Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Krida E Praman Maharashtra Launches Blockchain System For Sports Quota Verification

Sports Quota: खेळाडूंसाठी मोठी बातमी! ५ टक्के आरक्षणाकरिता ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली

या प्रणालीद्वारे खेळाडूंना डिजिटल पडताळणीसह प्रमाणपत्र मिळणार आहे. यावर असलेल्या QR कोडमुळे प्रमाणपत्राची सत्यता संबंधित नियुक्ती प्राधिकरण त्वरित तपासू शकतील.

Updated On: Mar 12, 2026 | 03:44 PM
Krida E-Praman portal, Sports quota verification Maharashtra,

Maharashtra Sports: खेळाडूंसाठी मोठी बातमी! ५ टक्के आरक्षणाकरिता 'क्रीडा ई-प्रमाण' प्रणाली

Follow Us:
Follow Us:
  • क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने एक क्रांतिकारी पाऊल
  • ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ ही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित अद्ययावत प्रणाली
  • या तंत्रज्ञानामुळे प्रमाणपत्रांमधील फेरफार रोखणे शक्य होणार
Pune News: गुणवंत खेळाडूंना शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी अधिक पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ ही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित अद्ययावत प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे प्रमाणपत्रांमधील फेरफार रोखणे शक्य होणार असून, खेळाडूंना विनासायास आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.

या प्रणालीद्वारे खेळाडूंना डिजिटल पडताळणीसह प्रमाणपत्र मिळणार आहे. यावर असलेल्या QR कोडमुळे प्रमाणपत्राची सत्यता संबंधित नियुक्ती प्राधिकरण त्वरित तपासू शकतील. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) तसेच इतर सर्व शासकीय पदभरतीसाठी अर्ज करताना खेळाडूंनी ‘क्रीडा ई-प्रमाणपत्र’ जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

PMC Road Mitra App: खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी महापालिकेचे PMC Road Mitra अॅप बंद

खेळाडूंनी https://sports.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन ‘क्रीडा ई-प्रमाणपत्र’ प्राप्त करुन घ्यावे, त्याचप्रमाणे जर एखाद्या खेळाडूची माहिती प्रणालीवर उपलब्ध नसल्यास support@kridaepramaan.org या ई-मेलवर स्पर्धेचे नाव, वर्ष आणि प्रमाणपत्राची स्कॅन प्रत पाठवून तक्रार नोंदवता येईल. त्यानंतर विभागस्तरावर पडताळणी करून अभिलेख पोर्टलवर अद्ययावत करण्यात येतील.

सद्यस्थितीत कबड्डी, फेन्सिंग, ट्रायथलॉन (२०२५), ज्युडो (२०२४) आणि कुराश (२०२४-२५ व २०१७-१८) या स्पर्धांचे अभिलेख ऑनलाईन उपलब्ध असून संबंधित खेळाडूंनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा. इतर खेळांचे अभिलेखही टप्प्याटप्प्याने अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे.

यापूर्वी विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांच्याकडून प्रमाणपत्रांची पडताळणी केलेल्या खेळाडूंनी देखील पुढील भरती प्रक्रियेसाठी या प्रणालीद्वारे डिजिटल प्रमाणपत्र तयार करून घेणे आवश्यक असल्याचे आवाहन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने केले आहे.

‘माझ्या वडिलांना वर्ल्ड कपपेक्षा माझी जास्त गरज होती’, T20 World Cup 2026 नंतर स्टार क्रिकेटरचे धक्कादायक विधान

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान: प्रमाणपत्रांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि बनावटगिरी रोखण्यासाठी अत्याधुनिक ब्लॉकचेनचा वापर.

५ टक्के आरक्षण: शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमधील खेळाडूंच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुलभ होणार.

पारदर्शकता व वेग: मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे पडताळणी प्रक्रियेला वेग येईल आणि भ्रष्टाचार थांबेल.

 

 

 

Web Title: Krida e praman maharashtra launches blockchain system for sports quota verification

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 03:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून काढून टाकणार की नाही? आकाश चोप्राने दिले उत्तर, म्हणाला – कदाचित पुढील सहा महिन्यांत…
1

सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून काढून टाकणार की नाही? आकाश चोप्राने दिले उत्तर, म्हणाला – कदाचित पुढील सहा महिन्यांत…

मॅच फिक्सिंग प्रकरणात मोठी कारवाई, IPL 2026 पूर्वी केकेआरच्या माजी खेळाडूवर आयसीसीची बंदी
2

मॅच फिक्सिंग प्रकरणात मोठी कारवाई, IPL 2026 पूर्वी केकेआरच्या माजी खेळाडूवर आयसीसीची बंदी

Iran-Israel-US war मुळे IPL 2026 ला निर्माण झाला धोका! आता एक मोठी अपडेट आली समोर, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर
3

Iran-Israel-US war मुळे IPL 2026 ला निर्माण झाला धोका! आता एक मोठी अपडेट आली समोर, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

Kuldeep Yadav Wedding : कुलदीप यादवच्या लग्नाचे बजेट 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, जाणून घ्या शाही मेजवानीची संपूर्ण माहिती
4

Kuldeep Yadav Wedding : कुलदीप यादवच्या लग्नाचे बजेट 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, जाणून घ्या शाही मेजवानीची संपूर्ण माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मला घाणीत राहायला आवडत नाही”, प्रियांका चोप्राने अखेर आता सांगितलं बॉलीवूड सोडण्यामागचं खरं कारण

“मला घाणीत राहायला आवडत नाही”, प्रियांका चोप्राने अखेर आता सांगितलं बॉलीवूड सोडण्यामागचं खरं कारण

Mar 12, 2026 | 03:44 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
इकडे LPG साठी रांगा अन् तिकडे सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस; पाहून हसून हसून पोट दुखेल

इकडे LPG साठी रांगा अन् तिकडे सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस; पाहून हसून हसून पोट दुखेल

Mar 12, 2026 | 03:41 PM
भारतीय परंपरेचा अनमोल वारसा! मुघल काळाशी जोडल्या गेलेल्या वाराणसीमधील बनारसी साडीचा इतिहास आणि खास वैशिष्ट्ये

भारतीय परंपरेचा अनमोल वारसा! मुघल काळाशी जोडल्या गेलेल्या वाराणसीमधील बनारसी साडीचा इतिहास आणि खास वैशिष्ट्ये

Mar 12, 2026 | 03:40 PM
vastu Tips: घरात सकारात्मक ऊर्जा हवी असल्यास एक्वेरियममध्ये ठेवा या प्रकारचे मासे

vastu Tips: घरात सकारात्मक ऊर्जा हवी असल्यास एक्वेरियममध्ये ठेवा या प्रकारचे मासे

Mar 12, 2026 | 03:40 PM
‘My Darling Support System….’ तेजश्री प्रधानची मैत्रिणीसाठी खास पोस्ट; वाढदिवसानिमित्त ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीला दिल्या शुभेच्छा

‘My Darling Support System….’ तेजश्री प्रधानची मैत्रिणीसाठी खास पोस्ट; वाढदिवसानिमित्त ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीला दिल्या शुभेच्छा

Mar 12, 2026 | 03:33 PM
ना घर का ना घाट का…! देशात निम्म्याहून अधिक वाहने इन्शुरन्स विना,  संसदेत दिली सरकारने माहिती

ना घर का ना घाट का…! देशात निम्म्याहून अधिक वाहने इन्शुरन्स विना,  संसदेत दिली सरकारने माहिती

Mar 12, 2026 | 03:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM