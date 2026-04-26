लघवी करताना कायमच जळजळ होते? लघवीच्या रंगावरून ओळखा गंभीर आजारांचे संकेत, दुर्लक्ष करणे शरीरासाठी ठरेल धोक्याचे

लघवीच्या रंगात बदल होण्याची कारणे?
लघवीचा कोणता रंग शरीरासाठी धोकादायक मानला जातो?
लघवी स्वच्छ होण्यासाठी कोणत्या टिप्स फॉलो कराव्यात?
चुकीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, अपुरी झोप, जेवणाच्या चुकीच्या वेळा इत्यादी अनेक गोष्टींमुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. कामाच्या धावपळीमध्ये शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. पण असे केल्यामुळे सामान्य आजार गंभीर स्वरूप घेतात आणि आरोग्य बिघडून टाकतात. लघवीच्या रंगात बदल जाणवू लागल्यास दुर्लक्ष न करता वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ते औषध उपचार करणे आवश्यक आहे. लघवीचा रंग केवळ शरीरातील पाण्याची पातळीचं नाहीतर मुत्रपिंड, यकृत आणि संपूर्ण आरोग्यासंबंधित लक्षणे दर्शवते. त्यामुळे लघवीमध्ये बदल दिसू लागल्यास अजिबात दुर्लक्ष करू नये. चला तर जाणून घेऊया लघवीत दिसून येणारे बदल कोणत्या आजाराचे संकेत आहेत. जाणून घ्या सविस्तर.(फोटो सौजन्य – istock)
गॅस – ब्लोटिंगमुळे पोटात कायमच वेदना होतात? जेवणाआधी करा ‘या पदार्थांचे सेवन, अपचनाच्या त्रासापासून मिळेल सुटका
उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये शरीरातील पाण्याची पातळी काहीशी कमी होऊन जाते. कडक उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर डिहायड्रेशन होऊन लघवीच्या रंगात बदल होतो. गडद पिवळ्या रंगाची लघवी होऊन जळजळ वाढते. मूत्रपिंडाच्या कार्यात अडथळे निर्माण झाल्यानंतर लघवीच्या रंगामध्ये बदल होतो. शरीरातील विषारी घटक लघवीवाटे बाहेर पडून जातात. लघवीच्या बदलत्या रंगाकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नये.लघवीचा फिकट पिवळा रंग निरोगी आरोग्याचे संकेत दर्शवतो.शरीरातील पाण्याची पातळी संतुलित असल्यास लघवीसंबंधित कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाहीत.
किडनीच्या कार्यात निर्माण झालेले अडथळे थेट लघवीवर परिणाम करतात. मूत्रपिंडाला शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी सुमारे १८९ लिटर रक्त गळले जाते. जीवनशैलीतील बदलांमुळे मूत्रपिंडावर जास्तीचा तणाव येतो. लघवीच्या रंगात गडद पिवळेपणा दिसू लागल्यास शरीरात डिहायड्रेशन वाढल्याचे संकेत आहेत. लघवीच्या समस्यांसोबतच आम्लपित्त, थकवा, चिडचिड आणि लघवीला तीव्र वास येणे इत्यादी लक्षणे सुद्धा दिसू लागतात. लघवीचा रंग खूप जास्त लाल किंवा गुलाबी दिसत असेल तर अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत. कारण संसर्ग, किडनी स्टोन किंवा लघवीमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या झाल्यानंतर लघवीच्या रंगात बदल दिसून येतात.
Secondary Infertility : एका मुलांनंतर दुसऱ्या गर्भधारणेत अडचण? ‘दुय्यम वंध्यत्व’ म्हणजे काय? जाणून घ्या सविस्तर
शरीरातील पाण्याची पातळी संतुलित राहिल्यास लघवीच्या रंगात बदल होत नाही. त्यामुळे नियमित २ ते ३ लिटर पाण्याचे सेवन करावे. पाणी प्यायल्यामुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून जातात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. एकाच वेळी खूप जास्त पाणी न पिता तहान लागेल तेव्हा पाणी पिणे आवश्यक आहे. याशिवाय जास्त साखर असलेले आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांचा आहारात अजिबात समावेश करू नये. यामुळे शरीर निरोगी राहण्यास मदत होईल.
Ans: युरिन इन्फेक्शन (UTI), शरीरात पाण्याची कमतरता, किडनी स्टोन, काही औषधांचे साइड इफेक्ट्स किंवा स्वच्छतेचा अभाव ही प्रमुख कारणे असू शकतात.
Ans: फिकट पिवळा रंग सामान्य मानला जातो. गडद पिवळा म्हणजे डिहायड्रेशन, लाल/तपकिरी रंग रक्ताची शक्यता दर्शवू शकतो, तर खूपच फिकट रंग जास्त पाणी पिण्याचे संकेत देतो.
Ans: हलक्या त्रासात पाणी जास्त पिणे, नारळपाणी, क्रॅनबेरी ज्यूस उपयोगी पडू शकतात. मात्र, लक्षणे वाढल्यास डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक आहे.