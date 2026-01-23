U19 World Cup Points Table : 11 संघ सुपर 6 साठी तयार 1 जागा शिल्लक! पाकिस्तानला अखेर यश, बांगलादेश अडचणीत

Updated points table of U-19 World Cup – पाकिस्तानने अखेर झिम्बाब्वेला हरवून अंडर-१९ विश्वचषक सुपर-६ साठी पात्रता मिळवली आहे. प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेने पाकिस्तानसमोर फक्त १२९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, समीर मनहासच्या ७४ धावांच्या नाबाद खेळीच्या जोरावर मेन इन ग्रीनने २६.२ षटकांत ८ विकेट्स गमावून हा स्कोअर गाठला. या विजयासह पाकिस्तानने अंडर-१९ विश्वचषकाच्या पुढील फेरीत प्रवेश केला आहे. आतापर्यंत भारत-पाकिस्तानसह १२ पैकी ११ संघ सुपर-६ साठी पात्र ठरले आहेत. शेवटच्या स्थानासाठी बांगलादेश आणि अमेरिका यांच्यात लढत आहे.
गट अ: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड
गट ब – भारत, न्यूझीलंड
गट क – इंग्लंड, पाकिस्तान, झिम्बाब्वे
गट ड: अफगाणिस्तान, वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका
लीग सामन्यांचे चार सामने शिल्लक आहेत. त्यानंतर 25 जानेवारीपासून सुपर 6 चे सामने खेळवले जाणार आहेत. पहिला सामना हा आयर्लंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. भारत, इंग्लड, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका या संघानी आतापर्यत लीग सामन्यामध्ये एकही सामना गमावलेला नाही.
Only three games remaining in the group stage and still plenty to play for at the #U19WorldCup 👀 Catch the action from 9:30AM CAT 📺 pic.twitter.com/DvJjcX0SOG — ICC (@ICC) January 23, 2026
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|0
|4
|+3.090
|ऑस्ट्रेलिया
|2
|2
|0
|0
|4
|+2.047
|आयर्लंड
|3
|1
|0
|0
|2
|-1.005
|जपान
|3
|0
|0
|0
|0
|-2.008
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|भारत
|2
|2
|0
|0
|4
|+2.025
|न्यूझीलंड
|2
|0
|0
|0
|2
|+0.000
|अमेरिका
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|जपान
|2
|0
|1
|0
|1
|-3.144
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|इंग्लड
|3
|3
|0
|1
|6
|+2.870
|पाकिस्तान
|3
|2
|1
|1
|4
|+0.651
|जिम्बाब्वे
|3
|0
|2
|0
|1
|-2.916
|स्कॉटलंड
|3
|0
|2
|0
|1
|-2.986
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|अफगाणिस्तान
|3
|3
|0
|0
|6
|+3.465
|वेस्ट इंडिज
|3
|2
|1
|0
|4
|0
|दक्षिण आफ्रिका
|3
|1
|2
|0
|2
|0
|टांझानिया
|3
|0
|3
|0
|0
|-3.465