Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Afg Vs Wi Rahmanullah Gurbaz Falls To The Ground After Being Hit By The Ball Player Narrowly Escapes Video Viral

AFG vs WI : चेंडू लागल्याने रहमानउल्लाह गुरबाज जमिनीवर कोसळला, थोडक्यात बचावला खेळाडू! Video Viral

वेस्ट इंडिज आणि अफगाणिस्तान या सामन्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये अफगाणिस्तानचा स्टार फलंदाज रहमानउल्लाह गुरबाज मैदानावर चेंडू लागल्यानंतर जमिनीवर कोसळला.

Updated On: Jan 23, 2026 | 03:33 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Rahmanullah Gurbaz suffers serious injury in AFG vs WI match : वेस्ट इंडिज आणि अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची T20 मालिका खेळली जात होती. अफगाण संघाने ही मालिका 2-1 ने जिंकली. तथापि, वेस्ट इंडिजने तिसरा T20 सामना जिंकला. या सामन्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये अफगाणिस्तानचा स्टार फलंदाज रहमानउल्लाह गुरबाज मैदानावर चेंडूने मारल आहे, ज्यामुळे तो कोसळला आहे. नंतर मैदानावरील पंचांनी त्याला मदत केली. 

चेंडू रहमानउल्लाह गुरबाजला लागला अन् जमिनीवर कोसळला

सामन्याच्या १५ व्या षटकात रहमानउल्लाह गुरबाज ५३ धावांवर फलंदाजी करत होता. दरवेश रसूल स्ट्राईकवर होता. वेस्ट इंडिजकडून शमार स्प्रिंगर गोलंदाजी करत होता. रसूलीने चेंडू मारला आणि एक धाव घेतली पण नंतर धाव घेण्यास नकार दिला. गुरबाज त्याच्या टोकाकडे धावला तेव्हा गुडकेश मोतीने चेंडू टाकला आणि चेंडू थेट त्याच्यावर आदळला. गुरबाजला फटका बसल्यानंतर तो जमिनीवर पडला. पंच आणि क्षेत्ररक्षक त्याच्या बाजूला धावले. 

IND vs PAK : इरफान पठाणच्या अडचणी वाढल्या! सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंना मारली मिठी, हस्तांदोलनामुळे झाला वाद

पंचांनी त्याची काळजी घेतली आणि वैद्यकीय पथक ताबडतोब पोहोचले. ईएसपीएन क्रिकइन्फोनुसार, चेंडू रहमानउल्लाहच्या जबड्यात लागला, ज्यामुळे त्याला थोडी दुखापत झाली, परंतु त्याने मैदान सोडण्याचा निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर गुरबाज खेळत राहिला. तिसऱ्या टी-२० सामन्यात वेस्ट इंडिजने २० षटकांत ७ गडी गमावून १५१ धावा केल्या. कर्णधार ब्रँडन किंगने सर्वाधिक ४७ धावा केल्या. शेवटी मॅथ्यू फोर्डने ११ चेंडूत २७ धावा केल्या. 

शमार स्प्रिंगरनेही ९ चेंडूत १६ धावांची नाबाद खेळी केली. रशीद खानने २ बळी घेतले. प्रत्युत्तरात अफगाणिस्तानला फक्त १३६ धावा करता आल्या. रहमानउल्लाह गुरबाजने ५८ चेंडूत ७१ धावांची खेळी केली. या डावात त्याने ८ चौकार आणि १ षटकार मारला. गुरबाजला दुसऱ्या टोकावरील इतर फलंदाजांकडून साथ मिळाली नाही, त्यामुळेच त्याचा संघ क्लीन स्वीप करू शकला नाही.

Web Title: Afg vs wi rahmanullah gurbaz falls to the ground after being hit by the ball player narrowly escapes video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 03:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs PAK : इरफान पठाणच्या अडचणी वाढल्या! सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंना मारली मिठी, हस्तांदोलनामुळे झाला वाद
1

IND vs PAK : इरफान पठाणच्या अडचणी वाढल्या! सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंना मारली मिठी, हस्तांदोलनामुळे झाला वाद

भारत-बांग्लादेश वादावर BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास यांची प्रतिक्रिया Viral, पहा Video
2

भारत-बांग्लादेश वादावर BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास यांची प्रतिक्रिया Viral, पहा Video

सरफराज खानने ठोकले भारतीय संघाचे दरवाजे! रणजी ट्रॉफीमध्ये द्विशतक झळकावत नावावर केला मोठा विक्रम
3

सरफराज खानने ठोकले भारतीय संघाचे दरवाजे! रणजी ट्रॉफीमध्ये द्विशतक झळकावत नावावर केला मोठा विक्रम

T20 World Cup 2026 पूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, हा स्टार वेगवान गोलंदाज बाहेर; कोणाचे नशीब चमकणार?
4

T20 World Cup 2026 पूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, हा स्टार वेगवान गोलंदाज बाहेर; कोणाचे नशीब चमकणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AFG vs WI : चेंडू लागल्याने रहमानउल्लाह गुरबाज जमिनीवर कोसळला, थोडक्यात बचावला खेळाडू! Video Viral

AFG vs WI : चेंडू लागल्याने रहमानउल्लाह गुरबाज जमिनीवर कोसळला, थोडक्यात बचावला खेळाडू! Video Viral

Jan 23, 2026 | 03:33 PM
Chandrapur News: डिजिटल युग तरीही बँकेत रांगा! प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे वृद्ध व अशिक्षित ग्राहक अडचणीत

Chandrapur News: डिजिटल युग तरीही बँकेत रांगा! प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे वृद्ध व अशिक्षित ग्राहक अडचणीत

Jan 23, 2026 | 03:21 PM
Chhatrapati Sambhajinagar News: दुष्काळाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल: नदीजोड प्रकल्पांमुळे मराठवाड्याचा कायापालट

Chhatrapati Sambhajinagar News: दुष्काळाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल: नदीजोड प्रकल्पांमुळे मराठवाड्याचा कायापालट

Jan 23, 2026 | 03:19 PM
PIFF 2026 मध्ये मराठी चित्रपट ‘बाप्या’चा डंका ! सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासह पटकावले तीन मानाचे पुरस्कार

PIFF 2026 मध्ये मराठी चित्रपट ‘बाप्या’चा डंका ! सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासह पटकावले तीन मानाचे पुरस्कार

Jan 23, 2026 | 03:18 PM
Saina Nehwal Retirement : “जागतिक स्तरावर भारतीय बॅडमिंटनची…” विराट कोहलीने सायना नेहवालला निवृत्तीबद्दल दिल्या शुभेच्छा

Saina Nehwal Retirement : “जागतिक स्तरावर भारतीय बॅडमिंटनची…” विराट कोहलीने सायना नेहवालला निवृत्तीबद्दल दिल्या शुभेच्छा

Jan 23, 2026 | 03:15 PM
हवामानात प्रचंड बदल अन् जोरदार बर्फवृष्टी; Vaishno Devi संस्थांनचा मोठा निर्णय; यात्रा स्थगित अन्…

हवामानात प्रचंड बदल अन् जोरदार बर्फवृष्टी; Vaishno Devi संस्थांनचा मोठा निर्णय; यात्रा स्थगित अन्…

Jan 23, 2026 | 03:15 PM
संशोधन महोत्सवात मुंबई विद्यापीठाची चमकदार कामगिरी! २ सुवर्ण, २ कांस्यपदकांची कमाई; विद्यापीठाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

संशोधन महोत्सवात मुंबई विद्यापीठाची चमकदार कामगिरी! २ सुवर्ण, २ कांस्यपदकांची कमाई; विद्यापीठाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

Jan 23, 2026 | 03:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM