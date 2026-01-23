Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

T20 World Cup 2026 पूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, हा स्टार वेगवान गोलंदाज बाहेर; कोणाचे नशीब चमकणार?

सध्या भारतात पाच सामन्यांची टी२० मालिका खेळणाऱ्या काइल जेमिसनला त्याच्या जागी संघात समाविष्ट करण्यात आले आहे. जेमिसन आधीच न्यूझीलंडच्या प्रवासी राखीव संघाचा भाग होता. 

Updated On: Jan 23, 2026 | 12:16 PM
फोटो सौजन्य - Star Sports सोशल मिडिया

२०२६ चा टी२० विश्वचषक अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. अशा परिस्थितीत न्यूझीलंडसाठी वाईट बातमी येत आहे. संघाचा स्टार वेगवान गोलंदाज अॅडम मिल्ने दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. न्यूझीलंड क्रिकेटच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, अॅडम मिल्नेला एसए२० लीग दरम्यान ही दुखापत झाली. सध्या भारतात पाच सामन्यांची टी२० मालिका खेळणाऱ्या काइल जेमिसनला त्याच्या जागी संघात समाविष्ट करण्यात आले आहे. जेमिसन आधीच न्यूझीलंडच्या प्रवासी राखीव संघाचा भाग होता. 

क्रिकेट न्यूझीलंडनेही त्यांचा अपडेटेड संघ जाहीर केला आहे. न्यूझीलंड टी२० विश्वचषकात ग्रुप डीचा भाग आहे. त्यांचा पहिला सामना ८ फेब्रुवारी रोजी अफगाणिस्तानविरुद्ध आहे. न्यूझीलंड क्रिकेटने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, डाव्या मांडीच्या दुखापतीमुळे अॅडम मिल्ने आयसीसी टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडला आहे आणि त्याच्या जागी काइल जेमीसनने ब्लॅककॅप्स संघात स्थान मिळवले आहे. रविवारी SA20 मध्ये गोलंदाजी करताना मिल्नेला दुखापत झाली आणि नंतर स्कॅनमध्ये दुखापतीची तीव्रता दिसून आली.

U19 World Cup Points Table : 11 संघ सुपर 6 साठी तयार 1 जागा शिल्लक! पाकिस्तानला अखेर यश, बांगलादेश अडचणीत

सध्या ब्लॅक कॅप्सच्या भारत दौऱ्याचा भाग असलेल्या जेमीसनचा टी-२० विश्वचषक संघात समावेश करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या स्पर्धेसाठी त्याची प्रवासी राखीव म्हणून निवड करण्यात आली होती. ब्लॅककॅप्सचे प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर यांनी मिल्ने यांच्याबद्दल शोक व्यक्त केला. ते म्हणाले, “अ‍ॅडमच्या निधनाने आपण सर्वजण खूप दुःखी आहोत. त्याने स्पर्धेची तयारी करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे आणि ईस्टर्न केप सनरायझर्ससाठी त्याच्या आठ सामन्यांमध्ये तो उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. अॅडमसाठी हा दुर्दैवी काळ आहे आणि आम्ही त्याला लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा देतो.”

वॉल्टर म्हणाले की जेमीसन हा एक सक्षम पर्याय आहे. “काइल आधीच भारतात आमच्यासोबत आहे हे खूप छान आहे. तो आमच्या वेगवान गोलंदाजी गटाचा एक महत्त्वाचा सदस्य आहे आणि त्याने या दौऱ्यात चांगली सुरुवात केली आहे. तो एक मेहनती खेळाडू आहे ज्याच्याकडे चांगले कौशल्य आणि अनुभव आहे जो त्याला स्पर्धेत मदत करेल.” वॉल्टरने पुष्टी केली की टी-२० विश्वचषकासाठी बदली प्रवासी राखीव खेळाडूची घोषणा लवकरच केली जाईल.

न्यूझीलंड टी-२० विश्वचषक संघ – मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन ऍलन, मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री, काइल जेमिसन, डॅरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सेफर्ट, ईश सोधी

Published On: Jan 23, 2026 | 12:16 PM

