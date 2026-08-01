Pakistan-China : “पाकिस्तानी आणि चिनी सैन्य हे खरे मित्र”; PLA स्थापना दिनी जनरल असीम मुनीर यांची बीजिंगवर स्तुतिसुमने.

समारंभाला पाकिस्तानातील चीनचे राजदूत जियांग झायडोंग, चिनी दूतावासाचे वरिष्ठ अधिकारी, पाकिस्तान लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच दोन्ही देशांच्या संरक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या स्थापनेचा गौरव करण्यात आला आणि चीन-पाकिस्तान संबंध अधिक दृढ करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
जनरल मुनीर यांनी आपल्या भाषणात चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील मैत्रीला “सर्व हवामानात टिकणारी धोरणात्मक भागीदारी” असे संबोधले. त्यांनी दहशतवादविरोधी कारवाया, लष्करी प्रशिक्षण, तांत्रिक सहकार्य आणि संयुक्त सराव यांसारख्या क्षेत्रांत दोन्ही देशांतील सहकार्य सातत्याने वाढत असल्याचे नमूद केले. प्रादेशिक स्थैर्य आणि सुरक्षेसाठी चीनचे सहकार्य पाकिस्तानसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चीनचे राजदूत जियांग झायडोंग यांनीही पाकिस्तानच्या लष्कराचे आभार मानत दोन्ही देशांतील संबंध परस्पर विश्वास, समान हितसंबंध आणि दीर्घकालीन सहकार्यावर आधारित असल्याचे म्हटले. भविष्यात संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य आणखी वाढवण्याची चीनची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
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गेल्या काही वर्षांत चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील संरक्षण संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. चीनकडून पाकिस्तानला जे-१०सी लढाऊ विमाने, एचक्यू-९ हवाई संरक्षण प्रणाली, नौदलासाठी आधुनिक युद्धनौका तसेच विविध संरक्षण तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. याशिवाय चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) हा दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक संबंधांचा महत्त्वाचा आधार मानला जातो.
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दरम्यान, भारतासह अनेक देश चीन-पाकिस्तान संरक्षण सहकार्याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. दक्षिण आशियातील बदलते सामरिक समीकरण, सीमावाद आणि इंडो-पॅसिफिकमधील वाढती स्पर्धा यामुळे चीन-पाकिस्तान भागीदारीचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर जनरल असीम मुनीर यांनी PLA स्थापना दिनी केलेले विधान हे केवळ औपचारिक शुभेच्छांपुरते मर्यादित नसून, दोन्ही देशांतील वाढत्या सामरिक आणि संरक्षणात्मक संबंधांचा स्पष्ट संदेश मानला जात आहे.