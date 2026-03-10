भारत-पाकिस्ताननंतर, गॅरी कर्स्टन बनले श्रीलंकेचे मुख्य प्रशिक्षक! दोन वर्षांचा करार; श्रीलंकेने हे पाऊल का उचलले?

भारताच्या विश्वचषक विजेत्या संघाचे माजी प्रशिक्षक गॅरी कर्स्टन यांची सोमवारी श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा करार १५ एप्रिलपासून सुरू होईल. दक्षिण आफ्रिकेचे माजी सलामीवीर कर्स्टन यांनी त्यांच्या प्रतिष्ठित खेळ कारकिर्दीनंतर एक यशस्वी प्रशिक्षक म्हणून स्वतःची स्थापना केली आहे. ते १४ एप्रिल २०२८ पर्यंत या पदावर राहतील आणि दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणाऱ्या २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी श्रीलंकेच्या तयारीवर प्रामुख्याने देखरेख करतील.
श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने एका मीडिया रिलीजमध्ये या नियुक्तीची पुष्टी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्रीय उच्च कामगिरी केंद्राच्या संरचनेत सुधारणा करण्यासाठी आणि मोठ्या जागतिक स्पर्धांपूर्वी राष्ट्रीय संघाला बळकट करण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. कर्स्टन यांच्याकडे व्यापक आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणाचा अनुभव आहे, त्यांनी २००८ ते २०११ या काळात भारताला २०११ चा विश्वचषक जिंकून दिला होता. भारतासोबत यशस्वी कारकिर्दीनंतर, ५८ वर्षीय कर्स्टन यांनी २०११ ते २०१३ पर्यंत दक्षिण आफ्रिकेचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणूनही काम पाहिले, ज्या दरम्यान दक्षिण आफ्रिका तिन्ही फॉरमॅटमध्ये अव्वल क्रमांकाचा संघ बनला. त्यांनी २०२४ मध्ये काही महिने पाकिस्तानचे प्रशिक्षकपदही भूषवले.
कर्स्टन अलीकडेच क्रिकेट नामिबियामध्ये सामील झाले आणि नुकत्याच संपलेल्या टी-२० विश्वचषकादरम्यान सल्लागार म्हणून काम केले. “कर्स्टन यांच्या प्रमुख जबाबदाऱ्यांमध्ये श्रीलंकेच्या राष्ट्रीय पुरुष संघाला २०२७ च्या आयसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वचषकाच्या तयारी आणि मोहिमेत मार्गदर्शन करणे समाविष्ट असेल,” असे एसएलसीने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. १९९३ ते २००४ या कालावधीत कर्स्टन दक्षिण आफ्रिकेच्या सर्वात यशस्वी फलंदाजांपैकी एक होता. त्याने कसोटी आणि एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एकूण १४,०८७ धावा केल्या, ज्यामध्ये २१ कसोटी शतके आणि १३ एकदिवसीय शतके आहेत.
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत श्रीलंका पोहोचू शकला नाही. श्रीलंका या स्पर्धेचा सह-यजमान होता. श्रीलंकेने सुपर ८ मध्ये आपले सर्व सामने गमावले. कर्णधार दासुन शनाकाची शानदार खेळी (नाबाद ७६) श्रीलंकेला शेवटच्या सुपर ८ सामन्यात पाच धावांनी पराभवापासून वाचवू शकली नाही, परंतु त्यामुळे पाकिस्तानला टी२० विश्वचषकातून बाहेर काढण्यात यश आले, ज्यामुळे न्यूझीलंडला उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळाला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, श्रीलंकेला शेवटच्या षटकात २४ धावांची आवश्यकता होती. श्रीलंकेच्या कर्णधाराने शाहीन शाह आफ्रिदीच्या चेंडूवर सलग तीन षटकार आणि एक चौकार मारला, ज्यामुळे शेवटच्या चेंडूवर सहा धावा हव्या होत्या. तथापि, शनाकाने शेवटचा चेंडू वाइड म्हणेल असे समजून तो सोडून दिला, परंतु मैदानावरील पंचांनी तो वाइड म्हणला नाही.