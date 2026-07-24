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Kissing Controversy: किसिंग वादानंतर अभिजीत भट्टाचार्यांनी उदित नारायण यांना दिला होता खास सल्ला; वर्षभरानंतर केला मोठा खुलासा

Updated On: Jul 24, 2026 | 02:15 PM IST
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सारांश

उदित नारायण यांच्या किसिंग वादावर गायक अभिजीत भट्टाचार्य यांचा मोठा खुलासा. वादानंतर उदित यांना नेमका कोणता सल्ला दिला होता? जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

गायक उदित नारायण यांच्या लाईव्ह कॉन्सर्टमधील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमध्ये उदित नारायण एका महिला चाहत्याच्या गालावर किस घेताना दिसले होते. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला. काहींनी उदित नारायण यांचं समर्थन केलं, तर अनेकांनी त्यांच्या कृतीवर टीका केली.

काही लोकांनी उदित नारायणच्या फॅन किसिंगचे समर्थन केले, तर काहींनी त्याला विरोध केला. गायक अभिजीत भट्टाचार्य यांनी नुकतेच सांगितले की, त्या काळात त्यांनी आपल्या मित्राला कशी मदत केली आणि पाठिंबा दिला. अभिजीत म्हणाले की, जेव्हा हा वाद वाढला, तेव्हा ते उदितसोबत होते आणि त्याला मदत करण्याचा प्रयत्न करत होते.

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जेव्हा चुंबनाचा वाद वाढला, तेव्हा त्याने उदित नारायणला विषय टाळण्याऐवजी जे घडले ते स्वीकारण्याचा आणि मान्य करण्याचा सल्ला दिला. अभिजीत भट्टाचार्य म्हणाले की, त्यांनी उदितला सांगितले की चाहते अनेकदा वेगवेगळ्या प्रकारे आपले प्रेम व्यक्त करतात. हे प्रकरण वाढवण्याची गरज नाही.

अभिजीतने खुलासा केला एका मुलाखतीत अभिजीत भट्टाचार्य म्हणाले, “उदितने हार मानली असतानाही मी त्याला अनेकदा पाठिंबा दिला. मी उदितला सांगितले की, फक्त हो म्हण, कोणीतरी मला किस केले म्हणून मी किस केले. मग फक्त हो म्हण, आणि जर माझे चाहते मला मिठी मारायला आले, तर मी त्यांचे स्वागत करीन.”

जेव्हा वाद वाढला, तेव्हा मी म्हणालो, “अरे, तू उदित आहेस. जर कोणालाच तुला किस करायचे नसेल, तर ते कोणाला किस करतील? ५० लोकांमध्ये कोणीतरी तुला किस केले म्हणून एवढा मोठा मुद्दा का बनवायचा?” मी त्याला फक्त हो म्हणायला सांगितले, आणि त्याने तसेच केले.

सोनू निगमला पाठिंबा दिला मुलाखतीत अभिजीत भट्टाचार्य यांनी खुलासा केला की, त्यांनी सोनू निगमलाही पाठिंबा दिला होता. त्यांनी पूर्वीच्या एका वादात सोनूला पाठिंबा दिला होता. अभिजीत यांच्या मते, जेव्हा सोनू वादांना सामोरा जात होता, तेव्हा त्याच्या आजूबाजूचे अनेक लोक गप्प राहिले आणि काहींनी स्वतःला दूर केले, पण त्यांनी सोनूला पाठिंबा दिला.

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Web Title: Kissing controversy abhijeet bhattacharya reveals the advice he gave udit narayan after the kissing row

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Published On: Jul 24, 2026 | 02:15 PM

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