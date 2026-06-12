FIFA World Cup 2026: विश्वचषकाची रंगत वाढली; मेस्सी -रोनाल्डो कधी उतरणार मैदानात? अर्जेंटिना-पोर्तुगालचा पहिला सामना कधी?

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गतविजेता अर्जेंटिना संघाला ‘जे’ गटात स्थान मिळाले आहे. लिओनेल मेस्सीचा संघ आपल्या मोहिमेची सुरुवात १६ जून रोजी करणार आहे. या गटात अर्जेंटिनासोबत जॉर्डन, ऑस्ट्रिया आणि अल्जेरिया हे संघ आहेत. १७ जून रोजी अर्जेंटिनाचा सामना अल्जेरियाशी होईल, तेव्हा मेस्सी पहिल्यांदाच मैदानात उतरेल. हा सामना अमेरिकेतील ॲरोहेड स्टेडियमवर खेळला जाईल. अर्जेंटिनाचा पुढील सामना २२ जून रोजी ऑस्ट्रियाविरुद्ध, तर गटातील शेवटचा सामना २८ जून रोजी जॉर्डनविरुद्ध होईल. मेस्सीच्या नेतृत्वाखालील अर्जेंटिना संघ पुन्हा एकदा विजेतेपदाच्या शर्यतीत प्रबळ दावेदार मानला जात आहे. अर्जेंटिनाने २०२२ मध्ये कतार फिफा विश्वचषक जिंकाल होता.
क्रिस्टियानो रोनाल्डोच्या पोर्तुगाल संघाला ‘क’ गटात स्थान देण्यात आले आहे. या गटात पोर्तुगालसोबत कोलंबिया, उझबेकिस्तान आणि डीआर काँगो हे संघ आहेत. पोर्तुगालचा पहिला सामना १७ जून रोजी अमेरिकेतील ह्यूस्टन येथे डीआर काँगोविरुद्ध होईल. त्यानंतर २३ जून रोजी पोर्तुगालचा सामना उझबेकिस्तानशी होईल. २८ जून रोजी पोर्तुगालचा सामना कोलंबियाशी होईल. रोनाल्डोच्या नेतृत्वाखाली पोर्तुगाल संघाकडे अनेक दर्जेदार खेळाडू आहेत. युरोपियन फुटबॉलमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या या संघाकडून विश्वचषकातही मोठ्या अपेक्षा आहेत. यावेळी, रोनाल्डोकडे आणखी एक ऐतिहासिक विक्रम नोंदवण्याची संधी असणार आहे.
अर्जेंटिना तीन वेळा विश्वविजेता ठरला असून, त्यांनी १९७८, १९८६ आणि २०२२ मध्ये ट्रॉफी जिंकली आहे. दुसरीकडे, पोर्तुगालने आजपर्यंत विश्वचषक जिंकलेला नाही. त्यांची सर्वोत्तम विश्वचषक कामगिरी १९६६ मध्ये झाली, जेव्हा ते तिसऱ्या स्थानावर राहिले होते.