Duleep Trophy 2026: विजेतेपद राखण्याचे आव्हान! रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात ‘सेंट्रल झोन’ पुन्हा मैदानात उतरणार

गेल्या हंगामात सेंट्रल झोनला विजेतेपद मिळवून देणाऱ्या मध्यप्रदेशच्या रजत पाटीदारला पुन्हा एकदा नेतृत्वाची कमान मिळाली आहे, तर रिंकू सिंगकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गेल्या हंगामात साउथ झोनचा पराभव करत तब्बल १० वर्षांनंतर विजेतेपद पटकावणाऱ्या सेंट्रल झोन संघाची यंदा देखील ही स्पर्धा जिंकण्याचे तसेच आपले विजेतेपद राखण्याचे आवाहन असणार आहे.
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Rajat Patidar has been named Central Zone captain, while Rinku Singh will be his deputy for the upcoming edition of the Duleep Trophy.#DuleepTrophy pic.twitter.com/MSa1feN1fw — Circle of Cricket (@circleofcricket) August 1, 2026
सेंट्रल झोन संघात भारतीय संघातील दोन इंटरनॅशनल खेळाडूंची देखील निवड झाली आहे. ज्यामध्ये हर्ष दुबे आणि वेगवान गोलंदाज यश ठाकूरचा समावेश झाला आहे. सारांश जैन श्रीलंकविरुद्धच्या संघात निवड झाली आहे. त्याची साठी हर्ष दुबे देखील देणार आहे. गतविजेता संघ असल्याने सेंट्रल झोनला थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळाला असून, त्यांचा पहिला सामना ३० ऑगस्टपासून खेळवला जाईल.
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2025-2026 मध्ये रणजी ट्रॉफीमध्ये अमन मोखाडेला त्याच्या कामगिरीचे फळ मिळाले आहे. त्याला भारत अ संघात स्थान मिळेल आहे. विदर्भाच्या या खेळाडूने 11 इनिंगमध्ये 760 रन्स केल्या आहेत. मोखाडेसोबत निवड समितीने छत्तीसगडच्या आयुष पांडेचा देखील या संघात समावेश केला आहे. ज्याने नुकतेच श्रीलंकेविरुद्ध भारत अ संघात पदार्पण केले आहे.
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