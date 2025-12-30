हार्दिक पंड्याच्या कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमनासाठी मागणी; अष्टपैलू खेळाडू सहमत असेल तर बीसीसीआय होकार देईल का?

हार्दिक पंड्या एकेकाळी भारताच्या कसोटी संघाचा महत्त्वाचा भाग होता. त्याच्या उपस्थितीमुळे संघाचे संतुलन राखले गेले. तथापि, दुखापतींमुळे पंड्याला या फॉरमॅटमधून बाहेर पडावे लागले आणि तो हळूहळू त्यातून माघार घेत गेला. पंड्याने स्वतः कसोटी न खेळण्याचा निर्णय घेतला. आता, त्याच्या कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमनाची मागणी होत आहे. भारताची अलिकडची कसोटी कामगिरी खूपच निराशाजनक आहे. पंड्याच्या जाण्यापासून, संघ वेगवान गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू नसतो.
बीसीसीआयने नितीश कुमार रेड्डी यांना संधी दिल्या आहेत, परंतु तो तितका प्रभावी ठरला नाही. नितीशला षटके खेळण्याची इच्छा असते, परंतु संघ व्यवस्थापन त्याला गोलंदाजी करण्यास अनुकूल वाटत नाही. तो खूप कमी गोलंदाजी करतो. पंड्याने भारतासाठी शेवटचा कसोटी सामना २०१८ मध्ये खेळला होता. त्यानंतर पाठीच्या दुखापतीमुळे त्याला बाहेर जावे लागले. पंड्याने भारतासाठी ११ कसोटी सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये ५३२ धावा केल्या आहेत. त्याने एक शतक आणि चार अर्धशतके देखील केली आहेत. माजी भारतीय फलंदाज रॉबिन उथप्पा यांना वाटते की पंड्याने कसोटी क्रिकेट खेळावे. त्यांनी विचारले, “जर पंड्याला कसोटी क्रिकेट खेळायचे असेल तर बीसीसीआय त्याला खेळण्यापासून रोखेल का?”
त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना उथप्पा म्हणाला, “हार्दिक पंड्या कसोटीत ७ व्या क्रमांकावर परतला तर खूप छान होईल. तो ज्या पद्धतीने खेळत आहे, त्यावरून काहीही होऊ शकते, हे क्रिकेट आहे. कधीही नाही असे म्हणू नका. जर पंड्या कसोटी खेळण्याचा निर्णय घेत असेल तर बीसीसीआय त्याला नकार देईल का? जर त्याला खेळायचे असेल आणि कसोटी अजिंक्यपद जिंकायचे असेल तर मला वाटत नाही की ते त्याला नकार देतील. मला वाटते की ते पंड्याला त्याची फिटनेस सिद्ध करण्यास सांगतील.”
उथप्पा म्हणाले की “नितीश कुमार जास्त गोलंदाजी करत नाही. तो १२ षटके गोलंदाजी करतो. जर पंड्या प्रत्येक डावात १२-१५ षटके गोलंदाजी करतो, तर मला वाटते की तो त्याच्या सध्याच्या फिटनेस पातळीमुळे ते करू शकेल,” तो म्हणाला.
उथप्पाने सांगितले की कोणता क्रिकेटपटू शक्य तितक्या जास्त आयसीसी ट्रॉफी जिंकू इच्छित नाही. तो म्हणाला की पांड्याने चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि टी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. त्याला कसोटी चॅम्पियनशिप देखील जिंकायला आवडेल. पुढे तो म्हणाला, “त्याने यावेळी अनेक आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. त्याने आशिया कप, टी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. त्याला आयसीसी टेस्ट चॅम्पियनशिप जिंकायला आवडेल. यानंतर, संपूर्ण ग्रँड स्लॅम. कोणता क्रिकेटपटू हे नको असेल?”