China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

Liuzhou Guangxi earthquake 5.2 magnitude : निसर्गाच्या लहरीपणाचा आणि क्रूरतेचा एक अत्यंत भीषण प्रत्यय चीनमधून ( समोर आला आहे. दक्षिण चीनच्या ग्वांग्शी प्रांतातील लिउझोऊ परिसराला सोमवारी पहाटे एका महाभयंकर भूकंपाने ग्रासले. स्थानिक वेळेनुसार मध्यरात्री १२:२१ च्या सुमारास जेव्हा संपूर्ण शहर शांत झोपले होते, नेमक्या त्याच वेळी ५.२ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या शक्तिशाली भूकंपाने संपूर्ण परिसराला ओढ लावली. हा झटका इतका तीव्र आणि अचानक होता की लोकांना घराबाहेर पडण्याची किंवा स्वतःचा जीव वाचवण्याची साधी संधीही मिळाली नाही. एका क्षणात आनंदी कुटुंबांचे संसार ढिगाऱ्याखाली विखुरले गेले.
यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) आणि चायनीज अर्थक्वेक एजन्सीने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या भूकंपाचा मुख्य केंद्रबिंदू लिउझोऊ शहराच्या लिउनान जिल्ह्यात जमिनीच्या खाली अवघ्या ८ किलोमीटर अंतरावर होता. भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते, जे भूकंप जमिनीच्या अगदी वरच्या थरात किंवा उथळ भागात होतात, ते पृष्ठभागावर सर्वाधिक विनाश घडवून आणतात. हा भूकंपही उथळ असल्यामुळेच या भागात प्रचंड हाहाकार उडाला आहे. या भूकंपाचा कल्पनेपलीकडचा वेग इतका जबरदस्त होता की, घटनास्थळापासून ५५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हाँगकाँगच्या गगनचुंबी इमारतीही काही सेकंदांसाठी थरथरल्या.
A 5.2-magnitude earthquake struck Liuzhou, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, early Monday, leaving two people dead and one missing. Local authorities have launched a Level-III emergency response, with rescue operations by emergency, fire and police authorities… pic.twitter.com/YE13pDirg6 — Global Times (@globaltimesnews) May 18, 2026
credit – social media and Twitter
प्राथमिक माहितीनुसार, या भूकंपाच्या धक्क्याने परिसरातील तब्बल १३ मोठ्या निवासी इमारती पत्त्याच्या घराप्रमाणे कोसळल्या. काँक्रीट आणि लोखंडाच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक निष्पाप जीव गाडले गेले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन पथकांनी आतापर्यंत ढिगाऱ्याखालून चार जणांना अत्यंत गंभीर अवस्थेत बाहेर काढून तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार अद्याप तीन जण बेपत्ता असून ढिगाऱ्याखालून लोकांच्या वाचवण्यासाठी येणाऱ्या किंकाळ्या ऐकू येत आहेत. पुढील धोका टाळण्यासाठी चिनी प्रशासनाने युद्धपातळीवर पावले उचलत बाधित भागातून सुमारे ७,००० पेक्षा जास्त नागरिकांना सुरक्षित स्थळांवर स्थलांतरित केले आहे. सध्या या भागात सुदैवाने वीज, पाणी आणि गॅस पुरवठा खंडित झालेला नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर
या भयानक आपत्तीनंतर चीन सरकारची राष्ट्रीय आपत्कालीन यंत्रणा तात्काळ सक्रिय झाली आहे. ग्वांग्शी प्रादेशिक मुख्यालयाने ‘लेव्हल-३’ आणि राष्ट्रीय स्तरावर ‘लेव्हल-४’ ची आणीबाणी घोषित केली आहे. सद्यस्थितीत ३१५ हून अधिक उच्चशिक्षित आपत्ती व्यवस्थापन कर्मचारी आणि ५१ हून अधिक आधुनिक अग्निशमन व बचाव वाहने घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. रात्रभराचा अंधार, प्रचंड थंडी आणि काँक्रीटचे अथांग ढिगार यामुळे बचावकार्यात मोठे अडथळे येत आहेत. तरीही, ढिगाऱ्यात अडकलेल्या जिवंत लोकांचा शोध घेण्यासाठी ‘लाईफ डिटेक्टर्स’ आणि आधुनिक उपकरणांचा वापर केला जात आहे. प्रशासनाने नागरिकांना मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या आसपास न जाण्याचा सक्त इशारा दिला आहे.
🇨🇳 A 5.2 earthquake hits Liuzhou, China, and multiple buildings collapsed. Search and rescue teams are racing to find missing people right now. Source: @AZ_Intel_ pic.twitter.com/RCkgfjeIJZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 17, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार
चीनचा सिचुआन आणि युनान सारखा पाश्चात्य भाग हा नेहमीच भूकंपाच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि धोकादायक मानला जातो. मात्र, ग्वांग्शी हा प्रदेश भूगर्भशास्त्रीयदृष्ट्या अत्यंत स्थिर आणि सुरक्षित समजला जात होता. याच कारणामुळे या भागात ५.२ तीव्रतेचा एवढा मोठा भूकंप झाल्याने जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञ आणि वैज्ञानिक कमालीचे चक्रावले आहेत. या भूकंपामुळे चीनमधील जुन्या इमारतींच्या मजबुतीकरणावर आणि सुरक्षा मानकांवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चीनचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालय या संपूर्ण भूगर्भीय हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून पुढील २४ तास अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.