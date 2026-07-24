Asian Games 2026: हरमनप्रीतच्या संघासमोर जपानचे आव्हान; श्रेयसच्या संघाला थेट उपांत्यपूर्व फेरी

ललित मोदींना मोठा दिलासा; IPL 2009 FEMA प्रकरणात क्लीन चीट, 16 वर्षांनी मायदेशी परतणार
हांगझू २०२३ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला संघ उपांत्यपूर्व फेरीत जपानशी सामना करेल. जर भारताने हा सामना जिंकला, तर उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना बांगलादेश आणि चीन यांच्यातील सामन्याच्या विजेत्याशी होईल. दुसरीकडे, श्रीलंकेचा सामना मलेशियाशी, तर पाकिस्तानचा सामना थायलंडशी होईल. या दोन सामन्यांचे विजेते दुसऱ्या उपांत्य फेरीत एकमेकांविरुद्ध खेळतील.
पुरुष क्रिकेटमध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांनी अव्वल चार मानांकित संघ असल्यामुळे उपांत्यपूर्व फेरीत थेट प्रवेश मिळाला आहे. परंतु, त्यांचे प्रतिस्पर्धी पात्रता फेरीनंतर ठरवले जातील. पात्रता फेरीचे संघ दोन गटात विभागले आहेत. ‘अ’ गटात अफगाणिस्तान, जपान आणि नेपाळ आहेत, तर ‘ब’ गटात हाँगकाँग, चीन, मलेशिया आणि ओमान यांचा समावेश आहे. दोन्ही गटांतील अव्वल दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करतील आणि मानांकित संघांशी सामना करतील.
महिला क्रिकेट स्पर्धा १७ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान खेळवली जाईल, तर पुरुष क्रिकेट स्पर्धा २४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित केली जाईल. सर्व सामने आयची प्रांतातील कोरोगी ॲथलेटिक पार्क येथे टी२० फॉरमॅटमध्ये खेळले जातील आणि त्यांना पूर्ण आंतरराष्ट्रीय (T20I) दर्जा असेल.
हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला संघाचे कर्णधारपद भूषवेल, तर स्मृती मंधाना उपकर्णधार असेल. श्रेयस अय्यर पुरुष संघाचे नेतृत्व करेल, तर तिलक वर्मा उपकर्णधार असेल. युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचाही १५ सदस्यीय भारतीय पुरुष संघात समावेश करण्यात आला आहे.
आशियाई खेळांमध्ये क्रिकेटचा चौथ्यांदा समावेश होणार आहे. यापूर्वी २०१० ग्वांगझू, २०१४ इंचिओन आणि २०२३ हांगझू आशियाई खेळांमध्ये क्रिकेट स्पर्धा खेळवण्यात आली होती. गेल्या वेळी भारताने पुरुष आणि महिला दोन्ही गटांमध्ये सुवर्णपदके जिंकून इतिहास रचला होता. आयची-नागोया आशियाई खेळ विशेष मानले जातात, कारण २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये १२८ वर्षांच्या कालावधीनंतर क्रिकेटचे पुनरागमन होणार आहे.
Commonwealth Games 2026 साठी टीम इंडिया सज्ज! भारतीय खेळाडूंचे सामने कधी अन् कुठे रंगणार? संपूर्ण शेड्यूल एका क्लिकवर