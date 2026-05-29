Nepal Ambassador : नेपाळमध्ये थेट अर्जाद्वारे होणार भारतासह 17 देशांतील राजदूतांची भरती; बालेन शाह सरकारचा मोठा निर्णय

Updated On: May 29, 2026 | 02:25 PM IST
सारांश

Balen Shah : बालेन शाह सरकारच्या नव्या दृष्टिकोनाचे द्योतक म्हणून, नेपाळने प्रथमच राजदूत पदांसाठी थेट अर्ज मागवले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे.

Nepal: बालेन शाह यांनी भारतासह १७ देशांमधील राजदूत पदाच्या रिक्त जागांसाठी अर्ज मागवत एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

विस्तार
  • ऐतिहासिक राजनैतिक निर्णय
  • पात्रतेचे कडक निकष
  • मोठ्या देशांमध्ये जागा रिक्त

Nepal Ambassador Vacancy Application 2026 : भारताचा शेजारी देश नेपाळमधून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला थक्क करणारी एक अतिशय मोठी आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (Ministry of Foreign Affairs) एका अधिकृत अधिसूचनेद्वारे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच थेट जाहीर अर्ज मागवून राजदूतांची (Ambassador) भरती करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने उचललेले हे पाऊल नेपाळमधील राजकीय आणि राजनैतिक वर्तुळात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. या निर्णयामुळे आता केवळ राजकीय ओळखीवर किंवा मर्जीतल्या लोकांना राजदूत बनवण्याची जुनी परंपरा मोडीत निघणार असून, खुल्या स्पर्धेतून गुणवान व्यक्तींना देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणार आहे.

भारतासह १७ देशांमध्ये राजदूतांची पदे रिक्त

नेपाळ सरकारचे हे पाऊल अशा वेळी पडले आहे, जेव्हा जागतिक स्तरावर नेपाळचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या देशांमधील राजदूतांच्या जागा रिकाम्या आहेत. यामध्ये भारतासह चीन, अमेरिका आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांसारख्या जागतिक महासत्तांचा समावेश आहे. एकूण १७ देशांमधील पदे सध्या रिक्त असून, येत्या ऑगस्ट अखेरपर्यंत आणखी ७ दूतावासांमधील राजदूतांचा कार्यकाळ संपत आहे. म्हणजेच लवकरच ही एकूण संख्या २४ वर पोहोचणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने या रिक्त जागा भरण्यासाठी ५ जूनपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले असून, यासाठी पात्र उमेदवार थेट ईमेलद्वारे आपले अर्ज मंत्रालयाकडे पाठवू शकतात.

कोण करू शकतो अर्ज? पात्रता आणि कडक अटी

राजदूत हे देशाचे परदेशातील सर्वात मोठे अधिकृत प्रतिनिधित्व असते, त्यामुळे नेपाळ सरकारने यासाठी अत्यंत कडक आणि चोख निकष निश्चित केले आहेत. सर्वात पहिली अट म्हणजे अर्जदार हा नेपाळचा मूळ नागरिक असणे बंधनकारक आहे आणि त्याचे वय किमान ३५ वर्षे पूर्ण असावे. याशिवाय, उमेदवाराची पार्श्वभूमी पूर्णपणे डागविरहित असावी; त्याला कोणत्याही सरकारी सेवेतून पूर्वी बडतर्फ केलेले नसावे किंवा भविष्यातील नोकरीसाठी अपात्र ठरवलेले नसावे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, उमेदवाराकडे कोणत्याही दुसऱ्या देशाचे कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरते नागरिकत्व (उदा. अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड किंवा पीआर) नसावे. तसेच भ्रष्टाचार किंवा नैतिक अधःपतनाच्या कोणत्याही गुन्ह्यात तो न्यायालयात दोषी ठरलेला नसावा.

शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाचा सुवर्ण निकष

केवळ सामान्य नागरिक असून चालणार नाही, तर या पदासाठी शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रताही तितकीच उच्च दर्जाची ठेवण्यात आली आहे. अर्जदाराकडे आंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations), राज्यशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय कायदा, अर्थशास्त्र किंवा सार्वजनिक प्रशासन यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांमध्ये पदव्युत्तर (Master’s Degree) किंवा त्याहून उच्च (Ph.D.) पदवी असणे आवश्यक आहे. यासोबतच उमेदवाराला मुत्सद्देगिरी (Diplomacy), आंतरराष्ट्रीय व्यापार किंवा बहुपक्षीय वाटाघाटींचे विशेष प्रशिक्षण किंवा प्रमाणपत्र मिळालेले असावे. राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वरिष्ठ शासकीय, कॉर्पोरेट किंवा नामांकित अशासकीय संस्थांमध्ये नेतृत्व पदावर काम करण्याचा मोठा अनुभव असलेल्या व्यक्तींना यामध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे.

जागतिक स्तरावर का सुरू आहे नेपाळच्या या निर्णयाची चर्चा?

सहसा जगभरातील देशांमध्ये राजदूतांची नियुक्ती ही आयएफएस (IFS) दर्जाच्या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमधून किंवा थेट देशाच्या पंतप्रधानांच्या विशेष शिफारशीनुसार राजकीय व्यक्तींची केली जाते. मात्र, नेपाळने घेतलेल्या या खुल्या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या तज्ज्ञांमध्ये एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे की, अशा महत्त्वाच्या पदांवर खुल्या स्पर्धेतून निवड करणे योग्य आहे का? नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित विषयांवर ज्यांचे संशोधन कार्य किंवा शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहेत, त्यांना यात अतिरिक्त गुण मिळतील. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास दक्षिण आशियातील इतर देशांसाठीही हा एक मैलाचा दगड ठरू शकतो.

