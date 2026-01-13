देवदत्त पडिकलने ठोकला भारतीय संघाचा दरवाजा! या खेळाडूसारखा दुसरा कोणीच नाही, हजारे ट्रॉफीमध्ये हा पराक्रम करणारा ठरला पहिला फलंदाज

देवदत्त पडिक्कल सध्या विजय हजारे ट्राॅफीमध्ये कमालीची कामगिरी करताना पाहायला मिळत आहे. टीम इंडियासाठी त्याने पदार्पण केले आहे पण तो सातत्याने संघात खेळला नाही. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याने धूमाकुळ घातला आहे. त्याच्या या कामगिरीने चाहत्यांचे तर लक्ष वेधले आहेच त्याचबरोबर निवडकर्त्याचे देखील लक्ष वेधले आहे. देवदत्त पडिक्कलने सोमवारी विक्रमी नोंदी केल्या. विजय हजारे ट्रॉफीच्या अनेक हंगामात ७०० पेक्षा जास्त धावा करणारा पडिक्कल पहिला फलंदाज ठरला.
डावखुरा फलंदाज असलेल्या या खेळीमुळे कर्नाटकने मुंबईला हरवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. आतापर्यंत, विजय हजारे ट्रॉफीच्या एकाच हंगामात मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, नारायण जगदीसन आणि करुण नायर या फक्त पाच फलंदाजांना ७०० धावांचा टप्पा ओलांडता आला होता. पडिक्कल आता दोन हंगामात ७०० धावांचा टप्पा ओलांडणारा एकमेव फलंदाज बनला आहे.
खरं तर, देवदत्त पडिक्कलला क्वार्टरफायनल सामन्यात ७०० धावांचा टप्पा ओलांडण्यासाठी ६० धावांची आवश्यकता होती. पडिक्कलने कर्नाटकच्या डावाच्या २४ व्या षटकात हा टप्पा ओलांडून इतिहास रचला. पडिक्कलच्या डावाच्या जोरावर कर्नाटकने व्हीजेडी पद्धतीचा वापर करून मुंबईचा ५५ धावांनी पराभव केला.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मुंबईने बेंगळुरूच्या सीईओ १ मैदानावर प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकांत ८ बाद २५४ धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल कर्नाटकने ३३ षटकांत १८७/१ धावा केल्या. त्यानंतर पावसामुळे सामना रद्द करण्यात आला. व्हीजेडी सिस्टीमनुसार, कर्नाटकला ३३ षटकांत १३३ धावा करायच्या होत्या, परंतु त्यांना ५५ धावा कमी पडल्या आणि त्यांनी १८७ धावा केल्या. हे विजयी अंतर ठरले.
🚨Devdutt Padikkal has the highest batting average in List A cricket in the world 🔥 pic.twitter.com/sKacLzIZla — RCB (@RCBtweetzz) January 12, 2026
पडिक्कलने ९५ चेंडूत ११ चौकारांसह नाबाद ८१ धावा केल्या. करुण नायरने ८० चेंडूत ७४ धावांचे योगदान देऊन कर्नाटकला उपांत्य फेरीत पोहोचण्यास मदत केली. दिवसाच्या दुसऱ्या क्वार्टरफायनलमध्ये, सौराष्ट्रने व्हीजेडी पद्धतीने उत्तर प्रदेशचा १७ धावांनी पराभव करून उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केले. उत्तर प्रदेशने प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित ५० षटकांत ८ गडी गमावून ३१० धावा केल्या. प्रत्युत्तरात सौराष्ट्रने ४०.१ षटकांत ३ गडी गमावून २३८ धावा केल्या. व्हीजेडी पद्धतीनुसार, सौराष्ट्राला ४०.१ षटकांत २२२ धावा करायच्या होत्या. उर्वरित धावा विजयाच्या फरकाने झाल्या.