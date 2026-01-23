Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

U19 World Cup Points Table : 11 संघ सुपर 6 साठी तयार 1 जागा शिल्लक! पाकिस्तानला अखेर यश, बांगलादेश अडचणीत

आतापर्यंत भारत-पाकिस्तानसह १२ पैकी ११ संघ सुपर-६ साठी पात्र ठरले आहेत. शेवटच्या स्थानासाठी बांगलादेश आणि अमेरिका यांच्यात लढत आहे. सुपर 6 मध्ये संघाची आव्हाने वाढणार आहेत.

Updated On: Jan 23, 2026 | 11:57 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Updated points table of U-19 World Cup – पाकिस्तानने अखेर झिम्बाब्वेला हरवून अंडर-१९ विश्वचषक सुपर-६ साठी पात्रता मिळवली आहे. प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेने पाकिस्तानसमोर फक्त १२९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, समीर मनहासच्या ७४ धावांच्या नाबाद खेळीच्या जोरावर मेन इन ग्रीनने २६.२ षटकांत ८ विकेट्स गमावून हा स्कोअर गाठला. या विजयासह पाकिस्तानने अंडर-१९ विश्वचषकाच्या पुढील फेरीत प्रवेश केला आहे. आतापर्यंत भारत-पाकिस्तानसह १२ पैकी ११ संघ सुपर-६ साठी पात्र ठरले आहेत. शेवटच्या स्थानासाठी बांगलादेश आणि अमेरिका यांच्यात लढत आहे.

१९ वर्षांखालील विश्वचषक सुपर-६ साठी पात्र ठरलेले संघ:

गट अ: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड

गट ब – भारत, न्यूझीलंड

गट क – इंग्लंड, पाकिस्तान, झिम्बाब्वे

गट ड: अफगाणिस्तान, वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका

BBL 2025-26 : स्टीव्ह स्मिथ आणि मिचेल स्टार्कवर नजर! बिग बॅश लीग चॅलेंजर सामना कधी आणि कुठे पाहायचा?

लीग सामन्यांचे चार सामने शिल्लक आहेत. त्यानंतर 25 जानेवारीपासून सुपर 6 चे सामने खेळवले जाणार आहेत. पहिला सामना हा आयर्लंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. भारत, इंग्लड, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका या संघानी आतापर्यत लीग सामन्यामध्ये एकही सामना गमावलेला नाही.

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-A पॉइंट्स टेबल

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
श्रीलंका 2 2 0 0 4 +3.090
ऑस्ट्रेलिया 2 2 0 0 4 +2.047
आयर्लंड 3 1 0 0 2 -1.005
जपान 3 0 0 0 0 -2.008

आयसीसी अंडर 19 विश्वचषक गट B पॉइंट्स टेबल

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
भारत 2 2 0 0 4 +2.025
न्यूझीलंड 2 0 0 0 2 +0.000
अमेरिका 2 0 1 0 1 0
जपान 2 0 1 0 1 -3.144

आयसीसी अंडर 19 विश्वचषक गट C पॉइंट्स टेबल

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
इंग्लड  3 3 0 1 6 +2.870
पाकिस्तान  3 2 1 1 4 +0.651
जिम्बाब्वे 3 0 2 0 1 -2.916
स्कॉटलंड 3 0 2 0 1 -2.986

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-D पॉइंट्स टेबल

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
अफगाणिस्तान  3 3 0 0 6 +3.465
वेस्ट इंडिज  3 2 1 0 4 0
दक्षिण आफ्रिका 3 1 2 0 2 0
टांझानिया 3 0 3 0 0 -3.465

