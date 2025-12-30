Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Demand For Hardik Pandya Return To Test Cricket Will Bcci Agree If The All Rounder Agrees

हार्दिक पंड्याच्या कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमनासाठी मागणी; अष्टपैलू खेळाडू सहमत असेल तर बीसीसीआय होकार देईल का?

पंड्याने भारतासाठी ११ कसोटी सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये ५३२ धावा केल्या आहेत. त्याने एक शतक आणि चार अर्धशतके देखील केली आहेत. माजी भारतीय फलंदाज रॉबिन उथप्पा यांना वाटते की पंड्याने कसोटी क्रिकेट खेळावे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 03:45 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

हार्दिक पंड्या एकेकाळी भारताच्या कसोटी संघाचा महत्त्वाचा भाग होता. त्याच्या उपस्थितीमुळे संघाचे संतुलन राखले गेले. तथापि, दुखापतींमुळे पंड्याला या फॉरमॅटमधून बाहेर पडावे लागले आणि तो हळूहळू त्यातून माघार घेत गेला. पंड्याने स्वतः कसोटी न खेळण्याचा निर्णय घेतला. आता, त्याच्या कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमनाची मागणी होत आहे. भारताची अलिकडची कसोटी कामगिरी खूपच निराशाजनक आहे. पंड्याच्या जाण्यापासून, संघ वेगवान गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू नसतो. 

बीसीसीआयने नितीश कुमार रेड्डी यांना संधी दिल्या आहेत, परंतु तो तितका प्रभावी ठरला नाही. नितीशला षटके खेळण्याची इच्छा असते, परंतु संघ व्यवस्थापन त्याला गोलंदाजी करण्यास अनुकूल वाटत नाही. तो खूप कमी गोलंदाजी करतो. पंड्याने भारतासाठी शेवटचा कसोटी सामना २०१८ मध्ये खेळला होता. त्यानंतर पाठीच्या दुखापतीमुळे त्याला बाहेर जावे लागले. पंड्याने भारतासाठी ११ कसोटी सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये ५३२ धावा केल्या आहेत. त्याने एक शतक आणि चार अर्धशतके देखील केली आहेत. माजी भारतीय फलंदाज रॉबिन उथप्पा यांना वाटते की पंड्याने कसोटी क्रिकेट खेळावे. त्यांनी विचारले, “जर पंड्याला कसोटी क्रिकेट खेळायचे असेल तर बीसीसीआय त्याला खेळण्यापासून रोखेल का?”

T20 World Cup 2026 : विश्वचषकासाठी इंग्लंडचा संघ जाहीर, या खेळाडूंना मिळाली जागा! हा 26 वर्षीय करणार संघाचे नेतृत्व

त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना उथप्पा म्हणाला, “हार्दिक पंड्या कसोटीत ७ व्या क्रमांकावर परतला तर खूप छान होईल. तो ज्या पद्धतीने खेळत आहे, त्यावरून काहीही होऊ शकते, हे क्रिकेट आहे. कधीही नाही असे म्हणू नका. जर पंड्या कसोटी खेळण्याचा निर्णय घेत असेल तर बीसीसीआय त्याला नकार देईल का? जर त्याला खेळायचे असेल आणि कसोटी अजिंक्यपद जिंकायचे असेल तर मला वाटत नाही की ते त्याला नकार देतील. मला वाटते की ते पंड्याला त्याची फिटनेस सिद्ध करण्यास सांगतील.”

उथप्पा म्हणाले की “नितीश कुमार जास्त गोलंदाजी करत नाही. तो १२ षटके गोलंदाजी करतो. जर पंड्या प्रत्येक डावात १२-१५ षटके गोलंदाजी करतो, तर मला वाटते की तो त्याच्या सध्याच्या फिटनेस पातळीमुळे ते करू शकेल,” तो म्हणाला.

क्रिकेटपटू कोणाला नको असेल?

उथप्पाने सांगितले की कोणता क्रिकेटपटू शक्य तितक्या जास्त आयसीसी ट्रॉफी जिंकू इच्छित नाही. तो म्हणाला की पांड्याने चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि टी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. त्याला कसोटी चॅम्पियनशिप देखील जिंकायला आवडेल. पुढे तो म्हणाला, “त्याने यावेळी अनेक आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. त्याने आशिया कप, टी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. त्याला आयसीसी टेस्ट चॅम्पियनशिप जिंकायला आवडेल. यानंतर, संपूर्ण ग्रँड स्लॅम. कोणता क्रिकेटपटू हे नको असेल?”

Web Title: Demand for hardik pandya return to test cricket will bcci agree if the all rounder agrees

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 03:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
1

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान
2

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
3

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ
4

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

Jan 20, 2026 | 06:45 PM
मराठी अभिनेत्याने ‘अशी’ जाहीर केली लग्नाची तारीख, ‘या’ दिवशी गर्लफ्रेंडसोबत अडकणार विवाहबंधनात

मराठी अभिनेत्याने ‘अशी’ जाहीर केली लग्नाची तारीख, ‘या’ दिवशी गर्लफ्रेंडसोबत अडकणार विवाहबंधनात

Jan 20, 2026 | 06:44 PM
IND vs SA T20: टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा जाहीर! वर्ल्ड कपपूर्वी रंगणार ५ सामन्यांचा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

IND vs SA T20: टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा जाहीर! वर्ल्ड कपपूर्वी रंगणार ५ सामन्यांचा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Jan 20, 2026 | 06:37 PM
Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Jan 20, 2026 | 06:33 PM
अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President

अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President

Jan 20, 2026 | 06:33 PM
पुरंदरमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीचे मनोमिलन; जिल्हा परिषद अन् पंचायत निवडणुकीत दिवसेंदिवस रंगत

पुरंदरमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीचे मनोमिलन; जिल्हा परिषद अन् पंचायत निवडणुकीत दिवसेंदिवस रंगत

Jan 20, 2026 | 06:19 PM
‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”

‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”

Jan 20, 2026 | 06:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM