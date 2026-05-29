Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Bcci Bans Smart Sunglasses In Ipl 2026 New Security Rules Cricket Marathi News

IPL 2026: BCCIचा मोठा निर्णय! IPL मध्ये आता ‘या’ गोष्टीवर बंदी; नियम मोडल्यास होणार कठोर कारवाई

Updated On: May 29, 2026 | 02:28 PM IST
जाहिरात
सारांश

BCCI Banned Smart Sunglasses In IPL: बीसीसीआयने आयपीएलची सुरक्षा लक्षात घेऊन आणखी एक नियम जारी केला आहे. या नियमानुसार आयपीएलच्या सामन्यांमध्ये स्मार्ट सनग्लासेसवर वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे.

IPL 2026: BCCIचा मोठा निर्णय! IPL मध्ये आता ‘या’ गोष्टीवर बंदी; नियम मोडल्यास होणार कठोर कारवाई
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • IPL मध्ये स्मार्ट सनग्लासेसवर बंदी
  • नियम मोडल्यास होणार कठोर कारवाई
  • BCCIचा मोठा निर्णय
आयपीएल २०२६ स्पर्धा अंतिम टप्प्यात पोहोचली असतानाच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आयपीएलमधील सुरक्षा आणि सामन्यांची निष्पक्षता कायम राखण्यासाठी BCCI ने आता स्मार्ट सनग्लासेसच्या वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमानुसार, खेळाडू आणि सामना अधिकाऱ्यांच्या परिसरात म्हणजेच पीएमओए (Players and Match Officials Area) मध्ये स्मार्ट सनग्लासेस वापरण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. वृत्तानुसार, मंडळाने १८ मे रोजी सर्व संघांना याबाबत एक सूचना जारी केली होती. बीसीसीआयच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने (ACU) स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे आयपीएलमध्ये सुरक्षेचे नियम आणखी कडक करण्यात आले आहेत.

GT vs RR Qualifier 2: मुल्लानपूरमध्ये हायव्होल्टेज लढत, गुजरात-राजस्थानमध्ये आज फायनलची जंग,खेळपट्टी कोणाला साथ देणार? वाचा पिच र

स्मार्ट सनग्लासेसवर बंदी का घालण्यात आली?

बीसीसीआयने सर्व आयपीएल फ्रँचायझींना या संदर्भात अधिकृत सूचना पाठवली आहे. या सूचनेत म्हटले आहे की, स्मार्ट सनग्लासेसमुळे सामन्यांच्या सुरक्षेला आणि निष्पक्षतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. बीसीसीआयने स्मार्ट सनग्लासेसना ऑडिओ/व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि संवाद साधने म्हणून वर्गीकृत केले आहे, कारण ते मोबाईल डेटा आणि वाय-फायद्वारे संवाद साधू शकतात. तसेच, यामध्ये लाइव्ह स्ट्रीमिंग, टेक्स्ट मेसेजिंग आणि ऑडिओ-व्हिडिओ कॉलिंग यासारखे फिचर्स असतात. त्यामुळे हे गॉगल्स ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपकरणांप्रमाणेच संवाद साधन म्हणूनही वापरले जाऊ शकतात. याच कारणामुळे बीसीसीआयने खेळाडू आणि सामना अधिकाऱ्यांच्या परिसरात स्मार्ट सनग्लासेसच्या वापरावर पूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आता मोबाईलसोबत सनग्लासेसही जमा करावे लागणार

बीसीसीआयने सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला नव्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमांनुसार, मैदानात प्रवेश करण्यापूर्वी खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला त्यांचे मोबाईल फोन, स्मार्टवॉच आणि स्मार्ट सनग्लासेस सुरक्षा संपर्क (SLO) अधिकाऱ्याकडे जमा करावे लागणार आहेत. यापूर्वी फक्त मोबाईल आणि स्मार्ट उपकरणांवर निर्बंध होते, मात्र आता स्मार्ट सनग्लासेसचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. असे न केल्यास कारवाई केली जाईल आणि दंड आकारला जाईल.

नियम मोडल्यास होणार कारवाई

बीसीसीआयने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर कोणत्याही खेळाडूने किंवा सपोर्ट स्टाफ सदस्याने स्मार्ट सनग्लासेस जमा केले नाहीत किंवा पीएमओएमध्ये त्यांचा वापर केला, तर त्याच्यावर आयपीएल आचारसंहितेनुसार कठोर कारवाई केली जाईल. या नियमामुळे आयपीएलमध्ये भ्रष्टाचार आणि डेटा लीक रोखण्यास मदत होईल, असा विश्वास बीसीसीआयने व्यक्त केला आहे.

राजस्थानच्या व्यवस्थापकावर झाली कारवाई

आयपीएल २०२६ दरम्यान यापूर्वीही सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रकार समोर आले होते. राजस्थान रॉयल्सचे व्यवस्थापक रोमी भिंदर यांनी सामन्यादरम्यान डगआऊटमध्ये मोबाईल फोन वापरल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. व्हिडिओ व्हायरलझाल्यानंतर, बीसीसीआयने त्यांना १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

IPL सुरक्षेसाठी बीसीसीआयची मोठी पावले

आयपीएल २०२६ मध्ये बीसीसीआयने खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफच्या सुरक्षेसंदर्भात कडक नियम लागू केले आहेत. बोर्डाने खेळाडूंना परवानगीशिवाय रात्री बाहेर जाण्यास मनाई केली आहे. तसेच, सुरक्षेची चिंता आणि हनी ट्रॅपिंगचा धोका लक्षात घेऊन खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफच्या हॉटेल खोल्यांमध्ये बाहेरील पाहुण्यांना प्रवेश करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, खेळाडूंच्या हॉटेल रूम, बस आणि डगआउटमध्ये देखील बाहेरील व्यक्तींच्या अनधिकृत प्रवेशावर बंदी घातली आहे.

Vaibhav Sooryavanshi: गोलंदाजांच्या धुलाईनंतर ‘बेबी बॉस’वर फिदा झाला ‘युनिव्हर्सल बॉस’; वैभव सूर्यवंशीसाठी ख्रिस गेलची खास पोस्ट

Web Title: Bcci bans smart sunglasses in ipl 2026 new security rules cricket marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 02:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

GT vs RR Qualifier 2: मुल्लानपूरमध्ये हायव्होल्टेज लढत, गुजरात-राजस्थानमध्ये आज फायनलची जंग,खेळपट्टी कोणाला साथ देणार? वाचा पिच र
1

GT vs RR Qualifier 2: मुल्लानपूरमध्ये हायव्होल्टेज लढत, गुजरात-राजस्थानमध्ये आज फायनलची जंग,खेळपट्टी कोणाला साथ देणार? वाचा पिच र

Vaibhav Sooryavanshi: क्वालिफायर-2 मध्ये वैभव सूर्यवंशीच्या निशाण्यावर ख्रिस गेलचा ‘तो’ मोठा रेकॉर्ड; रचणार आणखी एक महाविक्रम!
2

Vaibhav Sooryavanshi: क्वालिफायर-2 मध्ये वैभव सूर्यवंशीच्या निशाण्यावर ख्रिस गेलचा ‘तो’ मोठा रेकॉर्ड; रचणार आणखी एक महाविक्रम!

Vaibhav Sooryavanshi: गोलंदाजांच्या धुलाईनंतर ‘बेबी बॉस’वर फिदा झाला ‘युनिव्हर्सल बॉस’; वैभव सूर्यवंशीसाठी ख्रिस गेलची खास पोस्ट
3

Vaibhav Sooryavanshi: गोलंदाजांच्या धुलाईनंतर ‘बेबी बॉस’वर फिदा झाला ‘युनिव्हर्सल बॉस’; वैभव सूर्यवंशीसाठी ख्रिस गेलची खास पोस्ट

GT vs RR : फायनलच्या तिकिटासाठी ‘गुजरात-राजस्थानमध्ये’ रंगणार महामुकाबला; कधी अन् कुठे होणार सामना? जाणून घ्या
4

GT vs RR : फायनलच्या तिकिटासाठी ‘गुजरात-राजस्थानमध्ये’ रंगणार महामुकाबला; कधी अन् कुठे होणार सामना? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026: BCCIचा मोठा निर्णय! IPL मध्ये आता ‘या’ गोष्टीवर बंदी; नियम मोडल्यास होणार कठोर कारवाई

IPL 2026: BCCIचा मोठा निर्णय! IPL मध्ये आता ‘या’ गोष्टीवर बंदी; नियम मोडल्यास होणार कठोर कारवाई

May 29, 2026 | 02:28 PM
छत्रपती संभाजीनगर स्मार्ट सिटीला ‘ऑलेक्ट्रा’चा झटका! ३२ कोटींचा बस डेपो सज्ज, पण चार्जिंग स्टेशन अद्याप रखडले

छत्रपती संभाजीनगर स्मार्ट सिटीला ‘ऑलेक्ट्रा’चा झटका! ३२ कोटींचा बस डेपो सज्ज, पण चार्जिंग स्टेशन अद्याप रखडले

May 29, 2026 | 02:27 PM
Blue Drum Case: एका हातावर हार्ट, दुसऱ्यावर नावाचा टॅटू, निळ्या ड्रमात सापडला तरुणीचा मृतदेह; ओळख अजूनही गुलदस्त्यात

Blue Drum Case: एका हातावर हार्ट, दुसऱ्यावर नावाचा टॅटू, निळ्या ड्रमात सापडला तरुणीचा मृतदेह; ओळख अजूनही गुलदस्त्यात

May 29, 2026 | 02:26 PM
Nepal Ambassador : नेपाळमध्ये थेट अर्जाद्वारे होणार भारतासह 17 देशांतील राजदूतांची भरती; बालेन शाह सरकारचा मोठा निर्णय

Nepal Ambassador : नेपाळमध्ये थेट अर्जाद्वारे होणार भारतासह 17 देशांतील राजदूतांची भरती; बालेन शाह सरकारचा मोठा निर्णय

May 29, 2026 | 02:25 PM
RTO Vehicle Sale Rules : बेकायदा वाहन विक्रीवर आता कडक कारवाई; केंद्र सरकारची नवी नियमावली लागू

RTO Vehicle Sale Rules : बेकायदा वाहन विक्रीवर आता कडक कारवाई; केंद्र सरकारची नवी नियमावली लागू

May 29, 2026 | 02:20 PM
मान्सून आला, पण विकासकामे रखडली! नवी मुंबईकरांना पुन्हा गैरसोयींचा सामना?

मान्सून आला, पण विकासकामे रखडली! नवी मुंबईकरांना पुन्हा गैरसोयींचा सामना?

May 29, 2026 | 02:17 PM
”पैशांची बॅग हरवली…”, ओळख नसतानाही सई ताम्हणकरने दिला मदतीचा हात, प्रवीण तरडेंनी सांगितला परदेशातला न विसरता येणारा प्रसंग

”पैशांची बॅग हरवली…”, ओळख नसतानाही सई ताम्हणकरने दिला मदतीचा हात, प्रवीण तरडेंनी सांगितला परदेशातला न विसरता येणारा प्रसंग

May 29, 2026 | 02:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM