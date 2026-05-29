IPL 2026: BCCIचा मोठा निर्णय! IPL मध्ये आता ‘या’ गोष्टीवर बंदी; नियम मोडल्यास होणार कठोर कारवाई

बीसीसीआयने सर्व आयपीएल फ्रँचायझींना या संदर्भात अधिकृत सूचना पाठवली आहे. या सूचनेत म्हटले आहे की, स्मार्ट सनग्लासेसमुळे सामन्यांच्या सुरक्षेला आणि निष्पक्षतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. बीसीसीआयने स्मार्ट सनग्लासेसना ऑडिओ/व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि संवाद साधने म्हणून वर्गीकृत केले आहे, कारण ते मोबाईल डेटा आणि वाय-फायद्वारे संवाद साधू शकतात. तसेच, यामध्ये लाइव्ह स्ट्रीमिंग, टेक्स्ट मेसेजिंग आणि ऑडिओ-व्हिडिओ कॉलिंग यासारखे फिचर्स असतात. त्यामुळे हे गॉगल्स ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपकरणांप्रमाणेच संवाद साधन म्हणूनही वापरले जाऊ शकतात. याच कारणामुळे बीसीसीआयने खेळाडू आणि सामना अधिकाऱ्यांच्या परिसरात स्मार्ट सनग्लासेसच्या वापरावर पूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बीसीसीआयने सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला नव्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमांनुसार, मैदानात प्रवेश करण्यापूर्वी खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला त्यांचे मोबाईल फोन, स्मार्टवॉच आणि स्मार्ट सनग्लासेस सुरक्षा संपर्क (SLO) अधिकाऱ्याकडे जमा करावे लागणार आहेत. यापूर्वी फक्त मोबाईल आणि स्मार्ट उपकरणांवर निर्बंध होते, मात्र आता स्मार्ट सनग्लासेसचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. असे न केल्यास कारवाई केली जाईल आणि दंड आकारला जाईल.
बीसीसीआयने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर कोणत्याही खेळाडूने किंवा सपोर्ट स्टाफ सदस्याने स्मार्ट सनग्लासेस जमा केले नाहीत किंवा पीएमओएमध्ये त्यांचा वापर केला, तर त्याच्यावर आयपीएल आचारसंहितेनुसार कठोर कारवाई केली जाईल. या नियमामुळे आयपीएलमध्ये भ्रष्टाचार आणि डेटा लीक रोखण्यास मदत होईल, असा विश्वास बीसीसीआयने व्यक्त केला आहे.
आयपीएल २०२६ दरम्यान यापूर्वीही सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रकार समोर आले होते. राजस्थान रॉयल्सचे व्यवस्थापक रोमी भिंदर यांनी सामन्यादरम्यान डगआऊटमध्ये मोबाईल फोन वापरल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. व्हिडिओ व्हायरलझाल्यानंतर, बीसीसीआयने त्यांना १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
आयपीएल २०२६ मध्ये बीसीसीआयने खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफच्या सुरक्षेसंदर्भात कडक नियम लागू केले आहेत. बोर्डाने खेळाडूंना परवानगीशिवाय रात्री बाहेर जाण्यास मनाई केली आहे. तसेच, सुरक्षेची चिंता आणि हनी ट्रॅपिंगचा धोका लक्षात घेऊन खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफच्या हॉटेल खोल्यांमध्ये बाहेरील पाहुण्यांना प्रवेश करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, खेळाडूंच्या हॉटेल रूम, बस आणि डगआउटमध्ये देखील बाहेरील व्यक्तींच्या अनधिकृत प्रवेशावर बंदी घातली आहे.
