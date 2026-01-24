Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बांगलादेश क्रिडा एडवाइजर टीव्हीवर सुरू केलं रडगाणं! T20 World Cup 2026 च्या वादावर केलं वक्तव्य

बांगलादेशचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी बांगलादेश प्रीमियर लीग (BPL) सामन्यादरम्यान लाईव्ह टेलिव्हिजनवर त्यांच्या देशातील क्रिकेटवरील प्रेमाबद्दल सांगितले.

Updated On: Jan 24, 2026 | 03:16 PM
फोटो सौजन्य - Bangladesh Cricket सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Bangladesh Cricket सोशल मिडिया

बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) पुढील महिन्यात सुरू होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन करण्यावर ठाम आहे. तेथे असलेल्या धमक्यांमुळे ते भारतात आपले सामने खेळणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. आयसीसीने त्यांच्या सर्व मागण्या नाकारल्या आहेत, ज्यामुळे ते एकटे पडले आहे. दरम्यान, बांगलादेशच्या क्रीडा सल्लागाराने आणखी एक पाऊल उचलले आहे. त्यांनी लाईव्ह टेलिव्हिजनवर हजेरी लावली आहे आणि त्यांच्या कृतीबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे.

बांगलादेशचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी बांगलादेश प्रीमियर लीग (BPL) सामन्यादरम्यान लाईव्ह टेलिव्हिजनवर त्यांच्या देशातील क्रिकेटवरील प्रेमाबद्दल सांगितले. त्यांनी असेही उघड केले की बांगलादेश टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहे. बांगलादेशला त्यांच्या संघाचे सामने श्रीलंकेत व्हावेत अशी इच्छा आहे. त्यांनी आयसीसीकडे वारंवार आवाहन केले आहे, परंतु त्यांच्या कोणत्याही मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. आयसीसीने स्पष्ट केले आहे की विश्वचषकासाठी जास्त वेळ शिल्लक नाही आणि म्हणूनच त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे अशक्य आहे.

“बांगलादेशी लोकांना क्रिकेट खूप आवडते आणि या स्टेडियममधील गर्दी त्याचा पुरावा आहे. हे खूप महत्वाचे आहे कारण तुम्हाला माहिती आहे की अलिकडेच बांगलादेश टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडण्याच्या उंबरठ्यावर होता,” असे बीपीएल दरम्यान खचाखच भरलेल्या स्टेडियमसमोर नजरुल म्हणाले.

खेळाडूंना अधिकार आहे

नजरुल म्हणाले की त्यांचा संघ विश्वचषकासाठी पात्र ठरला होता आणि म्हणूनच त्यांना त्यात खेळण्याचा अधिकार होता. “आमच्या खेळाडूंना खेळण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्यांना वगळण्यात आले आहे,” तो म्हणाला. “म्हणून, या महत्त्वाच्या वेळी, स्टेडियममध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने गर्दी असल्याने बांगलादेश क्रिकेट आणि त्यांच्या क्रिकेटपटूंचे मनोबल वाढेल.”

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने अपील केले असले तरी, आयसीसी वाद निवारण समितीकडे फारसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे, बांगलादेशची समस्या सुटण्याची शक्यता कमी आहे. डीआरसीच्या संदर्भ अटींच्या कलम १.३ नुसार, “समिती आयसीसी किंवा आयसीसी मेमोरँडम अँड आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन किंवा आयसीसीच्या कोणत्याही नियम किंवा नियमांनुसार स्थापन केलेल्या इतर कोणत्याही निर्णय घेणाऱ्या संस्थेच्या निर्णयांविरुद्ध अपील संस्था म्हणून काम करणार नाही…”

