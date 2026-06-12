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ICC Women’s T20 World Cup 2026: आजपासून विश्वचषकाचा थरार! टीम इंडियाचे पहिले आव्हान कोणते?

Updated On: Jun 12, 2026 | 02:23 PM IST
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सारांश

T20 World Cup first Match ENG vs SL: आजपासून इंग्लंड आणि वेल्समध्ये आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 स्पर्धेला सुरुवात होत असून, प्रथमच 12 संघ या स्पर्धेत सहभागी होत आहेत.

ICC Women’s T20 World Cup 2026: आजपासून विश्वचषकाचा थरार! टीम इंडियाचे पहिले आव्हान कोणते?
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विस्तार
  • आजपासून टी-20 विश्वचषकाचा थरार
  • पहिला सामना कधी आणि कुठे रंगणार?
  • टीम इंडियाचे पहिले आव्हान कोणते?
आजपासून महिला टी-20 विश्वचषक 2026 स्पर्धेचा थरार रंगणार आहे. या स्पर्धेचे आयोजन इंग्लंड आणि वेल्स करणार आहेत. या वर्षीचा टी२० विश्वचषक खूप खास आहे. महिला क्रिकेटच्या इतिहासात प्रथमच टी-२० विश्वचषकात १२ संघ सहभागी होत आहेत. सर्व १२ संघांना प्रत्येकी सहा संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे. प्रत्येक गटातील टॉप-२ संघ बाद फेरीसाठी पात्र ठरतील. त्यानंतर हे संघ उपांत्य फेरी पार करून अंतिम सामन्यात पोहोचतील, जो ५ जुलै रोजी खेळला जाईल.

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इंग्लंडमध्ये रंगणाऱ्या आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 स्पर्धेची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. ऑस्ट्रेलिया आपली सातवी ट्रॉफी जिंकण्याचे ध्येय ठेवेल. दरम्यान, इंग्लंडने २००९ पासून एकही टी-२० विश्वचषक जिंकलेला नाही. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ यावेळी पहिल्यांदाच टी-20 विश्वचषक जिंकण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरणार आहे. विशेष म्हणजे भारताची स्पर्धेतील सुरुवातच कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध होणार असल्याने क्रिकेटप्रेमींमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे.

पहिला सामना इंग्लंडविरुद्ध श्रीलंका

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात आज फक्त एकच सामना खेळला जाईल. यजमान इंग्लंडचा सामना बर्मिंगहॅममध्ये श्रीलंकेशी होईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री ११:०० वाजता सुरू होईल. हेड टू हेडच्या आकडेवारीमध्ये इंग्लंडचा महिला संघ श्रीलंकेपेक्षा खूप पुढे आहे. गेल्या १२ टी२० सामन्यांमध्ये इंग्लंडने श्रीलंकेच्या संघाला १० वेळा पराभूत केले आहे.

पाकिस्तानविरुद्ध पहिली लढत

भारतीय महिला संघाचा पहिला सामना १४ जून रोजी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. हा सामना बर्मिंगहॅममधील एड्जबॅस्टन मैदानावर खेळला जाईल. हा सामना भारत-पाकिस्तान सामना या दोन्ही संघांसाठी विश्वचषकातील पहिलाच सामना असेल. कर्णधार हरमनप्रीत कौरनेही संघ निर्भय क्रिकेट खेळण्यासाठी सज्ज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

गट फेरीत भारतासमोर कठीण आव्हान

भारताचा समावेश ग्रुप ‘ए’ मध्ये करण्यात आला आहे. या गटात ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका आणि नेदरलँड्स यांसारखे संघ आहेत. त्यामुळे उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी भारतीय संघाला सातत्यपूर्ण कामगिरी करावी लागणार आहे.

स्पर्धेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

  • महिला टी-20 विश्वचषक १२ जून ते ५ जुलै 2026 दरम्यान इंग्लंड आणि वेल्समध्ये खेळवला जाणार आहे.
  • या स्पर्धेत एकूण 12 संघ सहभागी होत आहेत.
  • ३३ सामने सात वेगवेगळ्या मैदानांवर खेळवले जाणार आहेत.
  • अंतिम सामना ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर होणार आहे.

भारताकडून मोठ्या अपेक्षा

अलीकडच्या काळात भारतीय महिला संघाने सातत्यपूर्ण कामगिरी करत जागतिक क्रिकेटमध्ये आपली छाप सोडली आहे. स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांच्यावर संघाच्या यशाची मोठी जबाबदारी असेल. भारताने अद्याप महिला टी-20 विश्वचषक जिंकलेला नसला तरी यंदा इतिहास रचण्याची सुवर्णसंधी संघासमोर आहे.

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Web Title: Icc womens t20 world cup 2026 india vs pakistan first match preview

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Published On: Jun 12, 2026 | 02:23 PM

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