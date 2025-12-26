Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

AUS vs ENG : बॉक्सिंग डे कसोटीच्या पहिल्या दिवशी फलंदाज फेल, गोलंदाजांनी घेतले 20 विकेट्स! वाचा पहिल्या दिवसाचा संपूर्ण अहवाल

आजपासून बॉक्सिंग डे कसोटी सामन्याला सुरुवात झाली आहे. या सामन्यामध्ये पहिल्याच दिवशी गोलंदाजांचे वर्चस्व पाहायला मिळाले. पहिल्याच दिनी दोन्ही संघाच्या गोलंदाजांनी 20 विकेट्स घेतले आहेत.

Dec 26, 2025 | 01:46 PM
फोटो सौजन्य - cricket.com.au सोशल मिडिया

Australia vs England Boxing Day Test : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लड यांच्यामध्ये पाच सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जात आहे. पहिल्या तीन सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने बाजी मारली आणि मालिका जिंकली आहे. तर आजपासून बॉक्सिंग डे कसोटी सामन्याला सुरुवात झाली आहे. या सामन्यामध्ये पहिल्याच दिवशी गोलंदाजांचे वर्चस्व पाहायला मिळाले. पहिल्याच दिनी दोन्ही संघाच्या गोलंदाजांनी 20 विकेट्स घेतले आहेत. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 

बॉक्सिंग डे कसोटी सामन्याचा पहिला दिवस पूर्णपणे गोलंदाजांच्या ताब्यात होता. नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, संपूर्ण ऑस्ट्रेलियन संघ पहिल्या डावात फक्त १५२ धावांवर गुंडाळला गेला. जोश टोंगने गोलंदाजीने कहर केला, ५ बळी घेतले. गस अ‍ॅटकिन्सननेही दोन बळी घेतले. इंग्लिश फलंदाज कांगारू संघापेक्षाही वाईट स्थितीत होते. पहिल्या डावात संपूर्ण इंग्लंड संघ फक्त ११० धावांवर बाद झाला. मायकेल नेसरने चार आणि स्कॉट बोलँडने तीन बळी घेतले.

शतकापासून हूकला ‘किंग’ कोहली…स्फोटक फलंदाजीने वेधले लक्ष! दिल्लीसाठीच्या त्याच्या ‘शेवटच्या’ सामन्यात केल्या इतक्या धावा

ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजांची शरणागती

बॉक्सिंग डे कसोटीच्या पहिल्या डावात ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात खराब झाली. ट्रॅव्हिस हेड आणि जेक वेदरल्ड अनुक्रमे १२ आणि १० धावांवर बाद झाले. दरम्यान, मार्नस लाबुशेनने ६ धावा केल्या, तर कर्णधार स्टीव्ह स्मिथने फक्त ९ धावा केल्या. उस्मान ख्वाजा त्याच्या चांगल्या सुरुवातीचा फायदा उठवू शकला नाही आणि २९ धावांवर बाद झाला. अ‍ॅलेक्स कॅरीने फक्त २० धावा केल्या, तर कॅमेरॉन ग्रीनने फक्त १७ धावा केल्या.

मायकेल नेसरने खालच्या फळीत शानदार फलंदाजी केली आणि नाबाद ३५ धावा केल्या. जोश टँगसमोर कांगारू फलंदाज पूर्णपणे असहाय्य होते, जो फक्त १५२ धावांवर बाद झाला. टँगने ४५ धावांत ५ बळी घेत कहर केला. इंग्लंडची स्थिती ऑस्ट्रेलियापेक्षाही वाईट होती. कांगारु गोलंदाजांसमोर इंग्लिश फलंदाज सहज झुकले आणि संपूर्ण संघ फक्त ११० धावांवर बाद झाला. संघाकडून हॅरी ब्रुकने सर्वाधिक ४१ धावा केल्या, तर गस अ‍ॅटकिन्सनने २८ धावांचे योगदान दिले.

पहिल्या डावात इंग्लंडचे आठ फलंदाज दुहेरी धावसंख्या गाठू शकले नाहीत. मायकेल नेसरने शानदार गोलंदाजी करत चार बळी घेतले, तर बोलँडने तीन बळी घेतले. दिवसाच्या खेळाच्या अखेरीस ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या डावात एकही विकेट न गमावता चार धावा केल्या होत्या. कांगारूंनी आता एकूण ४६ धावांची आघाडी घेतली आहे.

