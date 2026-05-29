Blue Drum Case: एका हातावर हार्ट, दुसऱ्यावर नावाचा टॅटू, निळ्या ड्रमात सापडला तरुणीचा मृतदेह; ओळख अजूनही गुलदस्त्यात

Updated On: May 29, 2026 | 02:27 PM IST
सारांश

Punjab Crime : हत्येचे गूढ प्रकरण! पंजाबच्या पटियाला येथे कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून एका तरुणीचा मृतदेह सापडला आहे. हा मृतदेह निळ्या ड्रमात कोंबल्यात आला होता. मुलीची ओळख अद्याप पटली नसून पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

  • कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात सापडलेल्या निळ्या ड्रमामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिस तपास वेगाने सुरू आहे.
  • मृत तरुणीच्या शरीरावरील काही खास चिन्हांमुळे ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.
  • पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपींनी नियोजनपूर्वक हालचाल केल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे.
पंजाबच्या पटियाला येथून एक धक्कादायक आणि भयानक बातमी समोर आली आहे. मागील निळ्या ड्रमची दहशत कमी होत असतानाच आता पुन्हा एकदा असेच प्रकरण समोर आले आहे. अर्बन इस्टेट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या डीसीडब्ल्यू पुलाजवळ कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात हा निळा ड्रम सापडला. या ड्रमात पोलिसांना एका १५ ते २० वर्षांच्या तरुणीची मृतदेह सापडला आहे. मुलीचा दिसण्यावरुन ती दुसऱ्या राज्याची (प्रवासी) असल्याचा अंदाज आहे पण तिची नेमकी ओळख अजूनही पटलेली नाही.

मंगळवारी सकाळच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. त्या परिसरातून जाणाऱ्या एका व्यक्तीचे लक्ष ड्रमाकडे गेले. त्याला पाहता क्षणीच ड्रमात काहीतरी असल्याचा संशय आला आला आणि त्याने लगेच पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिस घटनेस्थळी दाखल होताच त्यांनी ड्रमाचे झाकण उघडून पाहिले ज्यानंतर एक भयंकर दृष्य त्यांच्या नजरेस पडले. ड्रमाच्या आत एका तरुण मुलीचा मृतदेह दाबून ठेवण्यात आला होता. तिच्या चेहऱ्यावर काही जखमा होत्या आणि हातावर रक्त लागले होते.

दोन्ही हातांवर आढळला टॅटू

तरुणीच्या हत्येचा तपास करण्यासाठी जेव्हा पोलिसांनी तिच्या मृतदेहाची तपासणी केली तेव्हा त्यांना तिच्या दोन्ही हातांवर टॅटू दिसून आले. या टॅटूच्या मदतीने मुलीची ओळख पटवण्यात पोलिसांना मोठी मदत झाली. तिच्या एका हातावर इंग्रजीत NEHA (नेहा) हे नाव लिहिण्यात आले होते तर दुसऱ्या हातावर हृदय म्हणजेच Heart शेपचा टॅटू तयार करण्यात आला होता.

पुरावा नष्ट करण्यासाठी निळ्या ड्रमाचा वापर करण्यात आला

पोलिसांचा असा अंदाज आहे की, मुलीची हत्या, ड्रम आढळलेल्या ठिकाणी नाही तर दुसऱ्या भलत्याच ठिकाणी झाली असावी. पोलिसांच्या मते, मुलीची हत्या एका ठिकाणी करुन तिला निळ्या ड्रमात टाकले असावे आणि मग गाडीत भरुन तिला दुसऱ्या ठिकाणी आणून फेकले जेणेकरुन कुणालाही शंका येऊ नये. ज्या ठिकाणी निळा ड्रम फेकण्यात आला होता ते ठिकाण एक ‘ब्लाइंड स्पॉट’ होते, म्हणजेच तिथे एकही सीसीटीव्ही कॅमेरा उपस्थित नव्हता. यावरुन आरोपींनी जाणून बुजून मृतदेह फेकण्यासाठी या ठिकाणाची निवड केल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. तथापि, पोलिस आजूबाजूच्या रस्त्यांवरील आणि संपूर्ण परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासत आहेत जेणेकरुन आरोपींना ओळखण्यात मदत होईल.

72 तास शवागारात ठेवण्यात आला मृतदेह

घटनेचे गांभीर्य पाहता पोलिसांनी ताबडतोब फाॅरेंसिंक टीमला घटनास्थळी बोलवले. फाॅरेंसिंक एक्सपर्टने, ड्रमावरील आणि मृतदेहावरील हाताचे ठसे आणि इतर वैज्ञानिक पुरावे गोळा केले आहेत ज्यानंतर मृतदेहाला शवागारात ठेवण्यात आलंय. ६२ तास उलटले असून अजूनही हा मृतदेह शवागारात ठेवण्यात आलाय. मृताची ओळख अद्याप पटली नसून पोलिसांनी मृताचे फोटोज सर्व पोलिस ठाण्यात आणि सोशल मिडियावर सर्कुलेट केले आहेत. पोलिसांच्या मते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आल्यानंतरच मृत्यूचे खरे कारण समोर येईल. सध्या तरी पोलिस या गूढ हत्याकांडाचा तपास करत आहेत.

 

Published On: May 29, 2026 | 02:26 PM

