शस्त्रक्रियेनंतर Tilak Verma ने पहिल्यांदाच आरोग्याची दिली माहिती! क्रिकेट मैदानावर पुनरागमनाचा दिला इशारा

टीम इंडियाचा फलंदाज तिलक वर्मा यांच्या दुखापतीमुळे २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात त्यांच्या सहभागाबद्दल शंका निर्माण झाली होती, परंतु आता त्यांना काही दिलासा मिळाला आहे. या फलंदाजाने स्वतः इंस्टाग्रामवर त्यांच्या फिटनेसबद्दल अपडेट दिले आहे, जे त्यांच्या चाहत्यांसाठी दिलासादायक आहे.
तिलक यांनी त्यांच्या बरे होण्याबद्दलची अपडेट इन्स्टाग्रामवर शेअर केली. त्यांनी त्यांच्या स्टोरीमध्ये लिहिले, “तुमच्या अफाट प्रेमाबद्दल सर्वांचे आभार.” तिलक यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर लिहिले, “मी आधीच बरा होत आहे आणि तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही त्याआधी मी पुन्हा मैदानावर येईन.” त्याचे बालपणीचे प्रशिक्षक सलाम बायश यांनी पुष्टी केली की, हा फलंदाज सात ते दहा दिवसांत शारीरिक प्रशिक्षण पुन्हा सुरू करेल. “ही एक किरकोळ दुखापत आहे. ती गंभीर नाही आणि तो टी२० विश्वचषक चुकवणार नाही,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
Tilak Varma has started his recovery from injury and will be back on the field soon! 🇮🇳🔙🏏#India #T20Is #INDvNZ #Sportskeeda pic.twitter.com/LWZIw8D0OM — Sportskeeda (@Sportskeeda) January 8, 2026
७ जानेवारी रोजी राजकोटमध्ये तिलक यांच्यावर टेस्टिक्युलर टॉर्शनची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. २३ वर्षीय तिलक यांना राजकोटमध्ये तीव्र पोटदुखीची तक्रार केल्यानंतर रुग्णालयात नेण्यात आले. विजय हजारे ट्रॉफीसाठी ते हैदराबाद संघासोबत होते. “तो ७ ते १० दिवसांत पुन्हा सराव सुरू करेल,” असे प्रशिक्षकांनी सांगितले.
गुरुवारी संध्याकाळी बीसीसीआयने पुष्टी केली की हा फलंदाज न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या तीन सामन्यांना मुकणार आहे. बीसीसीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “तिळक वर्मा यांना गुरुवारी सकाळी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आणि ते शुक्रवारी हैदराबादला परततील. ते सध्या स्थिर आहेत आणि त्यांची प्रकृती सुधारत आहे.”
“तिळकची लक्षणे पूर्णपणे बरी झाल्यानंतर आणि बरे होण्याची प्रक्रिया समाधानकारक झाल्यानंतर तो शारीरिक प्रशिक्षण पुन्हा सुरू करेल आणि हळूहळू कौशल्य-आधारित क्रियाकलापांमध्ये परत येईल. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या तीन टी-२० सामन्यांमधून तो बाहेर आहे. उर्वरित दोन सामन्यांसाठी त्याची उपलब्धता प्रशिक्षण आणि कौशल्य टप्प्यांमधील प्रगतीच्या आधारे मूल्यांकन केली जाईल,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून तिलक भारताच्या टी-२० संघात नियमित आहे, त्याने अलिकडच्या तिन्ही सामन्यांमध्ये भाग घेतला आहे: सप्टेंबरमध्ये आशिया कप, ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध घरच्या मैदानावर होणारा टी-२० सामना आणि डिसेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिका दौरा. गेल्या वर्षी १८ डावांमध्ये त्याने ४७.२५ च्या सरासरीने आणि १२९.१५ च्या स्ट्राईक रेटने ५६७ धावा केल्या.