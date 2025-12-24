Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

National Consumer Day : ‘जागो ग्राहक जागो!’ राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त जाणून घ्या तुमचे कायदेशीर हक्क आणि फसवणूक टाळण्याचे मार्ग

National Consumer Day India 24 December 2025 : दरवर्षी 24 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा केला जातो. हा दिवस ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण, जागरूकता वाढवणे आणि कायदेशीर मदत मिळवण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो.

Updated On: Dec 24, 2025 | 09:06 AM
Why is National Consumer Day celebrated on December 24 Know your legal rights and ways to avoid fraud

National Consumer Day : 'जागो ग्राहक जागो!' राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त जाणून घ्या तुमचे कायदेशीर हक्क आणि फसवणूक टाळण्याचे मार्ग ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  २४ डिसेंबर १९८६ रोजी ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ लागू झाल्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी हा दिवस साजरा केला जातो.
  •  ग्राहकांना माहितीचा, निवडीचा, सुरक्षेचा आणि तक्रार निवारणाचा कायदेशीर अधिकार असून त्याबद्दल जनजागृती करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.
  • ऑनलाईन फसवणूक आणि बनावट उत्पादनांच्या काळात ग्राहकांनी ‘जागो ग्राहक जागो’ या मंत्रानुसार सतर्क राहणे काळाची गरज बनली आहे.

National Consumer Day India 24 December 2025 : आजचा काळ हा स्पर्धेचा आहे. बाजारपेठेत हजारो उत्पादने उपलब्ध आहेत, मात्र याच गर्दीत ग्राहकाची फसवणूक होण्याची शक्यताही तितकीच वाढली आहे. ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी भारतात दरवर्षी २४ डिसेंबर रोजी ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिन’ (National Consumer Day) साजरा केला जातो. हा केवळ एक दिनविशेष नसून, ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी उभारलेल्या कायदेशीर लढाईचा तो एक महत्त्वाचा विजय आहे.

राष्ट्रीय ग्राहक दिनाची सुरुवात आणि इतिहास

अनेक लोकांना प्रश्न पडतो की हा दिवस २४ डिसेंबरलाच का साजरा केला जातो? यामागे एक महत्त्वाचे ऐतिहासिक कारण आहे. २४ डिसेंबर १९८६ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी ‘ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६’ (Consumer Protection Act) ला मंजुरी दिली होती. हा कायदा भारतीय ग्राहकांसाठी ‘मॅग्ना कार्टा’ म्हणजेच अधिकारांची सनद ठरला. या कायद्याने ग्राहकांना बाजारपेठेतील मक्तेदारी आणि फसवणुकीविरुद्ध एक भक्कम कवच दिले. तेव्हापासून दरवर्षी हा दिवस देशभरात जनजागृती मोहिमांनी साजरा केला जातो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : श्रीमंतीच्या आड लपलेला सैतान! पाहा कसा होता ‘Jeffrey Epstein’ च्या ‘Lolita Express’ आणि ‘पीडोफाईल आयलंड’चा थरार?

तुम्हाला तुमचे ‘हे’ ६ मूलभूत हक्क माहीत आहेत का?

ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार, प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला सहा मुख्य अधिकार देण्यात आले आहेत:

१. सुरक्षेचा अधिकार: आरोग्यास घातक असलेल्या वस्तू आणि सेवांपासून संरक्षण मिळवण्याचा अधिकार.

२. माहितीचा अधिकार: वस्तूची गुणवत्ता, प्रमाण, शुद्धता आणि किंमत याबद्दल पूर्ण माहिती मिळवण्याचा अधिकार.

३. निवडीचा अधिकार: स्पर्धात्मक किमतीत विविध उत्पादनांमधून स्वतःच्या पसंतीची वस्तू निवडण्याचा अधिकार.

४. ऐकून घेण्याचा अधिकार: ग्राहकांच्या तक्रारींची योग्य मंचावर दखल घेण्याचा अधिकार.

५. तक्रार निवारणाचा अधिकार: अनुचित व्यापारी प्रथा किंवा शोषणाविरुद्ध कायदेशीर दाद मागण्याचा अधिकार.

६. ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार: आयुष्यभर एक जागरूक ग्राहक म्हणून आवश्यक ते ज्ञान मिळवण्याचा अधिकार.

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Terrorist Attacks : नवीन वर्षाच्या जल्लोषावर ISISचे सावट; जागतिक स्तरावर हल्ल्यांचा मोठा कट, ‘AI’ चा वापर करून दहशतवादी देणार चकवा

आजच्या डिजिटल युगात सतर्कता आवश्यक

आज आपण एका क्लिकवर वस्तू मागवतो, पण ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रमाणही प्रचंड वाढले आहे. बनावट रिव्ह्यू, चुकीची माहिती किंवा पैसे देऊनही वस्तू न मिळणे अशा तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. राष्ट्रीय ग्राहक दिन आपल्याला आठवण करून देतो की, जर तुमची फसवणूक झाली असेल, तर तुम्ही गप्प बसू नका. जिल्हा, राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील ग्राहक मंचाकडे (Consumer Forum) दाद मागून तुम्ही न्याय मिळवू शकता. ‘जागरूक ग्राहक’ हाच सशक्त समाजाचा पाया असतो.

ग्राहक म्हणून तुमची जबाबदारी काय?

केवळ हक्क असून चालत नाही, तर ग्राहकाची काही कर्तव्येही असतात. कोणतीही वस्तू खरेदी करताना त्याचे पक्के बिल (GST Bill) मागणे, वस्तूची एक्स्पायरी डेट तपासणे, ‘आयएसआय’ (ISI) किंवा ‘अॅगमार्क’ (Agmark) सारखी मानांकने तपासणे ही आपली जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने देशभरात कार्यशाळा आणि चर्चासत्रे आयोजित केली जातात, ज्याचा उद्देश ग्राहकांना अधिक जबाबदार बनवणे हा असतो. लक्षात ठेवा, तुमची एक छोटीशी सतर्कता तुम्हाला मोठ्या आर्थिक फसवणुकीपासून वाचवू शकते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: राष्ट्रीय ग्राहक दिन कधी साजरा केला जातो?

    Ans: भारतात दरवर्षी २४ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा केला जातो.

  • Que: ग्राहक संरक्षण कायदा कधी लागू झाला?

    Ans: भारतात २४ डिसेंबर १९८६ रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा (Consumer Protection Act) लागू झाला.

  • Que: फसवणूक झाल्यास ग्राहक कुठे तक्रार करू शकतात?

    Ans: ग्राहक त्यांच्या तक्रारीसाठी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग (Consumer Forum) किंवा राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधू शकतात.

Web Title: Why is national consumer day celebrated on december 24 know your legal rights and ways to avoid fraud

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 09:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास
1

Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव
2

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ
3

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे
4

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM