Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Devdutt Padikkal Knocks On The Door Of The Indian Team He Became The First Batsman To Achieve This Feat In The Hazare Trophy

देवदत्त पडिकलने ठोकला भारतीय संघाचा दरवाजा! या खेळाडूसारखा दुसरा कोणीच नाही, हजारे ट्रॉफीमध्ये हा पराक्रम करणारा ठरला पहिला फलंदाज

देवदत्त पडिक्कलने सोमवारी विक्रमी नोंदी केल्या. विजय हजारे ट्रॉफीच्या अनेक हंगामात ७०० पेक्षा जास्त धावा करणारा पडिक्कल पहिला फलंदाज ठरला. या खेळीमुळे कर्नाटकने मुंबईला हरवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

Updated On: Jan 13, 2026 | 11:06 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

देवदत्त पडिक्कल सध्या विजय हजारे ट्राॅफीमध्ये कमालीची कामगिरी करताना पाहायला मिळत आहे. टीम इंडियासाठी त्याने पदार्पण केले आहे पण तो सातत्याने संघात खेळला नाही. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याने धूमाकुळ घातला आहे. त्याच्या या कामगिरीने चाहत्यांचे तर लक्ष वेधले आहेच त्याचबरोबर निवडकर्त्याचे देखील लक्ष वेधले आहे. देवदत्त पडिक्कलने सोमवारी विक्रमी नोंदी केल्या. विजय हजारे ट्रॉफीच्या अनेक हंगामात ७०० पेक्षा जास्त धावा करणारा पडिक्कल पहिला फलंदाज ठरला. 

डावखुरा फलंदाज असलेल्या या खेळीमुळे कर्नाटकने मुंबईला हरवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. आतापर्यंत, विजय हजारे ट्रॉफीच्या एकाच हंगामात मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, नारायण जगदीसन आणि करुण नायर या फक्त पाच फलंदाजांना ७०० धावांचा टप्पा ओलांडता आला होता. पडिक्कल आता दोन हंगामात ७०० धावांचा टप्पा ओलांडणारा एकमेव फलंदाज बनला आहे.

शेवटी आणखी एकदा बांग्लादेशने घालवली स्वत:चीच लाज…BCB चे खोटे केलं उघड! विश्वचषकाचे ठिकाण बदलण्यावर ICC चा नकार

खरं तर, देवदत्त पडिक्कलला क्वार्टरफायनल सामन्यात ७०० धावांचा टप्पा ओलांडण्यासाठी ६० धावांची आवश्यकता होती. पडिक्कलने कर्नाटकच्या डावाच्या २४ व्या षटकात हा टप्पा ओलांडून इतिहास रचला. पडिक्कलच्या डावाच्या जोरावर कर्नाटकने व्हीजेडी पद्धतीचा वापर करून मुंबईचा ५५ धावांनी पराभव केला.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मुंबईने बेंगळुरूच्या सीईओ १ मैदानावर प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकांत ८ बाद २५४ धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल कर्नाटकने ३३ षटकांत १८७/१ धावा केल्या. त्यानंतर पावसामुळे सामना रद्द करण्यात आला. व्हीजेडी सिस्टीमनुसार, कर्नाटकला ३३ षटकांत १३३ धावा करायच्या होत्या, परंतु त्यांना ५५ धावा कमी पडल्या आणि त्यांनी १८७ धावा केल्या. हे विजयी अंतर ठरले.

कर्नाटक आणि सौराष्ट्र पुढे

पडिक्कलने ९५ चेंडूत ११ चौकारांसह नाबाद ८१ धावा केल्या. करुण नायरने ८० चेंडूत ७४ धावांचे योगदान देऊन कर्नाटकला उपांत्य फेरीत पोहोचण्यास मदत केली. दिवसाच्या दुसऱ्या क्वार्टरफायनलमध्ये, सौराष्ट्रने व्हीजेडी पद्धतीने उत्तर प्रदेशचा १७ धावांनी पराभव करून उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केले. उत्तर प्रदेशने प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित ५० षटकांत ८ गडी गमावून ३१० धावा केल्या. प्रत्युत्तरात सौराष्ट्रने ४०.१ षटकांत ३ गडी गमावून २३८ धावा केल्या. व्हीजेडी पद्धतीनुसार, सौराष्ट्राला ४०.१ षटकांत २२२ धावा करायच्या होत्या. उर्वरित धावा विजयाच्या फरकाने झाल्या.

Web Title: Devdutt padikkal knocks on the door of the indian team he became the first batsman to achieve this feat in the hazare trophy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 10:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
1

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी
2

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम! आंद्रे रसेलला धोबी पछाड देत नोंदवला ‘हा’ विक्रम 
3

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम! आंद्रे रसेलला धोबी पछाड देत नोंदवला ‘हा’ विक्रम 

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले
4

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM