Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • After The Death Of Khaleda Zia These Two Important Matches Were Suddenly Postponed The Bcb Expressed Condolences

खालिदा झिया यांच्या निधनानंतर, हे दोन महत्त्वाचे सामने अचानक ढकलण्यात आले पुढे, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने व्यक्त केला शोक

खालिदा झिया यांच्या आज सकाळी निधनानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने मंगळवार, ३० डिसेंबर २०२५ रोजी होणारे दोन्ही बांगलादेश प्रीमियर लीग सामने रद्द केले आहेत. सोशल मिडियावर यासंदर्भात माहिती शेअर केली आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 01:10 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Two BPL matches postponed after the death of former Prime Minister Khaleda Zia : माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या आज सकाळी निधनानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने मंगळवार, ३० डिसेंबर २०२५ रोजी होणारे दोन्ही बांगलादेश प्रीमियर लीग सामने रद्द केले आहेत. सिल्हेट टायटन्स आणि चितगाव रॉयल्स यांच्यातील पहिला सामना सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होण्याच्या नियोजित वेळेपूर्वी ही दुःखद बातमी समोर आल्यानंतर लगेचच ही घोषणा करण्यात आली.

बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान

खालिदा झिया यांचे मंगळवारी स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ६ वाजता निधन झाले. दिवंगत नेत्या १९९१ ते १९९६ आणि २००१ ते २००६ असे दोन वेळा देशाच्या पंतप्रधान होत्या. त्या बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान होत्या आणि माजी बांगलादेशी राष्ट्रपती झियाउर रहमान यांच्या पत्नी होत्या. त्या १९८४ पासून बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या अध्यक्षा आणि नेत्या होत्या, ज्याची स्थापना त्यांच्या पतीने केली होती.

हरभजन सिंहने T20 विश्वचषकाबद्दल भविष्यवाणी! भारत-अफगाणिस्तानसह हे 4 संघ सेमीफायनलमध्ये, पाकिस्तानचा केला पत्ता कट

बीसीबीने एक्स वर एक शोक संदेश जारी केला, ज्यामध्ये लिहिले आहे की, “पंतप्रधान असताना त्यांनी बांगलादेशातील क्रिकेटच्या विकासासाठी, क्रिकेटच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि देशभरात खेळाच्या वाढीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी अटळ पाठिंबा दिला. त्यांच्या दूरदृष्टी आणि प्रोत्साहनामुळे आज या खेळाच्या अनेक प्रगतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.”

बेगम खालिदा झिया यांच्या वारशाचा सन्मान करण्यासाठी, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आजचे बांगलादेश प्रीमियर लीग सामने रद्द करण्यात आले आहेत आणि त्यांचे वेळापत्रक बदलले जाईल अशी घोषणा केली आहे. सुधारित सामन्यांची माहिती योग्य वेळी कळवली जाईल. २०२५-२६ बीपीएल हंगाम २६ डिसेंबर रोजी सुरू झाला आणि तीन सामने आधीच पूर्ण झाले आहेत. ढाका कॅपिटल्स आणि रंगपूर रायडर्स मंगळवारी दुसऱ्या सामन्यात एकमेकांसमोर येणार होते. तथापि, दोन सामने पुढे ढकलल्याने स्पर्धेवर फारसा परिणाम होणार नाही.

Web Title: After the death of khaleda zia these two important matches were suddenly postponed the bcb expressed condolences

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 01:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
1

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान
2

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
3

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ
4

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM