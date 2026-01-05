Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Joe Root Scores 41st Century Equals Ricky Ponting Record How Far From Sachin Tendulkar Record

Joe Root ने झळकावले 41 वे शतक, रिकी पॉन्टिंगच्या विक्रमाची केली बरोबरी! सचिन तेंडुलकरच्या रेकाॅर्डपासून किती दूर?

जो रूट ऑस्ट्रेलियामध्ये अ‍ॅशेस मालिकेत एकापेक्षा जास्त शतके झळकावणारा चौथा इंग्लिश फलंदाज बनला आहे. त्याने ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पॉन्टिंगचीही बरोबरी केली आहे. रूट आता या यादीत संयुक्त तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला.

Updated On: Jan 05, 2026 | 09:31 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

इंग्लंडचा स्टार फलंदाज जो रूटने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सिडनी येथे सुरू असलेल्या पाचव्या आणि शेवटच्या कसोटी सामन्यात शतक झळकावून दिग्गजांच्या बरोबरी केली आहे. या मालिकेतील हे त्याचे दुसरे कसोटी शतक आहे आणि त्याच्या कारकिर्दीतील ४१ वे कसोटी शतक आहे. यासह, जो रूट ऑस्ट्रेलियामध्ये अ‍ॅशेस मालिकेत एकापेक्षा जास्त शतके झळकावणारा चौथा इंग्लिश फलंदाज बनला आहे. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक शतके झळकावणाऱ्या फलंदाजाच्या शर्यतीत त्याने ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पॉन्टिंगचीही बरोबरी केली आहे. 

रूट आता या यादीत संयुक्त तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. आता त्याच्यापुढे फक्त ‘क्रिकेटचा देव’ म्हणून ओळखले जाणारे जॅक कॅलिस आणि सचिन तेंडुलकर उरले आहेत. जो रूटने १४६ चेंडूत त्याचे ४१ वे कसोटी शतक पूर्ण केले. इंग्लंडच्या २ बाद ५१ धावा असताना तो फलंदाजीला आला. त्याने उपकर्णधार हॅरी ब्रूकसोबत १६९ धावांची भागीदारी केली. रूटने त्याच्या डावात आधीच ११ चौकार मारले आहेत.

UP Warriorz ने नवीन कर्णधाराची केली घोषणा, दीप्ती शर्मा नाही तर या दिग्गज खेळाडूकडे संघाची कमान

कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक शतके करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत जो रूट आता सचिन तेंडुलकर आणि जॅक कॅलिस यांच्यानंतर संयुक्तपणे तिसऱ्या स्थानावर आहे. पॉन्टिंग आणि रूट यांच्याकडे आता प्रत्येकी ४१ शतके आहेत. रूट आता जॅक कॅलिस आणि नंतर सचिन तेंडुलकर यांना मागे टाकण्याचा प्रयत्न करेल

कसोटी क्रिकेट इतिहासातील सर्वाधिक शतके

  • ५१ – सचिन तेंडुलकर
  • ४५ – जॅक कॅलिस
  • ४१ – रिकी पॉन्टिंग
  • ४१ – जो रूट
  • ३८ – कुमार संगकारा
१९९४/९५ नंतर घरच्या मैदानावर झालेल्या अ‍ॅशेस मालिकेत एकापेक्षा जास्त शतके करणारा जो रूट हा इंग्लंडचा चौथा फलंदाज ठरला. त्याच्या आधी मायकेल वॉन, अ‍ॅलिस्टर कुक आणि जोनाथन ट्रॉट यांनी ही कामगिरी केली आहे.

१९९४/९५ पासून इंग्लंडसाठी परदेशात अ‍ॅशेस मालिकेत अनेक शतके

  • ३ – मायकेल वॉन, २००२/०३
  • ३ – अ‍ॅलिस्टर कुक, २०१०/११
  • २ – जोनाथन ट्रॉट, २०१०/११
  • २ – जो रूट २०२५/२६ मध्ये
जो रूटने २०२१ पासून अशी लय मिळवली आहे की तो अतुलनीय आहे. २०२१ पासून त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये एकूण २४ तके केली आहेत, तर या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या खेळाडूंनी फक्त १० शतके केली आहेत.

२०२१ नंतर सर्वाधिक कसोटी शतके

  • २४ – जो रूट
  • १० – स्टीव्हन स्मिथ
  • १० – केन विल्यमसन
  • १० – हॅरी ब्रूक
  • १० – शुभमन गिल
सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. खराब हवामानामुळे पहिल्या दिवशी खेळ ४५ षटकांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला. हे वृत्त लिहिताना, दुसऱ्या दिवशी इंग्लंडने ५ गडी गमावून २८६ धावा केल्या होत्या.

Web Title: Joe root scores 41st century equals ricky ponting record how far from sachin tendulkar record

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 08:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बांग्लादेशमध्ये मैदानाच्या मध्यभागी रमीझ राजाचा झाला पोपट… रवी शास्त्रींच्या शैलीची नक्कल करणे पडले महागात! पहा Video
1

बांग्लादेशमध्ये मैदानाच्या मध्यभागी रमीझ राजाचा झाला पोपट… रवी शास्त्रींच्या शैलीची नक्कल करणे पडले महागात! पहा Video

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी
2

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

India vs New Zealand : गौतम गंभीरची चाहत्यांनी घेतली शाळा! ODI मालिका गमावल्यानंतर हेड कोचवर फुटलं भांड…
3

India vs New Zealand : गौतम गंभीरची चाहत्यांनी घेतली शाळा! ODI मालिका गमावल्यानंतर हेड कोचवर फुटलं भांड…

GG vs RCB : वडोदराच्या मैदानावर रंगणार WPL 2026 चा 12 वा सामना! आरसीबी विजयाची साखळी कायम ठेवेल का?
4

GG vs RCB : वडोदराच्या मैदानावर रंगणार WPL 2026 चा 12 वा सामना! आरसीबी विजयाची साखळी कायम ठेवेल का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक

धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक

Jan 19, 2026 | 07:17 PM
Sulawesi cave: ‘आपण पृथ्वीवर एकटे नव्हतो ते पण होते…’ इंडोनेशियाच्या गुहेत सापडले आधुनिक मानवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे

Sulawesi cave: ‘आपण पृथ्वीवर एकटे नव्हतो ते पण होते…’ इंडोनेशियाच्या गुहेत सापडले आधुनिक मानवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे

Jan 19, 2026 | 07:16 PM
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्रीवरील ‘बंदी’ला तुर्तास ब्रेक

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्रीवरील ‘बंदी’ला तुर्तास ब्रेक

Jan 19, 2026 | 07:13 PM
Jhansi Crime : पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला

Jhansi Crime : पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला

Jan 19, 2026 | 07:08 PM
भारतात 2025 मध्ये Skoda च्या लाखभर वाहनांची विक्री! ग्राहकांनी भरभरून दिला प्रतिसाद

भारतात 2025 मध्ये Skoda च्या लाखभर वाहनांची विक्री! ग्राहकांनी भरभरून दिला प्रतिसाद

Jan 19, 2026 | 07:06 PM
GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : GG विजयी रुळावर परतणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय; RCB करणार फलंदाजी 

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : GG विजयी रुळावर परतणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय; RCB करणार फलंदाजी 

Jan 19, 2026 | 07:06 PM
मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी

Jan 19, 2026 | 07:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM