Elon Musk: ‘माझी जोडीदार अर्धी भारतीय’; वंशवादाच्या आरोपांवर एलॉन मस्क यांचे प्रत्युत्तर; मुलाच्या नावामागील भारतीय कनेक्शनही उघड

मस्क यांनी आपल्या जोडीदार शिवॉन झिलिस यांचा विशेष उल्लेख करत सांगितले की, त्या अर्ध्या भारतीय वंशाच्या आहेत. दोघांना एकत्र चार मुले आहेत. अशा कौटुंबिक पार्श्वभूमीमध्ये स्वतःला वंशवादी म्हणणे हे वास्तवाशी अजिबात जुळत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मस्क यांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीचे मूल्यमापन त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वंशावरून नव्हे, तर त्याच्या कृती आणि निर्णयांवरून केले पाहिजे. त्यामुळे केवळ सोशल मीडियावरील चर्चांवर आधारित आरोप योग्य नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.
या मुलाखतीतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे मस्क यांनी आपल्या मुलाच्या नावाबद्दल केलेला खुलासा. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या जुळ्या मुलांपैकी एकाचे नाव ‘स्ट्रायडर शेखर’ आहे. ‘स्ट्रायडर’ हे नाव प्रसिद्ध काल्पनिक साहित्य आणि चित्रपट द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मधील एका लोकप्रिय पात्रावरून प्रेरित आहे. तर ‘शेखर’ हा शब्द भारतीय-अमेरिकन खगोलभौतिकशास्त्रज्ञ आणि १९८३ च्या भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार विजेते सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर यांच्या नावाचा सन्मान म्हणून ठेवण्यात आला असल्याचे मस्क यांनी सांगितले. या खुलाशानंतर भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांबद्दल मस्क यांच्या आदराची चर्चा सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली.
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एलॉन मस्क यांनी त्यांच्या कंपन्यांमध्ये विविध देश, धर्म आणि वंशातील लोक वरिष्ठ पदांवर कार्यरत असल्याचेही सांगितले. टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स आणि न्यूरालिंक या कंपन्यांमध्ये केवळ गुणवत्तेला महत्त्व दिले जाते. कर्मचाऱ्यांच्या धर्म, वंश किंवा राष्ट्रीयत्वाच्या आधारे कोणताही भेदभाव केला जात नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, नावीन्यपूर्ण संशोधन आणि जागतिक स्तरावर यशस्वी उद्योग उभारण्यासाठी विविध संस्कृतीतील लोकांनी एकत्र काम करणे अत्यंत आवश्यक असते.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर उजव्या विचारसरणीच्या पोस्ट्सना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोपही मस्क यांनी फेटाळून लावला. त्यांनी सांगितले की, अनेक वेळा त्यांच्या भूमिकेचे चुकीचे अर्थ लावले जातात आणि माध्यमांमधून अपूर्ण माहितीच्या आधारे त्यांची प्रतिमा तयार केली जाते. मस्क यांच्या मते, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणे आणि एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीला पाठिंबा देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
स्थलांतराच्या मुद्द्यावर बोलताना मस्क यांनी स्पष्ट केले की, त्यांना कोणत्याही धर्माविषयी किंवा विशिष्ट वंशाविषयी आक्षेप नाही. त्यांची मुख्य चिंता ही कायद्याचा आदर, सामाजिक शिस्त आणि सांस्कृतिक मूल्ये याबाबत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही देशात येणाऱ्या व्यक्तींनी त्या देशाचे कायदे, संविधान आणि स्थानिक संस्कृतीचा आदर करणे आवश्यक आहे. जर कोणी या मूल्यांच्या विरोधात वागण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्यावर टीका करणे योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मस्क यांनी बलात्कार, खून आणि संघटित गुन्हेगारीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. ब्रिटनमधील वाढत्या गुन्हेगारी आणि स्थलांतर धोरणांबाबत त्यांनी यापूर्वी सोशल मीडियावर व्यक्त केलेल्या मतांचेही त्यांनी समर्थन केले. मात्र त्यांची भूमिका कोणत्याही धर्माविरोधात नसून कायद्याचे पालन आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या बाजूने असल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.
एलॉन मस्क हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत नेहमीच सावध भूमिका घेत आले आहेत. यापूर्वी त्यांनी एआयला मानवजातीसाठी संभाव्य धोका म्हटले होते. मात्र आता त्यांनी अधिक संतुलित भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, एआयचा विकास आता थांबवणे शक्य नाही. त्यामुळे त्याच्या जोखमींकडे लक्ष देतानाच त्यातून मिळणाऱ्या संधींचाही स्वीकार करणे आवश्यक आहे. भविष्यात उद्योग, विज्ञान, वैद्यकीय संशोधन आणि दैनंदिन जीवनात एआयची भूमिका अधिक महत्त्वाची होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
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एलॉन मस्क यांच्या या मुलाखतीमुळे त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य, कुटुंब, सामाजिक भूमिका आणि व्यावसायिक विचार पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेचा विषय ठरले आहेत. विशेषतः त्यांच्या जोडीदाराचा भारतीय वंश, मुलाच्या नावामागील भारतीय-अमेरिकन शास्त्रज्ञांबद्दलचा आदर आणि वंशवादाच्या आरोपांवरील त्यांचे उत्तर यामुळे भारतातही या मुलाखतीची मोठी चर्चा होत आहे. मस्क यांनी या मुलाखतीतून एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे की, व्यक्तीचे मूल्यांकन अफवा किंवा सोशल मीडियावरील चर्चांवरून न करता त्याच्या कृती, कुटुंब, विचार आणि कामगिरीच्या आधारे केले पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध प्रतिक्रिया उमटत असून, पुढील काही दिवस हा विषय चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.