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Asian Games 2026: हरमनप्रीतच्या संघासमोर जपानचे आव्हान; श्रेयसच्या संघाला थेट उपांत्यपूर्व फेरी

Updated On: Jul 24, 2026 | 01:56 PM IST
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सारांश

Men's Women's Cricket Team Asian Games 2026: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारतीय महिला संघ उपांत्यपूर्व फेरीत यजमान जपानविरुद्ध आपल्या विजेतेपदाच्या बचावाला सुरुवात करेल, तर पुरुष संघाने अव्वल मानांकन मिळाल्यामुळे थेट टॉप- ८ संघांमध्ये स्थान मिळवले आहे.

Asian Games 2026: हरमनप्रीतच्या संघासमोर जपानचे आव्हान; श्रेयसच्या संघाला थेट उपांत्यपूर्व फेरी
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विस्तार
  • आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत क्रिकेटचे आयोजन
  • हरमनप्रीतच्या संघासमोर जपानचे आव्हान
  • श्रेयसच्या संघाला थेट उपांत्यपूर्व फेरी
आयची-नागोया (Aichi Prefecture and Nagoya) आशियाई ( Asian Games 2026) खेळांमधील क्रिकेट स्पर्धेची अधिकृत ड्रॉ जाहीर करण्यात आली. यामुळे गतविजेत्या भारतीय पुरुष आणि महिला संघांचा पुढील प्रवास निश्चित झाला आहे. भारतीय महिला संघ उपांत्यपूर्व फेरीत यजमान जपानविरुद्ध आपल्या विजेतेपद राखण्यासाठी मैदानात उतरेल. तर अव्वल मानांकन मिळाल्यामुळे पुरुष संघाने थेट अंतिम आठ संघांमध्ये स्थान मिळवले आहे.

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हांगझू २०२३ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला संघ उपांत्यपूर्व फेरीत जपानशी सामना करेल. जर भारताने हा सामना जिंकला, तर उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना बांगलादेश आणि चीन यांच्यातील सामन्याच्या विजेत्याशी होईल. दुसरीकडे, श्रीलंकेचा सामना मलेशियाशी, तर पाकिस्तानचा सामना थायलंडशी होईल. या दोन सामन्यांचे विजेते दुसऱ्या उपांत्य फेरीत एकमेकांविरुद्ध खेळतील.

थेट उपांत्यपूर्व फेरीत

पुरुष क्रिकेटमध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांनी अव्वल चार मानांकित संघ असल्यामुळे उपांत्यपूर्व फेरीत थेट प्रवेश मिळाला आहे. परंतु, त्यांचे प्रतिस्पर्धी पात्रता फेरीनंतर ठरवले जातील. पात्रता फेरीचे संघ दोन गटात विभागले आहेत. ‘अ’ गटात अफगाणिस्तान, जपान आणि नेपाळ आहेत, तर ‘ब’ गटात हाँगकाँग, चीन, मलेशिया आणि ओमान यांचा समावेश आहे. दोन्ही गटांतील अव्वल दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करतील आणि मानांकित संघांशी सामना करतील.

महिला क्रिकेट स्पर्धा १७ सप्टेंबरपासून सुरू

महिला क्रिकेट स्पर्धा १७ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान खेळवली जाईल, तर पुरुष क्रिकेट स्पर्धा २४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित केली जाईल. सर्व सामने आयची प्रांतातील कोरोगी ॲथलेटिक पार्क येथे टी२० फॉरमॅटमध्ये खेळले जातील आणि त्यांना पूर्ण आंतरराष्ट्रीय (T20I) दर्जा असेल.

हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला संघाचे कर्णधारपद भूषवेल, तर स्मृती मंधाना उपकर्णधार असेल. श्रेयस अय्यर पुरुष संघाचे नेतृत्व करेल, तर तिलक वर्मा उपकर्णधार असेल. युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचाही १५ सदस्यीय भारतीय पुरुष संघात समावेश करण्यात आला आहे.

ऑलिम्पिकआधी आशियाई खेळ ठरणार महत्वाचे

आशियाई खेळांमध्ये क्रिकेटचा चौथ्यांदा समावेश होणार आहे. यापूर्वी २०१० ग्वांगझू, २०१४ इंचिओन आणि २०२३ हांगझू आशियाई खेळांमध्ये क्रिकेट स्पर्धा खेळवण्यात आली होती. गेल्या वेळी भारताने पुरुष आणि महिला दोन्ही गटांमध्ये सुवर्णपदके जिंकून इतिहास रचला होता. आयची-नागोया आशियाई खेळ विशेष मानले जातात, कारण २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये १२८ वर्षांच्या कालावधीनंतर क्रिकेटचे पुनरागमन होणार आहे.

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Web Title: Asian games 2026 cricket draw india women vs japan men direct quarterfinal aichi nagoya

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Published On: Jul 24, 2026 | 01:55 PM

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