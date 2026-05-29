Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Gt Vs Rr Qualifier 2 Mullanpur Pitch Report Playing Xi Ipl 2026

GT vs RR Qualifier 2: मुल्लानपूरमध्ये हायव्होल्टेज लढत, गुजरात-राजस्थानमध्ये आज फायनलची जंग,खेळपट्टी कोणाला साथ देणार? वाचा पिच र

Updated On: May 29, 2026 | 01:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

GT vs RR IPL 2026 Qualifier-2Pitch Report: आज राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात आयपीएल २०२६ च्या फायनलच्या तिकिटासाठी लढत पाहायला मिळणार आहे. या सामन्यात कशी मुल्लानपूर स्टेडियमची खेळपट्टी, जाणून घ्या.

GT vs RR Qualifier 2: मुल्लानपूरमध्ये हायव्होल्टेज लढत, गुजरात-राजस्थानमध्ये आज फायनलची जंग,खेळपट्टी कोणाला साथ देणार? वाचा पिच र
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुल्लानपूरमध्ये हायव्होल्टेज लढत
  • गुजरात-राजस्थानमध्ये आज फायनलची जंग
  • खेळपट्टी कोणाला साथ देणार?
आयपीएल २०२६ स्पर्धेत आज क्वालिफायर २ मध्ये गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात हायव्होल्टेज सामना रंगणार आहे. हा सामना न्यू चंदीगडमधील मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ थेट अंतिम फेरीत प्रवेश करेल, जिथे त्यांचा सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूशी होणार आहे. एलिमिनेटरमध्ये हैदराबादला बाहेर काढल्यानंतर राजस्थान रॉयल्सचा आत्मविश्वास वाढला आहे. दरम्यान, पहिल्या क्वालिफायरमध्ये बंगळूरुकडून दारुण पराभव पत्करल्यानंतर गुजरात टायटन्स जोरदार पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असेल. कशी असेल मुल्लानपूर स्टेडियमची खेळपट्टी आणि संभाव्य प्लेइंग ११, जाणून घेऊयात.

ISSF World Cup: नेम अचूक, निशाणा सुवर्णपदकावर! 25 मीटर पिस्तूल प्रकारात Esha Singh चा नवा वर्ल्ड रेकॉर्ड

जीटी विरुद्ध आरआर खेळपट्टी अहवाल

मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. ही खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल मानले जाते. आयपीएल २०२६ हंगामाच्या सुरुवातीला येथे २२० आणि २२३ धावांचे लक्ष्य सहज पार करण्यात आले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा मोठ्या धावसंख्येचा सामना पाहायला मिळू शकतो. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार दुपारी पाऊस किंवा गारपीट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. गुरुवारी संध्याकाळी मैदानावर जोरदार वारे होते आणि त्यामुळे खेळपट्टी बराच वेळ झाकून ठेवण्यात आली होती. यामुळे सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते. त्यामुळे नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता अधिक आहे.

मुल्लानपूर स्टेडियममधील आयपीएल रेकॉर्ड

या स्टेडियमवर एकूण १६ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी ८ सामने प्रथण फलंदाजी करुन जिंकले आहेत तर ८ सामने लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत. तसेच, नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघाने १० सामने तर नाणेफेक हरलेल्या संघाने ६ सामने जिंकले आहेत.

हेड टू हेड रेकॉर्ड

गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात आतापर्यंत १० सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी गुजरातने ७ सामने जिंकले असून राजस्थानने तीन सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे हेड टू हेड आकडेवारीमध्ये गुजरातचे वर्चस्व दिसून येते. मात्र, आयपीएल २०२६ हंगामात दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक सामना जिंकत १-१ अशी बरोबरी साधली आहे.

संभाव्य प्लेइंग ११

गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर, निशांत सिंधू, राहुल तेवाटिया, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसीद कृष्णा.

राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा.

 

Web Title: Gt vs rr qualifier 2 mullanpur pitch report playing xi ipl 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 01:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vaibhav Sooryavanshi: क्वालिफायर-2 मध्ये वैभव सूर्यवंशीच्या निशाण्यावर ख्रिस गेलचा ‘तो’ मोठा रेकॉर्ड; रचणार आणखी एक महाविक्रम!
1

Vaibhav Sooryavanshi: क्वालिफायर-2 मध्ये वैभव सूर्यवंशीच्या निशाण्यावर ख्रिस गेलचा ‘तो’ मोठा रेकॉर्ड; रचणार आणखी एक महाविक्रम!

Vaibhav Sooryavanshi: गोलंदाजांच्या धुलाईनंतर ‘बेबी बॉस’वर फिदा झाला ‘युनिव्हर्सल बॉस’; वैभव सूर्यवंशीसाठी ख्रिस गेलची खास पोस्ट
2

Vaibhav Sooryavanshi: गोलंदाजांच्या धुलाईनंतर ‘बेबी बॉस’वर फिदा झाला ‘युनिव्हर्सल बॉस’; वैभव सूर्यवंशीसाठी ख्रिस गेलची खास पोस्ट

GT vs RR : फायनलच्या तिकिटासाठी ‘गुजरात-राजस्थानमध्ये’ रंगणार महामुकाबला; कधी अन् कुठे होणार सामना? जाणून घ्या
3

GT vs RR : फायनलच्या तिकिटासाठी ‘गुजरात-राजस्थानमध्ये’ रंगणार महामुकाबला; कधी अन् कुठे होणार सामना? जाणून घ्या

Vaibhav Sooryavanshi: ३ धावांनी शतक हुकल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी म्हणाला, ‘मला रेकॉर्ड्स नकोत, पण… १५ वर्षीय खेळाडूचे मोठे वक्तव्य
4

Vaibhav Sooryavanshi: ३ धावांनी शतक हुकल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी म्हणाला, ‘मला रेकॉर्ड्स नकोत, पण… १५ वर्षीय खेळाडूचे मोठे वक्तव्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
GT vs RR Qualifier 2: मुल्लानपूरमध्ये हायव्होल्टेज लढत, गुजरात-राजस्थानमध्ये आज फायनलची जंग,खेळपट्टी कोणाला साथ देणार? वाचा पिच र

GT vs RR Qualifier 2: मुल्लानपूरमध्ये हायव्होल्टेज लढत, गुजरात-राजस्थानमध्ये आज फायनलची जंग,खेळपट्टी कोणाला साथ देणार? वाचा पिच र

May 29, 2026 | 01:43 PM
El Nino : पॅसिफिक महासागरात उपग्रहाला दिसली 1000 किलोमीटर उंचीची लाट; शास्त्रज्ञांचा ‘सुपर एल निनो’बाबत जगाला सर्वात मोठा इशारा

El Nino : पॅसिफिक महासागरात उपग्रहाला दिसली 1000 किलोमीटर उंचीची लाट; शास्त्रज्ञांचा ‘सुपर एल निनो’बाबत जगाला सर्वात मोठा इशारा

May 29, 2026 | 01:40 PM
Karjat News : नेरळमध्ये पावसाळ्यापूर्वी भीतीचे वातावरण! बिल्डरच्या माती भरावामुळे नैसर्गिक नाला बंद

Karjat News : नेरळमध्ये पावसाळ्यापूर्वी भीतीचे वातावरण! बिल्डरच्या माती भरावामुळे नैसर्गिक नाला बंद

May 29, 2026 | 01:39 PM
Turbo Engine Car : भारतीय ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये टर्बोची क्रेझ; खरेदी करण्यापूर्वी ‘हे’ जाणून घ्या

Turbo Engine Car : भारतीय ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये टर्बोची क्रेझ; खरेदी करण्यापूर्वी ‘हे’ जाणून घ्या

May 29, 2026 | 01:36 PM
Weather Update: पुढील 3 दिवस 15 राज्यांत वादळी पावसाचा इशारा! IMDचे अलर्ट जारी, कुठे कसा असेल प्रभाव? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

Weather Update: पुढील 3 दिवस 15 राज्यांत वादळी पावसाचा इशारा! IMDचे अलर्ट जारी, कुठे कसा असेल प्रभाव? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

May 29, 2026 | 01:27 PM
टेकप्रेमींसाठी डबल ट्रीट! एकाच वेळी Xiaomi चे दोन नवीन स्मार्टफोन्स लाँच… 7,000mAh बॅटरी अन् Leica कॅमेऱ्याने सुसज्ज

टेकप्रेमींसाठी डबल ट्रीट! एकाच वेळी Xiaomi चे दोन नवीन स्मार्टफोन्स लाँच… 7,000mAh बॅटरी अन् Leica कॅमेऱ्याने सुसज्ज

May 29, 2026 | 01:24 PM
Pune News : पुण्यात बाह्य रिंग रोडच्या कामांना गती; खडकवासलावर पूल होणार तर सिंहगड किल्ल्याजवळ…

Pune News : पुण्यात बाह्य रिंग रोडच्या कामांना गती; खडकवासलावर पूल होणार तर सिंहगड किल्ल्याजवळ…

May 29, 2026 | 01:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM