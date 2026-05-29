GT vs RR Qualifier 2: मुल्लानपूरमध्ये हायव्होल्टेज लढत, गुजरात-राजस्थानमध्ये आज फायनलची जंग,खेळपट्टी कोणाला साथ देणार? वाचा पिच र

मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. ही खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल मानले जाते. आयपीएल २०२६ हंगामाच्या सुरुवातीला येथे २२० आणि २२३ धावांचे लक्ष्य सहज पार करण्यात आले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा मोठ्या धावसंख्येचा सामना पाहायला मिळू शकतो. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार दुपारी पाऊस किंवा गारपीट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. गुरुवारी संध्याकाळी मैदानावर जोरदार वारे होते आणि त्यामुळे खेळपट्टी बराच वेळ झाकून ठेवण्यात आली होती. यामुळे सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते. त्यामुळे नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता अधिक आहे.
या स्टेडियमवर एकूण १६ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी ८ सामने प्रथण फलंदाजी करुन जिंकले आहेत तर ८ सामने लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत. तसेच, नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघाने १० सामने तर नाणेफेक हरलेल्या संघाने ६ सामने जिंकले आहेत.
गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात आतापर्यंत १० सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी गुजरातने ७ सामने जिंकले असून राजस्थानने तीन सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे हेड टू हेड आकडेवारीमध्ये गुजरातचे वर्चस्व दिसून येते. मात्र, आयपीएल २०२६ हंगामात दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक सामना जिंकत १-१ अशी बरोबरी साधली आहे.
गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर, निशांत सिंधू, राहुल तेवाटिया, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसीद कृष्णा.
राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा.