AFG vs WI : चेंडू लागल्याने रहमानउल्लाह गुरबाज जमिनीवर कोसळला, थोडक्यात बचावला खेळाडू! Video Viral

Rahmanullah Gurbaz suffers serious injury in AFG vs WI match : वेस्ट इंडिज आणि अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची T20 मालिका खेळली जात होती. अफगाण संघाने ही मालिका 2-1 ने जिंकली. तथापि, वेस्ट इंडिजने तिसरा T20 सामना जिंकला. या सामन्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये अफगाणिस्तानचा स्टार फलंदाज रहमानउल्लाह गुरबाज मैदानावर चेंडूने मारल आहे, ज्यामुळे तो कोसळला आहे. नंतर मैदानावरील पंचांनी त्याला मदत केली.
सामन्याच्या १५ व्या षटकात रहमानउल्लाह गुरबाज ५३ धावांवर फलंदाजी करत होता. दरवेश रसूल स्ट्राईकवर होता. वेस्ट इंडिजकडून शमार स्प्रिंगर गोलंदाजी करत होता. रसूलीने चेंडू मारला आणि एक धाव घेतली पण नंतर धाव घेण्यास नकार दिला. गुरबाज त्याच्या टोकाकडे धावला तेव्हा गुडकेश मोतीने चेंडू टाकला आणि चेंडू थेट त्याच्यावर आदळला. गुरबाजला फटका बसल्यानंतर तो जमिनीवर पडला. पंच आणि क्षेत्ररक्षक त्याच्या बाजूला धावले.
पंचांनी त्याची काळजी घेतली आणि वैद्यकीय पथक ताबडतोब पोहोचले. ईएसपीएन क्रिकइन्फोनुसार, चेंडू रहमानउल्लाहच्या जबड्यात लागला, ज्यामुळे त्याला थोडी दुखापत झाली, परंतु त्याने मैदान सोडण्याचा निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर गुरबाज खेळत राहिला. तिसऱ्या टी-२० सामन्यात वेस्ट इंडिजने २० षटकांत ७ गडी गमावून १५१ धावा केल्या. कर्णधार ब्रँडन किंगने सर्वाधिक ४७ धावा केल्या. शेवटी मॅथ्यू फोर्डने ११ चेंडूत २७ धावा केल्या.
Gurbaz was struck on the face while backing up for a quick single. A throw at the bowler’s end missed, the ball deflected off the pitch and hit him on the face. He fell to the ground in pain as his helmet came off.
Thank God he’s fine and up on his feet again.#AFGvWI… pic.twitter.com/HTk47AtPqG — Bashir Gharwal غروال (@bashir_gharwall) January 22, 2026
शमार स्प्रिंगरनेही ९ चेंडूत १६ धावांची नाबाद खेळी केली. रशीद खानने २ बळी घेतले. प्रत्युत्तरात अफगाणिस्तानला फक्त १३६ धावा करता आल्या. रहमानउल्लाह गुरबाजने ५८ चेंडूत ७१ धावांची खेळी केली. या डावात त्याने ८ चौकार आणि १ षटकार मारला. गुरबाजला दुसऱ्या टोकावरील इतर फलंदाजांकडून साथ मिळाली नाही, त्यामुळेच त्याचा संघ क्लीन स्वीप करू शकला नाही.