Israel-Iran युद्धादरम्यान, वेस्ट इंडिज आणि आफ्रिका संघ आज मायदेशी परतणार; ICC ने केली विशेष व्यवस्था

भारत विरूद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये फायनलचा सामना पार पडला या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद नावावर केले आणि अनेका कारनामे नावावर केले आहेत. विमानांच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या देशात परतू न शकलेले वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका संघ अखेर १० मार्च रोजी भारतातून रवाना होतील. मध्य पूर्वेतील इस्रायल-इराण युद्धामुळे अनेक देशांचे हवाई क्षेत्र बंद झाले आहे, ज्यामुळे हे संघ भारतात अडकले आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) आता दोन्ही संघांसाठी चार्टर्ड विमानाची व्यवस्था केली आहे.
खरंतर, वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका संघांचे हे विमान आज म्हणजेच १० मार्च रोजी दुपारी २:३० वाजता भारतातून जोहान्सबर्गला रवाना होईल. जोहान्सबर्गला पोहोचल्यानंतर, वेस्ट इंडिज संघ तेथून पुढे अँटिग्वाला जाईल. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या तणावामुळे आणि हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे दोन्ही संघ अनेक दिवसांपासून भारतात अडकले होते, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या, वेस्ट इंडिजचे एकूण १२ खेळाडू आणि १० सपोर्ट स्टाफ भारतात आहेत, तर दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचे १२ खेळाडू आणि २ सपोर्ट स्टाफ उपस्थित आहेत.
🚨 BIG UPDATE ON TEAM WESTINDIES 🚨 • 🇯🇲 West Indies team to fly back home tomorrow from India via a specially arranged chartered flight…..Seemore pic.twitter.com/T68flbmLTJ — lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) March 5, 2026
यापूर्वी, असे वृत्त होते की वेस्ट इंडिजचे प्रशिक्षक डॅरेन सॅमी आज रात्री सिंगापूरमार्गे रवाना होऊ शकतात, तर संघातील तीन खेळाडू दुसऱ्या मार्गाने प्रवास करतील. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेचे तीन खेळाडू – केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे आणि जेसन स्मिथ – आधीच न्यूझीलंडला रवाना झाले आहेत, जिथे ते १५ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या पाच सामन्यांची टी२० मालिका खेळतील.
मध्य पूर्वेतील अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर पश्चिम आशियातील अनेक देशांचे हवाई क्षेत्र बंद करण्यात आले होते, ज्यामुळे या संघांच्या प्रवास योजना बदलल्या हे ज्ञात आहे. १ मार्च रोजी भारताकडून सुपर ८ सामन्यात पराभव पत्करल्यानंतर वेस्ट इंडिज संघ कोलकात्यात अडकला होता. दरम्यान, ४ मार्च रोजी न्यूझीलंडकडून उपांत्य फेरीत पराभव पत्करल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेला ईडन गार्डन्समधून परतता आले नाही.