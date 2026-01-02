शाहरुख खानसारखे देशद्रोही… IPL 2026 मध्ये बांग्लादेशच्या मुस्तफिजूर रहमानवर करोडो खर्च केल्यानंतर भाजप नेते संतप्त

बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमान आयपीएल २०२६ मध्ये खेळेल की नाही यावर बीसीसीआयने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. तथापि, केकेआरचे सह-मालक आणि बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खान यांना कोलकाता नाईट रायडर्सने लिलावात ९.२० कोटी रुपयांना खरेदी केल्यानंतर त्यांच्यावर कडक टीका होत आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेश विधानसभेचे माजी सदस्य संगीत सोम यांनी शाहरुख खान यांना देशद्रोही म्हटले आहे. ते म्हणतात की शाहरुख खानकडे जे काही आहे ते भारताने आणि भारतातील लोकांनी त्याला दिले आहे, पण तो हे पैसे कुठे गुंतवतो? तो भारताविरुद्ध काम करणाऱ्या देशातील खेळाडूंवर खर्च करतो.
संगीत सोम यांनी एएनआयला सांगितले की, “बांगलादेशात ज्या पद्धतीने हिंदूंवर अत्याचार केले जात आहेत, महिला आणि मुलींवर बलात्कार केले जात आहेत, त्यांची घरे जाळली जात आहेत आणि तेथे भारतविरोधी घोषणा दिल्या जात आहेत. हे सर्व असूनही, शाहरुख खान सारख्या देशद्रोहींना मी देशद्रोही म्हणतो कारण त्यांच्याकडे जे काही आहे ते भारताने दिले आहे, भारतातील लोकांनी दिले आहे, पण ते हे पैसे कुठे गुंतवतात? ते ते अशा देशाच्या खेळाडूंवर खर्च करतात जे भारताविरुद्ध काम करत आहेत. मी शाहरुख खान सारख्या लोकांना सांगू इच्छितो की ते यशस्वी होणार नाहीत. कोणत्याही किंमतीत ते मुस्तफिजूर रहमानला येथे खेळू देणार नाहीत. रहमान विमानतळाबाहेर पडू शकणार नाही.”
उस्मान ख्वाजा का घेतोय निवृती? माजी खेळाडूवर साधला निशाणा… ऑस्ट्रेलियन प्लेयरच्या विधानाने खळबळ
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) या वादावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे आणि सध्या ‘थांबा आणि वाट पहा’ धोरण स्वीकारले आहे. बीसीसीआयचे म्हणणे आहे की ते सरकारच्या सूचनांशिवाय कोणत्याही खेळाडूवर बंदी घालणार नाही. परिस्थिती स्पष्ट करताना, बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने इनसाइड स्पोर्टला सांगितले की, “परिस्थिती संवेदनशील आहे. आम्ही सरकारशी सतत संपर्कात आहोत. सध्या, बांगलादेशी खेळाडूंवर बंदी घालण्याची कोणतीही शक्यता नाही. मुस्तफिजूर आयपीएलमध्ये खेळेल. बांगलादेश हा शत्रू देश नाही.” टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी बांगलादेशी खेळाडूंच्या व्हिसाबद्दल बोर्ड सध्या परराष्ट्र मंत्रालयाशी (MEA) चर्चा करत आहे.
तथापि, मुस्तफिजूरची आयपीएलसाठी पूर्ण उपलब्धता अजूनही अनेक घटकांवर अवलंबून असेल. एप्रिलमध्ये बांगलादेशची न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका आहे आणि जर बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने त्याला एनओसी देण्यास नकार दिला तर तो अनेक सामने गमावू शकतो. व्हिसाबद्दल बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “मुस्तफिजूर रहमान टी-२० विश्वचषकासाठी व्हिसासाठी अर्ज करेल, जो आयपीएलसाठी वाढवला जाईल. व्हिसा हा मोठा मुद्दा राहणार नाही. एनओसीबाबत बीसीबीकडून कोणतेही नकारात्मक संकेत मिळालेले नाहीत.” सध्या, बीसीसीआय भारत सरकारच्या पुढील आदेशांची पूर्णपणे वाट पाहत आहे.