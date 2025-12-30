खालिदा झिया यांच्या निधनानंतर, हे दोन महत्त्वाचे सामने अचानक ढकलण्यात आले पुढे, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने व्यक्त केला शोक

Two BPL matches postponed after the death of former Prime Minister Khaleda Zia : माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या आज सकाळी निधनानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने मंगळवार, ३० डिसेंबर २०२५ रोजी होणारे दोन्ही बांगलादेश प्रीमियर लीग सामने रद्द केले आहेत. सिल्हेट टायटन्स आणि चितगाव रॉयल्स यांच्यातील पहिला सामना सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होण्याच्या नियोजित वेळेपूर्वी ही दुःखद बातमी समोर आल्यानंतर लगेचच ही घोषणा करण्यात आली.
खालिदा झिया यांचे मंगळवारी स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ६ वाजता निधन झाले. दिवंगत नेत्या १९९१ ते १९९६ आणि २००१ ते २००६ असे दोन वेळा देशाच्या पंतप्रधान होत्या. त्या बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान होत्या आणि माजी बांगलादेशी राष्ट्रपती झियाउर रहमान यांच्या पत्नी होत्या. त्या १९८४ पासून बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या अध्यक्षा आणि नेत्या होत्या, ज्याची स्थापना त्यांच्या पतीने केली होती.
बीसीबीने एक्स वर एक शोक संदेश जारी केला, ज्यामध्ये लिहिले आहे की, “पंतप्रधान असताना त्यांनी बांगलादेशातील क्रिकेटच्या विकासासाठी, क्रिकेटच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि देशभरात खेळाच्या वाढीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी अटळ पाठिंबा दिला. त्यांच्या दूरदृष्टी आणि प्रोत्साहनामुळे आज या खेळाच्या अनेक प्रगतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.”
In respect of the nation’s mourning following the passing of Begum Khaleda Zia, today’s BPL T20 matches have been cancelled. Revised fixtures will be announced in due course.#BPL #BPL2026 #BCB #Cricket #T20 #Bangladesh pic.twitter.com/3Wh4cFXPSZ — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 30, 2025
बेगम खालिदा झिया यांच्या वारशाचा सन्मान करण्यासाठी, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आजचे बांगलादेश प्रीमियर लीग सामने रद्द करण्यात आले आहेत आणि त्यांचे वेळापत्रक बदलले जाईल अशी घोषणा केली आहे. सुधारित सामन्यांची माहिती योग्य वेळी कळवली जाईल. २०२५-२६ बीपीएल हंगाम २६ डिसेंबर रोजी सुरू झाला आणि तीन सामने आधीच पूर्ण झाले आहेत. ढाका कॅपिटल्स आणि रंगपूर रायडर्स मंगळवारी दुसऱ्या सामन्यात एकमेकांसमोर येणार होते. तथापि, दोन सामने पुढे ढकलल्याने स्पर्धेवर फारसा परिणाम होणार नाही.