IND vs PAK : इरफान पठाणच्या अडचणी वाढल्या! सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंना मारली मिठी, हस्तांदोलनामुळे झाला वाद

गुरुवार, २२ जानेवारी रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना झाला. या सर्वांमध्ये, माजी भारतीय अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाण आणि स्टुअर्ट बिन्नी एका सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंना हस्तांदोलन करताना दिसले.

Jan 23, 2026 | 03:06 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

गेल्या वर्षभरात भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध आणखी बिघडले आहेत. राजकीय आणि लष्करी संघर्षाचा खेळांवरही परिणाम झाला आहे. क्रिकेटच्या मैदानावर परिस्थिती विशेषतः गंभीर बनली आहे. आयसीसी किंवा एसीसी स्पर्धांसाठी एकमेकांच्या देशांना भेट देण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, परंतु “हातमिळवू नका” ही चळवळ आता सुरू झाली आहे. या सर्वांमध्ये, माजी भारतीय अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाण आणि स्टुअर्ट बिन्नी एका सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंना हस्तांदोलन करताना आणि मिठी मारताना दिसल्यानंतर वादात सापडले आहेत.

सौदी अरेबियातील जेद्दाह येथे झालेल्या जागतिक क्रिकेट महोत्सवात ‘डबल विकेट’ स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये माजी भारतीय आणि पाकिस्तानी खेळाडूंचा समावेश होता. गुरुवार, २२ जानेवारी रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना झाला . प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानने शोएब मलिक आणि इम्रान नझीर यांच्या स्फोटक फलंदाजीच्या जोरावर चार षटकांत ५६ धावा केल्या.

BBL 2025-26 : स्टीव्ह स्मिथ आणि मिचेल स्टार्कवर नजर! बिग बॅश लीग चॅलेंजर सामना कधी आणि कुठे पाहायचा?

प्रत्युत्तरादाखल, भारताचा कर्णधार इरफान पठाण आणि स्टुअर्ट बिन्नी फलंदाजीसाठी आले, परंतु त्यांना चार षटकांत फक्त ५१ धावा करता आल्या. पठाणने एकट्याने ४९ धावा केल्या, तर बिन्नीला त्याचे खाते उघडता आले नाही. अशाप्रकारे पाकिस्तानने सामना पाच धावांनी जिंकला. तथापि, नंतर जे घडले ते सामन्याच्या निकालापेक्षा जास्त लक्ष वेधून घेतले.

सामना संपताच, इरफान पठाण आणि बिन्नी यांनी शोएब मलिकशी हस्तांदोलन केले आणि त्याला मिठी मारली. त्यानंतर, भारतीय आणि पाकिस्तानी संघातील सर्व खेळाडूंनी हस्तांदोलन केले, जसे की वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. तथापि, गेल्या वर्षीच्या स्पर्धांनंतर पहिल्यांदाच भारतीय आणि पाकिस्तानी खेळाडू हस्तांदोलन करताना दिसले. याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि पाकिस्तानी वापरकर्त्यांनी इरफानला ट्रोल केले.

खरं तर, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये पहलगाममध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला आणि त्यानंतर मे महिन्यात झालेल्या भारत-पाकिस्तान लष्करी संघर्षामुळे आधीच ताणलेले संबंध आणखी बिघडले. याचा परिणाम दोन्ही देशांमधील क्रिकेट सामन्यांवरही झाला. लष्करी संघर्षानंतर काही आठवड्यांनंतर, इंग्लंडमधील माजी खेळाडूंच्या स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान सामना रद्द करावा लागला कारण हरभजन सिंग आणि युवराज सिंग यांच्यासह माजी भारतीय खेळाडूंना सामन्यात सहभागी झाल्याबद्दल तीव्र टीका झाली आणि त्यानंतर त्यांनी सामन्यावर बहिष्कार टाकला.

त्यानंतर, आशिया कप टी-२० मध्ये भारत-पाकिस्तान सामना झाला, परंतु तणाव खूप होता. भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवसह संपूर्ण संघाने नाणेफेकीदरम्यान आणि सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. ही परिस्थिती स्पर्धेतील तिन्ही सामन्यांमध्ये कायम राहिली. त्यानंतर, महिला विश्वचषकात, भारत-पाकिस्तान सामन्यादरम्यान खेळाडूंनी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला, तर आशिया कप रायझिंग स्टार्स स्पर्धेतही अशाच घटना पाहायला मिळाल्या.

Jan 23, 2026 | 02:59 PM

