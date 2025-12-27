Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

विराट कोहलीला आऊट केल्यानंतर फलंदाजाने स्वत: दिले गोलंदाजाला खास गिफ्ट! सोशल मिडियावर Photo Viral

कोहलीची विकेट घेतल्यानंतर विशाल जयस्वाल खूप आनंदी झाला. कोहलीकडून सामन्याच्या चेंडूवर सही मिळाल्याने आणि स्टार फलंदाजासोबत फोटो काढल्याने त्याचा आनंद आणखी वाढला.

Updated On: Dec 27, 2025 | 02:54 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

गुजरातचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज विशाल जयस्वालसाठी शुक्रवारचा दिवस स्वप्नवत होता. २६ डिसेंबर रोजी बेंगळुरूमधील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स ग्राउंड १ वर दिल्ली विरुद्ध गुजरात विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ सामन्यात त्याने विराट कोहलीची विकेट घेतली. त्यानंतर तो विराट कोहलीला भेटला आणि त्याला एक खास भेट मिळाली. भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली सध्या उत्तम फॉर्ममध्ये आहे.  विजय हजारे ट्रॉफीच्या दुसऱ्या फेरीत, विराट कोहली सलग दुसरे शतक झळकवण्याच्या मार्गावर होता तेव्हा त्याला गुजरातच्या डावखुरा फिरकीपटू विशाल जयस्वालने फसवले.

७७ धावांवर खेळणारा कोहली मोठा शॉट खेळण्यासाठी पायांचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत होता, परंतु विशालने त्याच्या फ्लाइट आणि टर्नने त्याला पराभूत केले आणि विकेटकीपरने त्याला स्टंप केले. कोहलीची विकेट घेतल्यानंतर जयस्वाल खूप आनंदी झाला. कोहलीकडून सामन्याच्या चेंडूवर सही मिळाल्याने आणि स्टार फलंदाजासोबत फोटो काढल्याने त्याचा आनंद आणखी वाढला. सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करताना विशालने कोहलीबद्दल एक हृदयस्पर्शी कॅप्शन लिहिले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by VISHAL JAYSWAL (@vishal__official07)

विराट कोहलीच्या बाद होण्याचा व्हिडिओ त्याच्या इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर करताना विशालने लिहिले की, “त्याला क्रिकेट जगतावर राज्य करताना पाहणे आणि नंतर त्याच मैदानावर त्याच्यासोबत खेळताना आणि त्याची विकेट घेणे हा क्षण मी कधी कल्पनाही केली नव्हती. विराट भाईची विकेट घेणे माझ्यासाठी नेहमीच संस्मरणीय राहील. या प्रसंगी, या प्रवासाबद्दल आणि या सुंदर खेळाने मला दिलेल्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल मी कृतज्ञ आहे.” त्याने त्याच्या इंस्टाग्राम हँडलवर विराट कोहलीसोबतचा एक फोटोही शेअर केला. 

WTC Points Table 2025-27 : ऑस्ट्रेलिया पहिल्यांदाच पराभूत, इंग्लंडला दिलासा! भारताची स्थिती खराब; टीम इंडिया पाकिस्तानपेक्षा मागे

त्याने विराट कोहलीने स्वाक्षरी केलेल्या मॅच बॉलचा फोटोही शेअर केला. या फोटोसोबतच्या कॅप्शनमध्ये विशालने लिहिले की – त्याला (विराट) टीव्हीवर पाहण्यापासून ते मैदान शेअर करण्यापर्यंत, हा क्षण माझ्यासाठी अद्भुत आहे.

सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, विशाल जयस्वालने केवळ विराट कोहलीची विकेट घेतली नाही तर ऋषभ पंत, अर्पित राणा आणि नितीश राणा यांनाही बाद केले. १० षटकांत ४/४२ धावा देऊन गुजरातने दिल्लीला २५४ धावांवर रोखले. तथापि, हे लक्ष्य गुजरातसाठी खूप सोपे ठरले कारण संघाने ४७.४ षटकांत २४७ धावा केल्या आणि सामना ७ धावांनी गमावला. विराट कोहलीला त्याच्या ७७ धावांच्या शानदार खेळीसाठी सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले आणि त्याला १०,००० रुपयांचे बक्षीस मिळाले.

Published On: Dec 27, 2025 | 02:54 PM

