IPL 2026 : बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानवर आयपीएल 2026 मधून 2026 होणार बॅन? बीसीसीआयच्या निशाण्यावर खेळाडू

Mustafizur Rahman : भारत आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये सध्या तणावाचे वातावरण आहे. सोशल मिडियावर त्याचबरोबर दोन देशांमध्ये संबंध फार काही चांगले नाही. भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध फारसे सौहार्दपूर्ण नाहीत. आयपीएल 2026 सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्याआधी क्रिकेट खेळाडू हे भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये होणारा विश्वचषक खेळणार आहेत. तरीही, बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानला आयपीएल २०२६ च्या मिनी-लिलावात कोलकाता नाईट रायडर्सने ९.२० कोटी रुपयांना खरेदी केले.
त्यावेळीही केकेआरला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. तथापि, गेल्या काही दिवसांत संबंध आणखी बिघडले आहेत, ज्यामुळे रहमानला २०२६ च्या आयपीएलमध्ये खेळण्यास बंदी घालण्याची मागणी होऊ लागली आहे, सोशल मिडियावर यासंदर्भात सध्या चर्चांना उधाण आले आहे. बीसीसीआय परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
T20 World Cup 2026 साठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर, 3 जखमी खेळाडूंचा संघात समावेश; मार्शकडे असणार संघाची कमान
बांगलादेशमध्ये सध्या भारतविरोधी वक्तव्ये सुरू आहेत, ज्यामुळे भारतीय जनतेला प्रतिसाद मिळण्यास भाग पाडले जात आहे. यामुळे मुस्तफिजूर रहमानवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. इनसाइडस्पोर्टशी बोलताना बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “ही एक नाजूक परिस्थिती आहे हे आपण समजून घेतले पाहिजे. बदलत्या राजनैतिक परिस्थितीवर आम्ही नेहमीच सरकारच्या संपर्कात आहोत आणि बांगलादेशी खेळाडूंवर बंदी घालण्यास भाग पाडेल असे आम्हाला काहीही ऐकायला मिळालेले नाही. तर, हो, मुस्तफिजूर आयपीएलमध्ये खेळेल. बांगलादेश हा शत्रू देश नाही.”
Make way for Mustafizur Rahman, @KKRiders fans! 💜 The left-arm quick will play for the 3⃣-time champions at INR 9.2 Crore 💰#TATAIPL | #TATAIPLAuction pic.twitter.com/TWALm1MdKx — IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
मुस्तफिजूर रहमानने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये ६० सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने २८.४५ च्या सरासरीने आणि ८.१३ च्या इकॉनॉमी रेटने ६५ विकेट्स घेतल्या आहेत. डेथ ओव्हर्समध्ये रहमानच्या कामगिरीमुळे त्याला ९.२० कोटी रुपयांची बोली लागली. तथापि, केकेआरचा मालक शाहरुख खान दोन्ही देशांमधील परिस्थिती आणखी वाढू नये असे इच्छितो, ज्यामुळे रहमानवर बंदी घालण्यात येईल. मुस्तफिजूर रहमानवरील बंदी केकेआरला मोठा धक्का देऊ शकते. सध्या, केकेआर संघ खूपच मजबूत दिसत आहे, त्यांच्याकडे चौथ्या आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्याची संधी आहे.