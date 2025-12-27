पीटरसननंतर, वॉनने ऑस्ट्रेलियाची घेतली शाळा…भारताला दिले समर्थन! आयसीसीने शिक्षा देण्याची केली मागणी

Australia vs England : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये चौथा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यांच्या पहिल्याच दिवशी गोलंदाजांचा कहर पाहायला मिळाला. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यामधील चौथा सामना हा उच्च धावसंख्येचा झाला नाही. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील अॅशेस मालिकेतील चौथा सामना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर खेळला जात आहे. पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिले तीन सामने जिंकून ऑस्ट्रेलियाने आधीच मालिका जिंकली आहे. तथापि, चौथ्या सामन्यात गोलंदाजांनी कहर केला, पहिल्या पाच सत्रात 30 विकेट्स गमावल्या.
110 षटकांत 30 विकेट्स गमावल्याने खेळपट्टीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. केविन पीटरसन यांनी तर आयसीसीने ऑस्ट्रेलियाला शिक्षा करण्याची मागणीही केली आहे. भारताचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, जर अशा खेळपट्ट्या तिथे वाईट मानल्या जात असतील तर त्याकडे येथेही त्याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे.
इंग्लंडचा माजी कर्णधार मायकेल वॉन देखील खेळपट्टीवर नाराज आहे आणि त्याने त्याला विनोद म्हटले आहे. केविन पीटरसनने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध X वर प्रतिहल्ला केला आणि त्याला खेळपट्ट्यांबाबत “दुहेरी मानक” म्हटले. भारताचे उदाहरण देत तो म्हणाला, “भारतात कसोटीच्या पहिल्या दिवशी जेव्हा अशा प्रकारे विकेट पडतात तेव्हा संपूर्ण जग टीका करू लागते. खेळपट्टीला ‘वाईट’ म्हटले जाते. मला आशा आहे की ऑस्ट्रेलियाला आता अशाच प्रकारची तपासणी आणि टीकेला सामोरे जावे लागेल. जे बरोबर आहे ते बरोबर आहे.”
मायकेल वॉनने खेळपट्टीला “विनोद” म्हटले, असे म्हटले की ९४,००० हून अधिक प्रेक्षक मनोरंजनासाठी आले होते, परंतु दोन्ही संघ ज्या प्रकारे पत्त्यांच्या गठ्ठ्यासारखे कोसळले ते कसोटी क्रिकेटसाठी चांगली जाहिरात नव्हती. “ही खेळपट्टी एक विनोद आहे. ही खेळपट्टी, खेळाडू, प्रसारक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चाहते, ९८ षटकांत २६ विकेट्सपर्यंत कमी करणारी आहे,” वॉनने लिहिले.
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर झालेल्या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी ऑस्ट्रेलियाचा संघ १५२ धावांवर गारद झाला होता, तरीही पहिल्या डावात इंग्लंडवर ४२ धावांची आघाडी घेण्यात त्यांना यश आले, ज्यामुळे शुक्रवारी चौथ्या अॅशेस कसोटीच्या पहिल्या दिवशी विक्रमी २० विकेट्स पडल्या. पहिल्या डावात इंग्लंडचा संघ २९.५ षटकांत ११० धावांवर गारद झाला. मायकेल नेसरने ४५ धावांत चार विकेट्स घेतल्या.