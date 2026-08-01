शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Bangladesh Heat Crisis A Heavy Price For The Heat Garment Workers In Bangladesh Swelter In The Heat Fainting Spells And Impact On Production

Bangladesh Heat Crisis : उष्णतेची मोठी किंमत! बांग्लादेशातील गारमेंट कामगार उकाड्यात होरपळले; बेशुद्धी, उत्पादनावरही परिणाम

Updated On: Aug 01, 2026 | 08:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

Bangladesh Heat Crisis : बांग्लादेशातील तीव्र उष्णता आणि वीजटंचाईमुळे गारमेंट कारखान्यांतील हजारो कामगार उकाड्यात काम करण्यास मजबूर झाले आहेत. पंखे आणि कूलिंग यंत्रणा बंद असल्याने अनेक कामगार आजारी पडत असून, उत्पादनावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अर्थव्यवस्थेचा कणा
  • तीव्र उष्णतेचे मोठे संकट
Bangladesh Heat Crisis

तीव्र उष्णतेचे मोठे संकट

जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा वस्त्रनिर्यातदार देश असलेल्या बांग्लादेशातील गारमेंट उद्योगावर यंदा तीव्र उष्णतेचे मोठे संकट ओढवले आहे. वाढते तापमान, प्रचंड आर्द्रता आणि वीजटंचाईमुळे कारखान्यांमधील हजारो कामगारांना असह्य उकाड्यात काम करावे लागत असून, त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर आणि उत्पादनक्षमतेवर होत आहे.

ढाका, गाझीपूर, नारायणगंज आणि आसपासच्या औद्योगिक पट्ट्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून तापमान ३७ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. त्यातच आर्द्रतेचे प्रमाण जास्त असल्याने प्रत्यक्ष जाणवणारे तापमान आणखी वाढत आहे. उष्णतेमुळे अनेक कारखान्यांतील कामगारांना चक्कर येणे, अतिघाम येणे, स्नायूंमध्ये गोळे येणे, मळमळ आणि बेशुद्ध पडण्याच्या घटना वाढल्या आहेत.

Pakistan-China : “पाकिस्तानी आणि चिनी सैन्य हे खरे मित्र”; PLA स्थापना दिनी जनरल असीम मुनीर यांची बीजिंगवर स्तुतिसुमने.

या परिस्थितीला वीजटंचाईने अधिक गंभीर बनवले आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाच्या किमतींवर परिणाम झाला असून, बांग्लादेशात अनेक भागांत नियोजित वीज कपात केली जात आहे. त्यामुळे अनेक गारमेंट कारखान्यांना पंखे, कूलिंग सिस्टम आणि वायुवीजन व्यवस्था बंद ठेवावी लागत आहे. लहान आणि मध्यम उद्योगांसाठी जनरेटर चालवणेही आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याचे उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.

कामगार हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी इशारा दिला आहे की, उष्णतेपासून संरक्षणासाठी पुरेशा उपाययोजना नसल्याने लाखो कामगार गंभीर आरोग्य धोक्याला सामोरे जात आहेत. नियमित विश्रांती, थंड पिण्याचे पाणी, प्रभावी वायुवीजन आणि कामाच्या वेळेत बदल अशा उपाययोजना तातडीने लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे .

अर्थव्यवस्थेचा कणा

बांग्लादेशच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या गारमेंट उद्योगातून दरवर्षी अब्जावधी डॉलरची निर्यात होते. जगातील अनेक नामांकित फॅशन ब्रँड्सचे कपडे याच कारखान्यांत तयार होतात. मात्र वाढत्या उष्णतेमुळे उत्पादनाचा वेग कमी होण्याची आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

US Vs ICC : ICC ला ट्रम्प यांचा थेट इशारा; ‘नेतान्याहूंना लक्ष्य केल्यास अमेरिका गप्प बसणार नाही.

हवामान बदलामुळे दक्षिण आशियात उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे कामगारांच्या आरोग्याचे संरक्षण आणि औद्योगिक उत्पादन यांचा समतोल राखण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी संयुक्तपणे उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. अन्यथा वाढती उष्णता ही केवळ हवामानाची नव्हे, तर कामगारांच्या जीवनमानाची आणि जागतिक वस्त्र उद्योगाचीही मोठी समस्या ठरू शकते.

Web Title: Bangladesh heat crisis a heavy price for the heat garment workers in bangladesh swelter in the heat fainting spells and impact on production

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 08:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राज्यातील पावसाबाबत महत्त्वाची अपडेट; ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये पाऊस होणार कमी, IMD चा अंदाज
1

राज्यातील पावसाबाबत महत्त्वाची अपडेट; ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये पाऊस होणार कमी, IMD चा अंदाज

Sheikh Hasina: मी पुन्हा येईन! मृत्युदंडाची आणि अटकेची धमकी तरीही मायदेशी परतणार शेख हसीना; राजकीय वर्तुळात खळबळ
2

Sheikh Hasina: मी पुन्हा येईन! मृत्युदंडाची आणि अटकेची धमकी तरीही मायदेशी परतणार शेख हसीना; राजकीय वर्तुळात खळबळ

देशातील काही राज्यात मुसळधार तर काही राज्यात तुरळक पाऊस; उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड, सिद्धार्थनगरमध्ये हवामान विभागाचा अलर्ट
3

देशातील काही राज्यात मुसळधार तर काही राज्यात तुरळक पाऊस; उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड, सिद्धार्थनगरमध्ये हवामान विभागाचा अलर्ट

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…
4

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bangladesh Heat Crisis : उष्णतेची मोठी किंमत! बांग्लादेशातील गारमेंट कामगार उकाड्यात होरपळले; बेशुद्धी, उत्पादनावरही परिणाम

Bangladesh Heat Crisis : उष्णतेची मोठी किंमत! बांग्लादेशातील गारमेंट कामगार उकाड्यात होरपळले; बेशुद्धी, उत्पादनावरही परिणाम

Aug 01, 2026 | 08:30 PM
Duleep Trophy 2026: विजेतेपद राखण्याचे आव्हान! रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात ‘सेंट्रल झोन’ पुन्हा मैदानात उतरणार

Duleep Trophy 2026: विजेतेपद राखण्याचे आव्हान! रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात ‘सेंट्रल झोन’ पुन्हा मैदानात उतरणार

Aug 01, 2026 | 08:28 PM
वर्धापन दिनानिमित्त सातारा पालिकेचा हरित शहराचा संदेश, साताऱ्यातून भव्य रॅली शहरातील महापुरुषांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन

वर्धापन दिनानिमित्त सातारा पालिकेचा हरित शहराचा संदेश, साताऱ्यातून भव्य रॅली शहरातील महापुरुषांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन

Aug 01, 2026 | 08:22 PM
Shravan 2026 : श्रावणात महादेवांना अर्पण करा ही ५ पवित्र फुले; सुख-समृद्धीसोबत सकारात्मक ऊर्जाही मिळेल

Shravan 2026 : श्रावणात महादेवांना अर्पण करा ही ५ पवित्र फुले; सुख-समृद्धीसोबत सकारात्मक ऊर्जाही मिळेल

Aug 01, 2026 | 08:15 PM
Pakistan-China : “पाकिस्तानी आणि चिनी सैन्य हे खरे मित्र”; PLA स्थापना दिनी जनरल असीम मुनीर यांची बीजिंगवर स्तुतिसुमने.

Pakistan-China : “पाकिस्तानी आणि चिनी सैन्य हे खरे मित्र”; PLA स्थापना दिनी जनरल असीम मुनीर यांची बीजिंगवर स्तुतिसुमने.

Aug 01, 2026 | 08:11 PM
Pune Rain Update: घाटमाथ्यावर धोक्याची घंटा! पुण्यात हलक्या सरी, ‘या’ भागात कोसळणार मुसळधार पाऊस

Pune Rain Update: घाटमाथ्यावर धोक्याची घंटा! पुण्यात हलक्या सरी, ‘या’ भागात कोसळणार मुसळधार पाऊस

Aug 01, 2026 | 07:59 PM
अहो गौतमराव जरा ‘गंभीर’ होणार का? Team India तर स्थान मिळवण्यासाठी Kuldeep Yadav चा संघर्ष, आता तरी…

अहो गौतमराव जरा ‘गंभीर’ होणार का? Team India तर स्थान मिळवण्यासाठी Kuldeep Yadav चा संघर्ष, आता तरी…

Aug 01, 2026 | 07:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा