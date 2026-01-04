Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बांगलादेशचा भारतात T20 World Cup खेळण्यास स्पष्ट नकार; ICC ला पत्र लिहून व्यक्त केली मोठी भीती

Bangladesh Cricket News: टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ पूर्वी भारत-बांगलादेशमध्ये मोठा वाद! मुस्तफिजुर रहमान प्रकरणावरून बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने भारतात येण्यास नकार दिला आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 07:09 PM
बांगलादेशचा भारतात T20 World Cup खेळण्यास स्पष्ट नकार; ICC ला पत्र लिहून व्यक्त केली मोठी भीती (Photo Credit - X)

  • टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ वरून मोठा वाद!
  • बांगलादेशचा भारतात खेळण्यास नकार
  • आयसीसीकडे केली ‘ही’ मागणी
Bangladesh Refuses India Travel: २०२६ च्या आयसीसी टी-२० विश्वचषकाबाबत (T20 World Cup 2026) मोठा वाद निर्माण झाला आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) भारतात होणाऱ्या स्पर्धेत आपला संघ पाठवण्यास नकार दिला आहे. बीसीबीने आपल्या खेळाडूंच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. भारत आणि बांगलादेशमधील बिघडत्या राजकीय संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आयसीसीला लिहिले पत्र

बीसीबीने या घडामोडीबाबत आयसीसीला पत्रही लिहिले आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने ही माहिती देणारे एक निवेदन जारी केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित होणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषक २०२६ शी संबंधित अलीकडील घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी आज दुपारी बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) संचालक मंडळाची आपत्कालीन बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बोर्डाने गेल्या २४ तासांतील घटनांचा विचार करून परिस्थितीचा तपशीलवार आढावा घेतला आणि भारतातील सामन्यांमध्ये बांगलादेश राष्ट्रीय संघाच्या सहभागाभोवतीच्या परिस्थितीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली.

बीसीबीचे आयसीसीकडे आवाहन

बोर्डाने आपल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर आणि भारतातील बांगलादेश संघाच्या सुरक्षेबाबत वाढत्या चिंता आणि बांगलादेश सरकारच्या सल्ल्याचा विचार केल्यानंतर, संचालक मंडळाने निर्णय घेतला आहे की बांगलादेशचा राष्ट्रीय संघ सध्याच्या परिस्थितीत स्पर्धेत सहभागी होणार नाही. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, बीसीबीने, स्पर्धा प्राधिकरण म्हणून, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला (आयसीसी) सर्व बांगलादेश सामने भारताबाहेरील ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा विचार करण्याची औपचारिक विनंती केली आहे.

हे देखील वाचा: Mustafizur Rahman: मुस्तफिजुरच्या ‘रिलीज’वरून भारत-बांगलादेश क्रिकेटमध्ये ठिणगी; बांगलादेश सरकार कडक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत

बोर्डाचा असा विश्वास आहे की बांगलादेशी खेळाडू, संघ अधिकारी, बोर्ड सदस्य आणि इतर भागधारकांच्या सुरक्षिततेचे आणि कल्याणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि संघ सुरक्षित आणि योग्य वातावरणात स्पर्धेत सहभागी होऊ शकेल याची खात्री करण्यासाठी अशी कारवाई आवश्यक आहे. बांगलादेश क्रिकेट मंडळाला आशा आहे की आयसीसी परिस्थिती समजून घेईल आणि शक्य तितक्या लवकर या प्रकरणावर प्रतिसाद देईल.

काय आहे प्रकरण

अलीकडेच, बीसीसीआयच्या सूचनेनुसार, आयपीएल फ्रँचायझी कोलकाता नाईट रायडर्सने बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला रिलीज केले. या घटनेनंतर, बीसीबीने भारत दौऱ्याबद्दल गंभीर आक्षेप व्यक्त केले आणि खेळाडूंच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत कडक भूमिका घेतली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बांगलादेश संघ पुढील महिन्यात कोलकाता येथे होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकातील पहिले तीन सामने खेळणार होता. तथापि, सध्याची परिस्थिती पाहता, बीसीबीचा असा विश्वास आहे की परिस्थिती त्यांच्या खेळाडूंसाठी अनुकूल नाही.

Published On: Jan 04, 2026 | 07:09 PM

