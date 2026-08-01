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Duleep Trophy 2026: विजेतेपद राखण्याचे आव्हान! रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात ‘सेंट्रल झोन’ पुन्हा मैदानात उतरणार

Updated On: Aug 01, 2026 | 08:56 PM IST
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सारांश

सेंट्रल झोन संघात भारतीय संघातील दोन इंटरनॅशनल खेळाडूंची देखील निवड झाली आहे. ज्यामध्ये हर्ष दुबे आणि वेगवान गोलंदाज यश ठाकूरचा समावेश झाला आहे. सारांश जैन श्रीलंकविरुद्धच्या संघात निवड झाली आहे.

Duleep Trophy 2026: विजेतेपद राखण्याचे आव्हान! रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात ‘सेंट्रल झोन’ पुन्हा मैदानात उतरणार

सेंट्रल झोन संघाची घोषण (फोटो- ians)

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विस्तार
  •  सेंट्रल झोनच्या संघाचे नेतृत्व रजत पाटीदार करणार नेतृत्व 
  • रिंकू सिंगकडे देण्यात आली उपकर्णधारपदाची जबाबदारी 
  • सेंट्रल झोन संघाने मागील वर्षी जिंकले होती दलीप ट्रॉफी
स्पोर्ट्स न्यूज डेस्क: भारताच्या देशांतर्गत क्रिकेट हंगामाची दणक्यात सुरुवात करणाऱ्या प्रतिष्ठित ‘दलीप ट्रॉफी’ स्पर्धेसाठी सेंट्रल झोनच्या १५ सदस्यीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. २३ ऑगस्टपासून बंगळुरू येथील BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस येथे या स्पर्धेला सुरुवात होत आहे. पुन्हा एकदा सेंट्रल झोनच्या संघाचे नेतृत्व रजत पाटीदार करणार आहे.

गेल्या हंगामात सेंट्रल झोनला विजेतेपद मिळवून देणाऱ्या मध्यप्रदेशच्या रजत पाटीदारला पुन्हा एकदा नेतृत्वाची कमान मिळाली आहे, तर रिंकू सिंगकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गेल्या हंगामात साउथ झोनचा पराभव करत तब्बल १० वर्षांनंतर विजेतेपद पटकावणाऱ्या सेंट्रल झोन संघाची यंदा देखील ही स्पर्धा जिंकण्याचे तसेच आपले विजेतेपद राखण्याचे आवाहन असणार आहे.

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सेंट्रल झोन संघात भारतीय संघातील दोन इंटरनॅशनल खेळाडूंची देखील निवड झाली आहे. ज्यामध्ये हर्ष दुबे आणि वेगवान गोलंदाज यश ठाकूरचा समावेश झाला आहे. सारांश जैन श्रीलंकविरुद्धच्या संघात निवड झाली आहे. त्याची साठी हर्ष दुबे देखील देणार आहे. गतविजेता संघ असल्याने सेंट्रल झोनला थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळाला असून, त्यांचा पहिला सामना ३० ऑगस्टपासून खेळवला जाईल.

Duleep Trophy: ‘Vaibhav Sooryavanshi चा उपकर्णधार का केले?’ हर्षा भोगलेचा निवड समितीला खणखणीत प्रश्न

2025-2026 मध्ये रणजी ट्रॉफीमध्ये अमन मोखाडेला त्याच्या कामगिरीचे फळ मिळाले आहे. त्याला भारत अ संघात स्थान मिळेल आहे. विदर्भाच्या या खेळाडूने 11 इनिंगमध्ये 760 रन्स केल्या आहेत. मोखाडेसोबत निवड समितीने छत्तीसगडच्या आयुष पांडेचा देखील या संघात समावेश केला आहे. ज्याने नुकतेच श्रीलंकेविरुद्ध भारत अ संघात पदार्पण केले आहे.

बातमी अपडेट होत आहे…

Web Title: Duleep trophy central zone squad announced rajat patidar captaina and rinku singh vice captain

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Published On: Aug 01, 2026 | 08:28 PM

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