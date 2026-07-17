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Study in Germany : परदेशात शिक्षणाचे स्वप्न? कमी खर्चात जर्मनीतील ‘ही’ 5 विद्यापीठांमध्ये मिळू शकते मोठी संधी

Updated On: Jul 17, 2026 | 01:02 PM IST
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सारांश

प्रत्येक मध्यवर्गीय मुलांचे हे स्वप्न असते की, आपण प्रदेशात शिकायला जावं. परंतू अमेरिका, जपान यासारख्या देशांमध्ये हे शिक्षण खूप महाग पडते म्हणून अनेक मुलं आपलं स्वप्न पुर्ण करत नाहीत. पण आता जर्मनील ही पाच विद्यापीठ आहेत जी प्रदेशात जाणाऱ्याची स्वप्रपुर्ण करु शकतात,

University of Germany (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

University of Germany (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

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विस्तार

Study in Germany :  बारावी किंवा पदवी पूर्ण झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांचे एकच स्वप्न असते. परदेशात जाऊन दर्जेदार शिक्षण घेणे. मात्र, अमेरिका, ब्रिटन किंवा ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांमधील महागडे शिक्षण आणि राहणीमान पाहून अनेक जण मागे हटतात. अशा विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनी हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो. येथे जागतिक दर्जाचे शिक्षण तुलनेने कमी खर्चात मिळते. विशेष म्हणजे अनेक सरकारी विद्यापीठांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क घेतले जात नाही किंवा अत्यंत कमी शुल्क आकारले जाते.

जर्मनीतील शिक्षणाची गुणवत्ता, आधुनिक संशोधन सुविधा आणि जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त पदवी यामुळे दरवर्षी हजारो भारतीय विद्यार्थी येथे शिक्षणासाठी जातात. राहण्याचा खर्च शहरानुसार बदलतो, मात्र सरासरी दरमहा ७० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत खर्च होऊ शकतो. योग्य नियोजन केल्यास हा खर्चही नियंत्रित ठेवता येतो. जर तुम्हीही जर्मनीत उच्च शिक्षणाचा विचार करत असाल, तर या पाच विद्यापीठांची माहिती नक्की जाणून घ्या.

१. टेक्निकल युनिव्हर्सिटी ऑफ म्युनिक (TUM)

जर्मनीतील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्ये टीयूएमचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संगणकशास्त्र, रोबोटिक्स आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित अभ्यासक्रमांसाठी हे विद्यापीठ जगभरात प्रसिद्ध आहे. उद्योगांशी असलेले मजबूत संबंध आणि संशोधनाला दिले जाणारे प्रोत्साहन यामुळे येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या नोकरीच्या संधी मिळतात.

२. एलएमयू म्युनिक

मानविकी, वैद्यकीय शिक्षण, कायदा, सामाजिक शास्त्र आणि नैसर्गिक विज्ञान या क्षेत्रांमध्ये एलएमयू म्युनिकची वेगळी ओळख आहे. येथे शिक्षणासोबत संशोधनालाही तितकेच महत्त्व दिले जाते. जगभरातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध एक्सचेंज प्रोग्राम आणि आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प उपलब्ध असल्याने विद्यार्थ्यांना जागतिक अनुभव मिळतो.

३. हायडेलबर्ग विद्यापीठ

जर्मनीतील सर्वात जुन्या आणि प्रतिष्ठित विद्यापीठांपैकी एक म्हणजे हायडेलबर्ग विद्यापीठ. वैद्यकीय शिक्षण, जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि संशोधन क्षेत्रात या विद्यापीठाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख आहे. १०० पेक्षा जास्त देशांतील विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत असल्यामुळे बहुसांस्कृतिक वातावरणाचा अनुभव मिळतो.

४. हम्बोल्ट विद्यापीठ, बर्लिन

बर्लिन शहरातील हे विद्यापीठ संशोधन आणि शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी प्रसिद्ध आहे. अर्थशास्त्र, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, साहित्य आणि नैसर्गिक विज्ञान या विषयांमध्ये येथे दर्जेदार शिक्षण दिले जाते. अनेक नामवंत संशोधक आणि नोबेल पुरस्कार विजेते या संस्थेशी संबंधित राहिले आहेत.

५. आरडब्ल्यूटीएच आचेन विद्यापीठ

अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक शिक्षणासाठी आरडब्ल्यूटीएच आचेन हे विद्यार्थ्यांचे आवडते ठिकाण मानले जाते. मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, संगणकशास्त्र आणि उपयोजित विज्ञान या शाखांमध्ये या विद्यापीठाची विशेष ओळख आहे. उद्योगांशी असलेल्या भागीदारीमुळे विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप आणि करिअरच्या अनेक संधी उपलब्ध होतात.

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जर्मनीत शिक्षण घेण्यासाठी काय आवश्यक आहे?

जर्मनीतील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी केवळ चांगले गुण पुरेसे नसतात. विद्यार्थ्यांना संबंधित अभ्यासक्रमानुसार आवश्यक पात्रता पूर्ण करावी लागते. काही अभ्यासक्रमांसाठी इंग्रजी भाषेचे प्रमाणपत्र, तर काहींसाठी जर्मन भाषेचे ज्ञान आवश्यक असते. याशिवाय शैक्षणिक कागदपत्रे, पासपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करावी लागतात.

काही विद्यापीठे किंवा अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा किंवा अतिरिक्त प्रक्रिया असू शकते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन सर्व अटी काळजीपूर्वक तपासणे गरजेचे आहे.

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आजच्या काळात परदेशात शिक्षण घेणे हे फक्त श्रीमंत विद्यार्थ्यांचे स्वप्न राहिलेले नाही. योग्य माहिती, नियोजन आणि मेहनतीच्या जोरावर अनेक भारतीय विद्यार्थी जर्मनीसारख्या देशात उच्च शिक्षण घेत आहेत. कमी शुल्क, दर्जेदार शिक्षण, आधुनिक संशोधन सुविधा आणि जागतिक करिअरच्या संधी यामुळे जर्मनी विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनला आहे. त्यामुळे भविष्यात परदेशात शिक्षण घेण्याचा विचार असेल, तर जर्मनीतील ही विद्यापीठे नक्कीच तुमच्या यादीत असायला हवीत.

Web Title: Top 5 affordable german universities for international students

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Published On: Jul 17, 2026 | 01:02 PM

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