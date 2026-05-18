Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • China Earthquake Liuzhou Guangxi Magnitude Buildings Collapse Rescue News 2026

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

China Earthquake: सोमवारी पहाटे दक्षिण चीनमध्ये ५.२ तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस झाला, अनेक इमारती जमीनदोस्त झाल्या आणि हजारो लोकांना स्थलांतरित करण्यास भाग पाडले.

Updated On: May 18, 2026 | 12:57 PM
china earthquake liuzhou guangxi magnitude buildings collapse rescue news 2026

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • मध्यरात्रीचा हाहाकार
  • इमारती जमीनदोस्त, अनेक गाडले गेले
  • हाँगकाँगपर्यंत धक्के अन् तज्ज्ञांची चिंता

Liuzhou Guangxi earthquake 5.2 magnitude : निसर्गाच्या लहरीपणाचा आणि क्रूरतेचा एक अत्यंत भीषण प्रत्यय चीनमधून ( समोर आला आहे. दक्षिण चीनच्या ग्वांग्शी प्रांतातील लिउझोऊ परिसराला सोमवारी पहाटे एका महाभयंकर भूकंपाने ग्रासले. स्थानिक वेळेनुसार मध्यरात्री १२:२१ च्या सुमारास जेव्हा संपूर्ण शहर शांत झोपले होते, नेमक्या त्याच वेळी ५.२ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या शक्तिशाली भूकंपाने संपूर्ण परिसराला ओढ लावली. हा झटका इतका तीव्र आणि अचानक होता की लोकांना घराबाहेर पडण्याची किंवा स्वतःचा जीव वाचवण्याची साधी संधीही मिळाली नाही. एका क्षणात आनंदी कुटुंबांचे संसार ढिगाऱ्याखाली विखुरले गेले.

जमिनीच्या अवघ्या ८ किमी खाली केंद्रबिंदू; का झाला एवढा विनाश?

यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) आणि चायनीज अर्थक्वेक एजन्सीने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या भूकंपाचा मुख्य केंद्रबिंदू लिउझोऊ शहराच्या लिउनान जिल्ह्यात जमिनीच्या खाली अवघ्या ८ किलोमीटर अंतरावर होता. भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते, जे भूकंप जमिनीच्या अगदी वरच्या थरात किंवा उथळ भागात होतात, ते पृष्ठभागावर सर्वाधिक विनाश घडवून आणतात. हा भूकंपही उथळ असल्यामुळेच या भागात प्रचंड हाहाकार उडाला आहे. या भूकंपाचा कल्पनेपलीकडचा वेग इतका जबरदस्त होता की, घटनास्थळापासून ५५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हाँगकाँगच्या गगनचुंबी इमारतीही काही सेकंदांसाठी थरथरल्या.

credit – social media and Twitter

पत्त्याच्या पत्यासारख्या कोसळल्या १३ भव्य इमारती; ढिगाऱ्याखाली किंकाळ्या

प्राथमिक माहितीनुसार, या भूकंपाच्या धक्क्याने परिसरातील तब्बल १३ मोठ्या निवासी इमारती पत्त्याच्या घराप्रमाणे कोसळल्या. काँक्रीट आणि लोखंडाच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक निष्पाप जीव गाडले गेले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन पथकांनी आतापर्यंत ढिगाऱ्याखालून चार जणांना अत्यंत गंभीर अवस्थेत बाहेर काढून तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार अद्याप तीन जण बेपत्ता असून ढिगाऱ्याखालून लोकांच्या वाचवण्यासाठी येणाऱ्या किंकाळ्या ऐकू येत आहेत. पुढील धोका टाळण्यासाठी चिनी प्रशासनाने युद्धपातळीवर पावले उचलत बाधित भागातून सुमारे ७,००० पेक्षा जास्त नागरिकांना सुरक्षित स्थळांवर स्थलांतरित केले आहे. सध्या या भागात सुदैवाने वीज, पाणी आणि गॅस पुरवठा खंडित झालेला नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

चीनमध्ये हाय-अलर्ट; लष्कर आणि आपत्ती व्यवस्थापन अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

या भयानक आपत्तीनंतर चीन सरकारची राष्ट्रीय आपत्कालीन यंत्रणा तात्काळ सक्रिय झाली आहे. ग्वांग्शी प्रादेशिक मुख्यालयाने ‘लेव्हल-३’ आणि राष्ट्रीय स्तरावर ‘लेव्हल-४’ ची आणीबाणी घोषित केली आहे. सद्यस्थितीत ३१५ हून अधिक उच्चशिक्षित आपत्ती व्यवस्थापन कर्मचारी आणि ५१ हून अधिक आधुनिक अग्निशमन व बचाव वाहने घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. रात्रभराचा अंधार, प्रचंड थंडी आणि काँक्रीटचे अथांग ढिगार यामुळे बचावकार्यात मोठे अडथळे येत आहेत. तरीही, ढिगाऱ्यात अडकलेल्या जिवंत लोकांचा शोध घेण्यासाठी ‘लाईफ डिटेक्टर्स’ आणि आधुनिक उपकरणांचा वापर केला जात आहे. प्रशासनाने नागरिकांना मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या आसपास न जाण्याचा सक्त इशारा दिला आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

शांत मानल्या जाणाऱ्या भागात भूकंप झाल्याने भूगर्भशास्त्रज्ञ चक्रावले

चीनचा सिचुआन आणि युनान सारखा पाश्चात्य भाग हा नेहमीच भूकंपाच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि धोकादायक मानला जातो. मात्र, ग्वांग्शी हा प्रदेश भूगर्भशास्त्रीयदृष्ट्या अत्यंत स्थिर आणि सुरक्षित समजला जात होता. याच कारणामुळे या भागात ५.२ तीव्रतेचा एवढा मोठा भूकंप झाल्याने जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञ आणि वैज्ञानिक कमालीचे चक्रावले आहेत. या भूकंपामुळे चीनमधील जुन्या इमारतींच्या मजबुतीकरणावर आणि सुरक्षा मानकांवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चीनचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालय या संपूर्ण भूगर्भीय हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून पुढील २४ तास अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

 

Web Title: China earthquake liuzhou guangxi magnitude buildings collapse rescue news 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 12:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
1

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ
2

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप
3

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय
4

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

May 18, 2026 | 12:57 PM
NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

May 18, 2026 | 12:56 PM
तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

May 18, 2026 | 12:54 PM
Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

May 18, 2026 | 12:35 PM
Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

May 18, 2026 | 12:25 PM
ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

May 18, 2026 | 12:25 PM
Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

May 18, 2026 | 12:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM