केले होते, आणि शिर्के आडनावाच्या लोकांनी राजांचे शरीराचे तुकडे त्यामुळे त्यांना शिवले पाटील असेही म्हटले जाते.

महत्वाची सूचना: सदर लेख हा अन्य माहिती आणि लेखांच्या आधारे लिहिला गेला आहे. वरील मजकुरात दिलेल्या माहितीची नवराष्ट्र पुष्टी करत नाही.

Published On: Jan 08, 2026 | 03:26 PM

