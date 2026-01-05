16 वर्षांनंतर अंतिम फेरीत MI चा फायनलमध्ये दारुण पराभव, धोनीनंतर, या खेळाडूने अंबानींच्या संघाकडून मुकुट हिसकावला

२०२६ च्या आयएलटी२० लीगच्या अंतिम सामन्यात एमआय एमिरेट्सचा पराभव झाला . अंतिम सामन्यात त्यांचा सामना डेझर्ट वायपर्सशी झाला. सलग दुसऱ्या वर्षी ट्रॉफी जिंकण्यासाठी एमआयला प्रबळ दावेदार मानले जात होते. तरीही, किरॉन पोलंडच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीला अंतिम सामन्यात दारुण पराभव पत्करावा लागला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की १६ वर्षांनंतर, मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझी अंतिम सामन्यात पराभूत झाली. त्यांची दीर्घकाळची राजवट संपुष्टात आली आहे.
दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर डेझर्ट वायपर्स आणि एमआय एमिरेट्स यांच्यात आयएलटी२० २०२६ चा अंतिम सामना खेळवण्यात आला. वायपर्सने प्रथम फलंदाजी केली आणि कर्णधार सॅम करनने ५१ चेंडूत ७४ धावा केल्या. मॅक्स होल्डनने ४१ धावा केल्या, तर डॅन लॉरेन्सने सामना संपवला. डेझर्ट वायपर्सने २० षटकांत ४ गडी गमावून १८२ धावा केल्या. एमआय एमिरेट्सने स्पर्धेत दमदार कामगिरी केली आणि लक्ष्याचा सहज पाठलाग करण्यास सज्ज असल्याचे दिसून आले.
एमआयची सुरुवात चांगली झाली नाही, आंद्रे फ्लेचर लवकर बाद झाले. शकिब अल हसनने ३६, मोहम्मद वसीमने २६ आणि कर्णधार किरॉन पोलार्डने २८ धावा केल्या. त्यांच्याशिवाय इतर कोणत्याही फलंदाजाने प्रभाव पाडला नाही आणि एमआय एमिरेट्स १८.३ षटकांत सर्वबाद झाले. डेव्हिड पेन आणि नसीम शाहने प्रत्येकी तीन विकेट घेतल्या. डेझर्ट वायपर्सने ४६ धावांनी मोठ्या फरकाने सामना जिंकला आणि ट्रॉफी जिंकली.
एमआय फ्रँचायझीमध्ये जगभरातील संघ आहेत आणि ते विविध लीगमध्ये भाग घेतात. २०१० मध्ये, एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखाली, चेन्नई सुपर किंग्जने आयपीएलच्या अंतिम सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा पराभव केला. तेव्हापासून, जेव्हा जेव्हा एमआय कोणत्याही स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे, तेव्हा त्यांच्या संघाने विजय मिळवला आहे. एमआयचे राज्य १६ वर्षे चालू राहिले आणि त्यांच्याकडून हा मुकुट हिसकावून घेणे कठीण वाटत होते. त्यांनी सीएलटी२०, आयपीएल, डब्ल्यूपीएल, एमएलसी आणि एसए२० जेतेपदे जिंकली. आता, धोनीनंतर, सॅम करन एमआय फ्रँचायझीला अंतिम विजयापर्यंत नेणारा कर्णधार बनला आहे.