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नेपाळला फिरायला जाताय? किती खर्च येणार? भारताच्या 1 रुपयाचं तिथे मुल्य किती? जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jul 27, 2026 | 07:08 PM IST
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सारांश

नेपाळला जाण्याचा विचार करत आहात? १ भारतीय रुपया म्हणजे नेपाळमध्ये नक्की किती रुपये होतात आणि तिथे भारतीय चलन कसे चालते. जाणून घेऊयात सविस्तर.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • नेपाळला फिरायला जाताय?
  • किती खर्च येणार?
  • भारताच्या 1 रुपयाचं तिथे मुल्य किती?
जर तुम्ही नेपाळला सुट्ट्या घालवण्याचा प्लॅन करत असाल किंवा काही दिवसांसाठी फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल तर त्या अगोदर तिथे भारतीय रुपयाचं मुल्य नेमकं काय आहे हे जाणून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. कदाचित त्याचे उत्तर जाणून घेतल्यावर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसू शकतो. नेमकं किती आहे रुपयाचं वॅल्यू आणि तिथे प्रवासाला किती खर्च येवू शकतो? सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात.

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नेपाळमध्ये रुपयाची किमती काय?

नेपाळमध्ये एका भारतीय रुपयाचा अधिकृत दर १.६० नेपाळी रुपये आहे. याचा अर्थ असा की, भारतातील १०० रुपयांचे नेपाळमध्ये मूल्य १६० नेपाळी रुपये आहे, तर १,००० रुपयांचे मूल्य १,६०० नेपाळी रुपये आहे. हा दर बऱ्याच काळापासून निश्चित आहे. नेपाळचे चलन, नेपाळी रुपया, भारतीय रुपयाशी एका निश्चित विनिमय दराने जोडलेले आहे. नेपाळ राष्ट्र बँकेने भारतीय रुपयाच्या तुलनेत नेपाळी रुपयाचा विनिमय दर १०० भारतीय रुपये = १६० नेपाळी रुपये असा निश्चित केला आहे. यामुळेच नेपाळमध्ये भारतीय रुपयाचे मूल्य नेहमी १.६० नेपाळी रुपये असते.

रुपया आणि नेपाळी रुपयाची गणना समजून घेऊयात

१ रुपया = १.६० नेपाळी रुपये
१० रुपये = १६ नेपाळी रुपये
१०० रुपये = १६० नेपाळी रुपये
५०० रुपये = ८०० नेपाळी रुपये
१००० रुपये = १,६०० नेपाळी रुपये

पण बँक किंवा मनी एक्सचेंजमध्ये चलन बदलताना, सेवा शुल्क किंवा इतर शुल्क लागू होऊ शकतात, ज्यामुळे तुम्हाला मिळणाऱ्या एकूण रकमेत थोडा फरक असू शकतो.

भारत आणि नेपाळमधील संबंध

भारत आणि नेपाळ यांचे दीर्घकाळापासून मजबूत व्यापारी आणि आर्थिक संबंध आहेत. दोन्ही देशांमधील व्यापार लक्षणीय आहे आणि लोकांची ये-जा सुलभ आहे. याच कारणामुळे, नेपाळने आपले चलन भारतीय रुपयाशी जोडले आहे, ज्यामुळे व्यापार आणि व्यवहारांमध्ये स्थिरता टिकून राहते.

या गोष्टी लक्षात ठेवा

जर तुम्ही नेपाळला प्रवास करत असाल, तर केवळ अधिकृत बँक किंवा मनी एक्सचेंजमध्येच चलन बदला. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी अनेक ठिकाणी डिजिटल किंवा कार्ड पेमेंटची सुविधा देखील उपलब्ध आहे, परंतु स्थानिक बाजारपेठा आणि लहान व्यवसायांमध्ये नेपाळी चलन ठेवणे अधिक सोयीचे आहे.

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Web Title: Indian rupee to nepali rupee exchange rate marathi news

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Published On: Jul 27, 2026 | 07:08 PM

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