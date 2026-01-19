T20 World Cup 2026 आधी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाची घोषणा! अनेक आश्चर्यकारक नावे…पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड यांना वगळले

PAK vs AUS: आयसीसी टी२० विश्वचषक सुरू व्हायला काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. विश्वचषकामध्ये सहभागी होणारे सर्व संघ जोरदारी तयारी करत आहे. भारतीय संघाची मालिका 21 जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध होणार आहे. तर ऑस्ट्रेलियाची पाकिस्तानविरुद्ध मालिका खेळवली जाणार आहे. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ २०२६ च्या आयसीसी टी२० विश्वचषकापूर्वी पाकिस्तानविरुद्ध तीन सामन्यांची टी२० मालिका खेळणार आहे. ही मालिका २९ जानेवारी रोजी लाहोरमध्ये सुरू होणार आहे.
ऑस्ट्रेलियन संघाने आता या मालिकेसाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. २०२६ च्या टी२० विश्वचषक संघातील फक्त १० खेळाडू खेळणार आहेत. या मालिकेत पाच स्टार खेळाडू दिसणार नाहीत, ज्यामुळे संघात दोन तरुण खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे.
पाकिस्तानविरुद्धच्या या मालिकेत ऑस्ट्रेलियाने त्यांच्या पाच स्टार खेळाडूंना समाविष्ट केलेले नाही. ग्लेन मॅक्सवेल आणि नॅथन एलिस यांना विश्रांती देण्यात आली आहे. हे दोन्ही खेळाडू बिग बॅश लीगमध्ये खेळत आहेत. पॅट कमिन्स, जोश हेझलवूड आणि टिम डेव्हिड यांनाही संघातून वगळण्यात आले आहे. हे तिघेही सध्या पूर्णपणे तंदुरुस्त नाहीत, म्हणूनच ते ही मालिका टाळत आहेत. तथापि, निवडकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की हे तिन्ही खेळाडू मेगा आयसीसी स्पर्धेपूर्वी तंदुरुस्त होऊ शकतात. ऑस्ट्रेलियाने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी आपला संघ जाहीर केला आहे, त्यापैकी १० खेळाडू या मालिकेत खेळण्याची अपेक्षा आहे.
Australia has named a 17-man squad for the tour of Pakistan ahead of the T20 World Cup: https://t.co/rkQWdcuf6J pic.twitter.com/mHlkuMcvP4 — cricket.com.au (@cricketcomau) January 19, 2026
मिचेल मार्श (कर्णधार), शॉन अॅबॉट, झेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमन, कूपर कॉनोली, बेन द्वारशुइस, जॅक एडवर्ड्स, कॅमेरॉन ग्रीन, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंगलिस, मॅथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मॅथ्यू रेनशॉ, मॅथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, अॅडम झांपा.
२९ जानेवारी – पहिला टी२० – गद्दाफी स्टेडियम, लाहोर – संध्याकाळी ६:३० वाजता
३१ जानेवारी – दुसरा टी२० सामना – गद्दाफी स्टेडियम, लाहोर – संध्याकाळी ६:३० वाजता
१ फेब्रुवारी – तिसरा टी२० – गद्दाफी स्टेडियम, लाहोर – संध्याकाळी ६:३० वाजता