शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Elon Musk Partner Half Indian Racism Claims Strider Shekhar Name Indian Scientist News

Elon Musk: ‘माझी जोडीदार अर्धी भारतीय’; वंशवादाच्या आरोपांवर एलॉन मस्क यांचे प्रत्युत्तर; मुलाच्या नावामागील भारतीय कनेक्शनही उघड

Updated On: Jul 24, 2026 | 01:55 PM IST
जाहिरात
सारांश

Elon Musk Partner: एलॉन मस्क यांनी वंशवादाचे आरोप फेटाळून लावले असून, त्यांची भागीदार शिवॉन गिलिस अर्धी भारतीय आहे आणि त्यांच्या मुलाचे नाव भारतीय-अमेरिकन शास्त्रज्ञ चंद्रशेखर यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे, असे म्हटले आहे.

elon musk partner half indian racism claims strider shekhar name indian scientist news

Elon Musk: 'माझी जोडीदार अर्धी भारतीय'; वंशवादाच्या आरोपांवर एलॉन मस्क यांचे प्रत्युत्तर; मुलाच्या नावामागील भारतीय कनेक्शनही उघड ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वंशवादाचे आरोप फेटाळताना एलॉन मस्क यांनी सांगितले की त्यांची जोडीदार शिवॉन झिलिस अर्धी भारतीय आहे.
  • मुलाचे नाव ‘स्ट्रायडर शेखर’ ठेवण्यामागे भारतीय-अमेरिकन नोबेल विजेते शास्त्रज्ञ सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर यांना आदरांजली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
  • स्थलांतर, सांस्कृतिक मूल्ये आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) याबाबतही मस्क यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत अनेक गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपतींपैकी एक आणि टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स (X) तसेच न्यूरालिंकसारख्या कंपन्यांचे प्रमुख एलॉन मस्क (elon musk) हे अनेकदा त्यांच्या वक्तव्यांमुळे आणि सोशल मीडियावरील भूमिकेमुळे चर्चेत असतात. गेल्या काही काळात त्यांच्यावर वंशवाद, स्थलांतरितांविरोधातील भूमिका आणि विशिष्ट विचारसरणीला पाठिंबा देत असल्याचे आरोप करण्यात आले. मात्र आता या सर्व आरोपांना उत्तर देताना मस्क यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या गोष्टी प्रथमच स्पष्टपणे मांडल्या आहेत. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत एलॉन मस्क यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, त्यांच्यावर करण्यात आलेले वंशवादाचे आरोप पूर्णपणे चुकीचे, निराधार आणि वास्तवापासून दूर आहेत. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या आयुष्याकडे आणि कुटुंबाकडे वस्तुनिष्ठपणे पाहिले तर अशा आरोपांना कोणताही आधार उरत नाही.

जोडीदार अर्धी भारतीय असल्याचा उल्लेख

मस्क यांनी आपल्या जोडीदार शिवॉन झिलिस यांचा विशेष उल्लेख करत सांगितले की, त्या अर्ध्या भारतीय वंशाच्या आहेत. दोघांना एकत्र चार मुले आहेत. अशा कौटुंबिक पार्श्वभूमीमध्ये स्वतःला वंशवादी म्हणणे हे वास्तवाशी अजिबात जुळत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मस्क यांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीचे मूल्यमापन त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वंशावरून नव्हे, तर त्याच्या कृती आणि निर्णयांवरून केले पाहिजे. त्यामुळे केवळ सोशल मीडियावरील चर्चांवर आधारित आरोप योग्य नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.

मुलाच्या नावामागे भारतीय शास्त्रज्ञांचा सन्मान

या मुलाखतीतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे मस्क यांनी आपल्या मुलाच्या नावाबद्दल केलेला खुलासा. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या जुळ्या मुलांपैकी एकाचे नाव ‘स्ट्रायडर शेखर’ आहे. ‘स्ट्रायडर’ हे नाव प्रसिद्ध काल्पनिक साहित्य आणि चित्रपट द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मधील एका लोकप्रिय पात्रावरून प्रेरित आहे. तर ‘शेखर’ हा शब्द भारतीय-अमेरिकन खगोलभौतिकशास्त्रज्ञ आणि १९८३ च्या भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार विजेते सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर यांच्या नावाचा सन्मान म्हणून ठेवण्यात आला असल्याचे मस्क यांनी सांगितले. या खुलाशानंतर भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांबद्दल मस्क यांच्या आदराची चर्चा सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India At UN: पाकिस्तानला पुराचा इशारा का दिला नाही? भारताने स्पष्ट केले सिंधू पाणी कराराचे ‘नियम’ अन् दहशतवादावर थेट इशारा

कंपन्यांमध्ये विविधतेला प्राधान्य

एलॉन मस्क यांनी त्यांच्या कंपन्यांमध्ये विविध देश, धर्म आणि वंशातील लोक वरिष्ठ पदांवर कार्यरत असल्याचेही सांगितले. टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स आणि न्यूरालिंक या कंपन्यांमध्ये केवळ गुणवत्तेला महत्त्व दिले जाते. कर्मचाऱ्यांच्या धर्म, वंश किंवा राष्ट्रीयत्वाच्या आधारे कोणताही भेदभाव केला जात नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, नावीन्यपूर्ण संशोधन आणि जागतिक स्तरावर यशस्वी उद्योग उभारण्यासाठी विविध संस्कृतीतील लोकांनी एकत्र काम करणे अत्यंत आवश्यक असते.

‘एक्स’वरील आरोपांनाही दिले उत्तर

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर उजव्या विचारसरणीच्या पोस्ट्सना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोपही मस्क यांनी फेटाळून लावला. त्यांनी सांगितले की, अनेक वेळा त्यांच्या भूमिकेचे चुकीचे अर्थ लावले जातात आणि माध्यमांमधून अपूर्ण माहितीच्या आधारे त्यांची प्रतिमा तयार केली जाते. मस्क यांच्या मते, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणे आणि एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीला पाठिंबा देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

स्थलांतराबाबत नेमकी भूमिका

स्थलांतराच्या मुद्द्यावर बोलताना मस्क यांनी स्पष्ट केले की, त्यांना कोणत्याही धर्माविषयी किंवा विशिष्ट वंशाविषयी आक्षेप नाही. त्यांची मुख्य चिंता ही कायद्याचा आदर, सामाजिक शिस्त आणि सांस्कृतिक मूल्ये याबाबत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही देशात येणाऱ्या व्यक्तींनी त्या देशाचे कायदे, संविधान आणि स्थानिक संस्कृतीचा आदर करणे आवश्यक आहे. जर कोणी या मूल्यांच्या विरोधात वागण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्यावर टीका करणे योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गुन्हेगारीविरोधात कठोर भूमिका

मस्क यांनी बलात्कार, खून आणि संघटित गुन्हेगारीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. ब्रिटनमधील वाढत्या गुन्हेगारी आणि स्थलांतर धोरणांबाबत त्यांनी यापूर्वी सोशल मीडियावर व्यक्त केलेल्या मतांचेही त्यांनी समर्थन केले. मात्र त्यांची भूमिका कोणत्याही धर्माविरोधात नसून कायद्याचे पालन आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या बाजूने असल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.

AI बद्दल बदललेली भूमिका

एलॉन मस्क हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत नेहमीच सावध भूमिका घेत आले आहेत. यापूर्वी त्यांनी एआयला मानवजातीसाठी संभाव्य धोका म्हटले होते. मात्र आता त्यांनी अधिक संतुलित भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, एआयचा विकास आता थांबवणे शक्य नाही. त्यामुळे त्याच्या जोखमींकडे लक्ष देतानाच त्यातून मिळणाऱ्या संधींचाही स्वीकार करणे आवश्यक आहे. भविष्यात उद्योग, विज्ञान, वैद्यकीय संशोधन आणि दैनंदिन जीवनात एआयची भूमिका अधिक महत्त्वाची होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Saudi Deal: इराणला रोखण्यासाठी अमेरिकेची सौदीच्या खांद्यावर बंदूक; युरेनियम संवर्धन सूट आणि ‘हा’ करार ठरणार गेमचेंजर

चर्चेच्या केंद्रस्थानी पुन्हा एलॉन मस्क

एलॉन मस्क यांच्या या मुलाखतीमुळे त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य, कुटुंब, सामाजिक भूमिका आणि व्यावसायिक विचार पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेचा विषय ठरले आहेत. विशेषतः त्यांच्या जोडीदाराचा भारतीय वंश, मुलाच्या नावामागील भारतीय-अमेरिकन शास्त्रज्ञांबद्दलचा आदर आणि वंशवादाच्या आरोपांवरील त्यांचे उत्तर यामुळे भारतातही या मुलाखतीची मोठी चर्चा होत आहे. मस्क यांनी या मुलाखतीतून एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे की, व्यक्तीचे मूल्यांकन अफवा किंवा सोशल मीडियावरील चर्चांवरून न करता त्याच्या कृती, कुटुंब, विचार आणि कामगिरीच्या आधारे केले पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध प्रतिक्रिया उमटत असून, पुढील काही दिवस हा विषय चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Elon musk partner half indian racism claims strider shekhar name indian scientist news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 01:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US-Iran War: अमेरिकेचा इराणवर सलग 13 व्या रात्री भीषण हल्ले; होर्मुझच्या वादाने पेटले आखात, क्रूड ऑइल 100 डॉलर पार
1

US-Iran War: अमेरिकेचा इराणवर सलग 13 व्या रात्री भीषण हल्ले; होर्मुझच्या वादाने पेटले आखात, क्रूड ऑइल 100 डॉलर पार

US Saudi Deal: इराणला रोखण्यासाठी अमेरिकेची सौदीच्या खांद्यावर बंदूक; युरेनियम संवर्धन सूट आणि ‘हा’ करार ठरणार गेमचेंजर
2

US Saudi Deal: इराणला रोखण्यासाठी अमेरिकेची सौदीच्या खांद्यावर बंदूक; युरेनियम संवर्धन सूट आणि ‘हा’ करार ठरणार गेमचेंजर

Ebola Outbreak : इबोलाच्या नव्या ‘Bundibugyo’ व्हेरियंटने माजवला हाहा:कार; अवघ्या 2 महिन्यांत 1,000 हून अधिक निष्पापांचा बळी
3

Ebola Outbreak : इबोलाच्या नव्या ‘Bundibugyo’ व्हेरियंटने माजवला हाहा:कार; अवघ्या 2 महिन्यांत 1,000 हून अधिक निष्पापांचा बळी

IRGC Attack THAAD: जॉर्डन आणि कुवेतमध्ये स्फोटांची मालिका; इराणच्या मिसाइलनी अमेरिकेच्या अभेद्य कवचालाच भेदले
4

IRGC Attack THAAD: जॉर्डन आणि कुवेतमध्ये स्फोटांची मालिका; इराणच्या मिसाइलनी अमेरिकेच्या अभेद्य कवचालाच भेदले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Elon Musk: ‘माझी जोडीदार अर्धी भारतीय’; वंशवादाच्या आरोपांवर एलॉन मस्क यांचे प्रत्युत्तर; मुलाच्या नावामागील भारतीय कनेक्शनही उघड

Elon Musk: ‘माझी जोडीदार अर्धी भारतीय’; वंशवादाच्या आरोपांवर एलॉन मस्क यांचे प्रत्युत्तर; मुलाच्या नावामागील भारतीय कनेक्शनही उघड

Jul 24, 2026 | 01:55 PM
Asian Games 2026: हरमनप्रीतच्या संघासमोर जपानचे आव्हान; श्रेयसच्या संघाला थेट उपांत्यपूर्व फेरी

Asian Games 2026: हरमनप्रीतच्या संघासमोर जपानचे आव्हान; श्रेयसच्या संघाला थेट उपांत्यपूर्व फेरी

Jul 24, 2026 | 01:55 PM
‘ISRO’ मध्ये इंटर्नशिपची सुवर्णसंधी! कोणती कागदपत्रे, अर्जांची अंतिम तारीख, पात्रता AtoZ माहिती जाणून घ्या…

‘ISRO’ मध्ये इंटर्नशिपची सुवर्णसंधी! कोणती कागदपत्रे, अर्जांची अंतिम तारीख, पात्रता AtoZ माहिती जाणून घ्या…

Jul 24, 2026 | 01:53 PM
Raigad News: माथेरानमध्ये घोड्यांच्या विष्ठेवरून पर्यावरणाचा प्रश्न; हरित लवाद काय निर्णय देणार? 16 ऑगस्टला महत्त्वाची सुनावणी

Raigad News: माथेरानमध्ये घोड्यांच्या विष्ठेवरून पर्यावरणाचा प्रश्न; हरित लवाद काय निर्णय देणार? 16 ऑगस्टला महत्त्वाची सुनावणी

Jul 24, 2026 | 01:53 PM
विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराच्या निषेधार्थ नीरामध्ये संताप; केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीका

विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराच्या निषेधार्थ नीरामध्ये संताप; केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीका

Jul 24, 2026 | 01:49 PM
दूध घटले की भेसळ थांबली? तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईनंतर काही दूध संघांच्या संकलनात घट

दूध घटले की भेसळ थांबली? तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईनंतर काही दूध संघांच्या संकलनात घट

Jul 24, 2026 | 01:35 PM
LPG Price News: गॅस सिलिंडरवर 700 रुपयांपर्यंत सबसिडी? संसदेत सरकारचा मोठा खुलासा; पाहा नेमके काय आहेत दर?

LPG Price News: गॅस सिलिंडरवर 700 रुपयांपर्यंत सबसिडी? संसदेत सरकारचा मोठा खुलासा; पाहा नेमके काय आहेत दर?

Jul 24, 2026 | 01:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा