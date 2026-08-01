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अहो गौतमराव जरा ‘गंभीर’ होणार का? Team India तर स्थान मिळवण्यासाठी Kuldeep Yadav चा संघर्ष, आता तरी…

Updated On: Aug 01, 2026 | 07:42 PM IST
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सारांश

कुलदीप यादवच्या फिरकीपुढे डरहम संघ पूर्णपणे अडखळला. कुलदीप यादवने दुसरा महत्वाचा फलंदाज असलेल्या कॉलिन एकरमनला 26 रन्सवर आउट केले. त्यामुळे डरहमच्या संघाला खिंडार पडले.

अहो गौतमराव जरा ‘गंभीर’ होणार का? Team India तर स्थान मिळवण्यासाठी Kuldeep Yadav चा संघर्ष, आता तरी…

कुलदीप यादवला भारतीय संघात स्थान मिळणार? (फोटो- ians)

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विस्तार
  • भारतीय संघात खेळण्यासाठी कुलदीपला करावा लागतोय संघर्ष 
  • कुलदीप यादव सध्या आयपीएलमध्ये लखनौचा खेळाडू 
  • इंग्लंडच्या अंतर्गत क्रिकेट स्पर्धेत केले शानदार प्रदर्शन 
Indian Cricket Team: भारतीय संघाचे यावर्षीचे वेळापत्रक अत्यंत व्यस्त अशा स्वरूपाचे आहे. दरम्यान सध्या भारताचा सर्वात प्रमुख फिरकीपटू म्हणून ओळख असलेल्या कुलदीप यादव इंग्लंडमध्ये खेळत आहे. सध्या तो इंग्लंडच्या देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेत खेळत आहे. त्याने यॉर्कशायर संघाकडून अत्यंत शानदार पदर्शन केले आहे. क्लिफ्टन पार्क मैदानावर डरहम काउंटी क्रिकेट क्लबविरुद्ध खेळताना कुलदीपने आपल्या १० षटकांच्या स्पेलमध्ये विरोधी फलंदाजांची पुरती वाट लावली आहे. आता तरी त्याला नियमितपणे भारतीय संघात स्थान मिळणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

यॉर्कशायर विरुद्ध डरहम या दोन संघांमध्ये सामना पार पडला. या सामन्यात कुलदीप यादवने शानदार गोलंदाजी केली. त्याने 10 ओव्हर्समध्ये केवळ 23 रन्स दिल्या आणि महत्वाच्या 2 विकेट्स पटकावल्या. डरहमचा संघ 165 रन्सवर ऑल आउट झाला. या सामन्यातील सर्वात रंजक आणि महत्त्वाचा क्षण म्हणजे इंग्लंडचा दिग्गज अष्टपैलू बेन स्टोक्स याला कुलदीपने चकवले. स्टोक्स 12 रन्सवर खेळत असताना कुलदीप यादवविरुद्ध खेळताना चाचपडत होता.मोठा फटका मारण्याच्या नादात स्टोक्सने स्वीप शॉट मारण्याचा नादात चुकला. बॉल बॅटच्या कडेला लागून मागच्या बाजूला असलेल्या जॉर्ज हिलच्या हातात कॅच गेला.

कुलदीप यादवचा मोठा निर्णय! टीम इंडियात संधी नाही, आता ‘या’ संघाकडून खेळणार

कुलदीप यादवच्या फिरकीपुढे डरहम संघ पूर्णपणे अडखळला. कुलदीप यादवने दुसरा महत्वाचा फलंदाज असलेल्या कॉलिन एकरमनला 26 रन्सवर आउट केले. त्यामुळे डरहमच्या संघाला खिंडार पडले. यामुळे डरहमचा संपूर्ण संघ ४८.१ षटकांत अवघ्या १६५ धावांवर गारद झाला. इंटरनॅशनल सिरिज खेळण्यापूर्वी इंग्लंडमधील कौंटी आणि लिस्ट-ए वनडे सामन्यांमध्ये चमकदार कामगिरी करणे कुलदीप यादवच्या आत्मविश्वासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

१६६ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना यॉर्कशायरच्या फलंदाजांनी संयमी खेळ केला आणि अवघ्या ३ फलंदाजांच्या मोबदल्यात टार्गेट गाठून मालिकेत महत्त्वाचे पॉईंट्स पटकावले. गेल्या काही कालावधीपासून भारतीय क्रिकेट संघात संधी मिळवण्यासाठी झगडणाऱ्या कुलदीप यादवने इंग्लंडमध्ये कौंटी क्रिकेट खेळण्याचा मार्ग निवडला. यॉर्कशायर संघाकडून कुलदीप यादवने 5 सामने खेळण्याचा करार केला.  भारतीय संघातून बाहेर राहिल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले स्थान पुन्हा पक्के करण्यासाठी कुलदीपने यॉर्कशायरकडून ‘रॉयल लंडन वन-डे कप’ खेळण्याचा निर्णय घेतला.

दिल्ली-लखनौमध्ये मोठी डील? IPL 2027 Rishabh Pant ला 12 कोटींचे नुकसान? कुलदीप कुठून खेळणार?

कुलदीप यादवने आयपीएलमध्ये दिल्ली कैपिटल्सचे प्रतिनिधित्व केले असून, नुकत्याच पार पडलेल्या ट्रेडनुसार तो आता लखनऊ सुपर जायंट्स संघाचा भाग बनला आहे. त्यामुळे आता कुलदीप यादवचे भारताच्या मुख्य संघात प्रवेश होणार का? त्याला संधी मिळणार का हे पहावे लागणार आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि व्यवस्थापन कुलदीप यादवचा विचार करणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Team india and gautam gambhir gave chane to perform for international matches yorkshire england internal cricket news

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Published On: Aug 01, 2026 | 07:42 PM

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