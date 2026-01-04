विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये 5 सामने…4 शतक तरीही सिलेक्टरचे या खेळाडूवर दुर्लक्ष? 102 च्या सरासरीने धावा करुनही संघातून वगळलं

Devdutt Padikkal’s consistent performance in the Vijay Hazare Trophy : विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने सध्या खेळण्यामध्ये टीम इंडिया व्यस्त आहे. भारतीय संघामधील अनेक खेळाडू हे विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सहभागी झाले होते. काल झालेल्या सामन्यामध्ये भारतीय संघामधील अनेक फलंदाजांनी मैदानावर कहर केला यामध्ये हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल त्याचबरोबर देवदत्त पडिक्कल यांनी कमालीचा खेळ दाखवला आहे. देवदत्त पडिक्कल याने आतापर्यत विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये कहर केला आहे आणि शतकांची रांग लावली आहे.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी संघ जाहीर केला आहे. नियमित कर्णधार शुभमन गिल आणि उपकर्णधार श्रेयस अय्यर या मालिकेसाठी पुनरागमन करणार आहेत. तथापि, अय्यरची निवड अद्याप फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण होण्याच्या अधीन असेल. गिल आणि अय्यरच्या संघात समावेशामुळे, ऋतुराज गायकवाड आणि तिलक वर्मा सारख्या खेळाडूंना बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गायकवाडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत शतक झळकावले.
विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये तिलक शानदार फलंदाजी करत आहे. याशिवाय, असे एक नाव आहे ज्याबद्दल कोणीही बोलत नाही. हे नाव डावखुरा सलामीवीर देवदत्त पडिक्कल यांचे आहे. पडिक्कलची बॅट सध्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये चांगली कामगिरी करत आहे. त्याने आतापर्यंत पाच सामन्यांमध्ये चार शतके झळकावली आहेत, १०२ पेक्षा जास्त सरासरीने ५१४ धावा केल्या आहेत. तथापि, तरीही त्याची संघात निवड झाली नाही.
विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये देवदत्त पडिक्कलचा विक्रम या हंगामात केवळ प्रभावी राहिला नाही. या स्टायलिश डावखुऱ्या फलंदाजाने ५० षटकांच्या स्पर्धेत ३३ सामने खेळले आहेत आणि ९४.७४ च्या सरासरीने २,५२५ धावा केल्या आहेत. या काळात त्याने २५ वेळा ५० धावांचा टप्पा ओलांडला, ज्यामध्ये १२ शतके समाविष्ट आहेत.
– Hundred in first match.
– Hundred in second match.
– Hundred in fourth match.
– Hundred in fifth match. DEVDUTT PADIKKAL IS RULING INDIAN DOMESTIC CRICKET 👑 He has 13 Hundreds & 12 Fifties from 37 Innings in List A Cricket. pic.twitter.com/ClXyuYKMeH — Johns. (@CricCrazyJohns) January 3, 2026
देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये इतका शानदार रेकॉर्ड असलेल्या फलंदाजाला लवकरच राष्ट्रीय संघात स्थान मिळेल. तथापि, देवदत्त पडिक्कल अजूनही त्याच्या ५० षटकांच्या पदार्पणाची वाट पाहत आहे. पडिक्कलने आधीच भारतासाठी कसोटी आणि टी२० पदार्पण केले आहे.