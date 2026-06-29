International Day Of The Tropics : पृथ्वीच्या संतुलनाची गुरुकिल्ली असलेल्या उष्णकटिबंधीय प्रदेशांचे अस्तित्व धोक्यात; वाचा सविस्तर

International Day of the Tropics 29 June 2026 : आपली पृथ्वी नवनवीन निसर्गरूपांनी आणि विविधतेने नटलेली आहे, पण या संपूर्ण पृथ्वीचा समतोल राखण्यात ज्या एका विशिष्ट क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा आहे, तो म्हणजे उष्णकटिबंधीय प्रदेश (Tropics). या प्रदेशाचे अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी आणि तिथे राहणाऱ्या कोट्यवधी लोकांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी दरवर्षी २९ जून रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिन’ (International Day of the Tropics) साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, जर आपल्याला आपली पृथ्वी वाचवायची असेल, तर सर्वात आधी या उष्णकटिबंधीय क्षेत्राचे रक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आकडेवारीवर नजर टाकली तर आपल्याला या प्रदेशाच्या अफाट व्यापाची जाणीव होईल. उष्णकटिबंधीय प्रदेश पृथ्वीच्या एकूण पृष्ठभागाचा अंदाजे ४० टक्के भाग व्यापतो. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या याच भागात राहते. हा तोच प्रदेश आहे जिथे जगातील सर्वात घनदाट वर्षावने (Rainforests), विस्तीर्ण महासागर आणि अद्भूत जैवविविधता आढळते. पृथ्वीचे हवामान नियंत्रित ठेवण्यात आणि मानवाला जगण्यासाठी आवश्यक असणारी नैसर्गिक संसाधने पुरवण्यात या क्षेत्राचे योगदान अतुलनीय आहे.
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परंतु, आज हाच महत्त्वाचा प्रदेश अनेक गंभीर संकटांच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाचा (Climate Change) सर्वाधिक फटका या भागाला बसत आहे. विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर होणारी जंगलतोड, यामुळे अनेक दुर्मिळ प्राण्यांच्या आणि वनस्पतींच्या प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. केवळ पर्यावरणच नाही, तर या भागात राहणाऱ्या लोकांचे सामाजिक जीवनही अत्यंत कठीण आहे. जगातील सर्वाधिक गरिबी, आरोग्याच्या अपुऱ्या सोयीसुविधा आणि शिक्षणाचा अभाव यांसारख्या समस्यांनी या भागाला ग्रासले आहे.
या सर्व गंभीर समस्यांकडे जागतिक समुदायाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि या प्रदेशाच्या अफाट क्षमतेचा योग्य वापर करण्यासाठी २०१६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने (UN General Assembly) अधिकृतपणे २९ जून हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिन’ म्हणून घोषित केला. तेव्हापासून दरवर्षी हा दिवस एका विशिष्ट संकल्पनेवर आधारित राहून साजरा केला जातो, ज्यामध्ये पर्यावरण तज्ज्ञ, जागतिक नेते आणि सामाजिक संस्था एकत्र येऊन या भागाच्या शाश्वत विकासासाठी (Sustainable Development) विविध धोरणे आखतात.
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आपल्याला हे समजून घ्यावे लागेल की, उष्णकटिबंधीय प्रदेशातील नैसर्गिक संपत्ती ही केवळ तिथल्या स्थानिक लोकांची नाही, तर ती संपूर्ण पृथ्वीच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. जर इथली वर्षावने नष्ट झाली, तर जागतिक कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण अनियंत्रित होईल, ज्यामुळे निसर्गाचे चक्र पूर्णपणे बिघडू शकते. म्हणूनच, या आंतरराष्ट्रीय दिवसाच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी पर्यावरणाप्रती अधिक संवेदनशील बनण्याची गरज आहे. शाश्वत विकास आणि निसर्गाचे संवर्धन या दोन्ही गोष्टींचा मेळ घालूनच आपण या जादुई प्रदेशाचे आणि पर्यायाने आपल्या स्वतःचे भविष्य सुरक्षित करू शकतो.