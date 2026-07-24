क्रिकेटच्या पिचवरून थेट पोलीस दलात! Akash Deep अन् Mukesh Kumar यांचा बिहार सरकारकडून सन्मान

आज बिहारची राजधानी पटणा येथे ऊर्जा ऑडिटोरियममध्ये एका भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या ठिकाणी बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी मुकेश कुमार आणि आकाश दीप यांना डीएसपी म्हणून नियुक्तीपत्र सुपूर्त केले.
या विशेष कार्यक्रमात क्रिकेटपटू आकाश दीप आणि मुकेश कुमार यांच्यासह धावपटू पीयूष राज यांना पोलिस उपनिरीक्षक पदाचे पत्र सोपविण्यात आले आहे. तसेच अन्य 19 खेळाडूंना सरकारी सेवेचे नियुक्ती पत्र देण्यात आले. या कार्यक्रमात बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी आणि क्रीडामंत्री श्रेयसी सिंह उपस्थित होते.
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बिहार सरकारने ‘मेडल लाओ, नोकरी पाओ’ आणि क्रीडा धोरणांतर्गत राज्यातील खेळाडूंना क्रीडा क्षेत्रातच नव्हे तर भविष्यात आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळावी असा याचा उद्देश्य आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल. त्यानुसार आकाश दीप आणि मुकेश कुमार यांना बिहार सरकारने डीएसपी पदाचे नियुक्ती पत्र सोपविले आहे.
आकाश दीप हा भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज आहे. त्याने कसोटी क्रिकेट मध्ये आपल्या प्रभावी गोलंदाजीने आपली स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. आकाश दीपचा नुकताच विवाह सोहळा पार पडला. आकाश दीप आणि आक्षिता राज यांचा विवाहसोहळा वाराणसी येथील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पार पडला. या विवाहसोहळ्याला अनेक क्रिकेटपटू आणि मान्यवर उपस्थित होते.
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मुकेश कुमार भारतीय संघाकडून कसोटी, वनडे आणि टी 20 अशा तीनही फॉर्मटमध्ये खेळतो. मुकेश कुमार भारतीय संघाचा प्रमुख गोलंदाज आहे. तसेच तो आयपीएलमध्ये देखील दिल्ली कपिटल्सकडून यंदा खेळताना पाहायला मिळाला होता. बिहार सरकारने मुकेश कुमार आणि आकाश दीपला सन्मानित केले आहे.